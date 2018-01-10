Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский

09:26 11.01.2018 Куда ведет золотая жила



Почему стало возможным появление "золотой" ОПГ и кто за этим может стоять?



В понедельник, 8 января, пресс-служба КНБ распространила сообщение о задержании членов организованной преступной группировки, которая занималась нелегальными поставками золотосодержащей руды в Китай.



По самым скромным подсчетам, члены ОПГ уже перевезли контрабандой сырья на 33 миллиона тенге и собирались отправить нашим китайским товарищам еще два вагона с золотосодержащей рудой.



Впрочем, точная сумма ущерба еще только подсчитывается. Нельзя исключать, что 33 миллиона тенге – это только крошки от жирного пирога.



"В ходе проведения спецоперации в городах Алматы, Астана и Степногорск задержаны члены группы, в том числе один гражданин Китая. На станции Алтынколь задержаны два вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн. Изъята подложная документация. Проведены обысковые мероприятия в складских помещениях, используемых указанными лицами для хранения и переработки золотосодержащего сырья. Обнаружена кустарная лаборатория для проведения исследований руды на содержание золота. По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении КНБ.



Уже из этого короткого сообщения понятно, что бизнес был поставлен на поток.



Если бы это была разовая партия, то не было бы ни кустарной лаборатории, ни подложной документации. К тому же, раз есть подложная документация - значит, есть лазейка на таможне и в других госорганах. Иначе вся схема была бы бессмысленной и слишком рискованной.



Но вопрос не только в том, как перевезти руду через границу. Эту проблему, как мы видим, члены ОПГ и гражданин Китая решили без проблем.



Золотосодержащую руду еще необходимо достать. При этом должна быть коммерческая партия, да еще и с высоким содержанием золота - груду породы никто не купит.



Именно для этого и предназначалась лаборатория.



Продавать в Китай такое сырье золотодобывающим копаниям не выгодно. Они заинтересованы ее переработать, извлечь золото и сопутствующие металлы – серебро и редкоземы. Потому напрашивается только один вывод – ОПГ тесно сотрудничало с так называемыми "черными старателями".



Все помнят скандал, который случился в июне 2016 года на предприятиях АО "ГМК Казахалтын". Тогда их работники устроили бунт, возмутившись дотошностью охраны при досмотре на выходе с рудника Бестобе.



Более сотни горняков подрались с охраной, которая была вынуждена применить табельное оружие. Двое нападавших оказались в больнице с огнестрельными ранениями, однако успокоить людей удалось лишь после того, как руководство рудника село за стол переговоров.



Понятно что никакие повышения зарплаты не способны остановить нелегальный промысел. Ведь "черные старатели" за месяц зарабатывают больше чем самый квалифицированный шахтер за год. Часто местные жители устраиваются на официальную работу только чтобы содействовать нелегалам. Нередка ситуация когда один брат в семье работает на руднике, изучает все входы и выходы, местоположение богатых золотом проходов. В это же время другие братья проникают в шахты нелегально через ходы-дудки, добывают и выносят на поверхность золотоносную руду. Вечером вся семья собирается за одним столом и делит добычу.



"За последние пять лет задержано более 20 тысяч нелегальных старателей, которые добывали либо похищали золотосодержащую руду из объектов концерна. Однако к уголовной ответственности никто из них не привлечен, менее 1% понесли административную", - сообщал в 2016 году начальник первого управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Акмолинской области Еркебулан ЖУНУСОВ.



Вдумайтесь – 20 тысяч нелегальных старателей! Это население небольшого города. И все они вовлечены в нелегальный бизнес. Более того, участие в нем обеспечивает им такой уровень дохода, что люди не боятся не только грязной работы, но и готовы рисковать своей свободой.



Но самое интересное, отмечают сотрудники правоохранительных органов, что задержанные "черные старатели" зачастую сообщали, как легко подкупить охрану рудника, поскольку месячная зарплата ее сотрудника сопоставима с доходом, извлекаемым всего от одного спуска в рудник!



В сентябре 2016 года даже было возбуждено уголовное дело по статье 188 часть 2 УК РК - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору - в отношении начальника караула и охранника "Казахалтына". Они украли с территории концерна золотосодержащей руды на общую сумму свыше 58 миллионов тенге. И это всего два охранника! А сколько вынесли с рудников за пять лет 20 тысяч "черных старателей"? Не они ли были главными поставщиками золотосодержащей руды для ОПГ?



Так что, задержанные в январе КНБ два вагона с золотосодержащей рудой – это пустяки. А вот если сотрудники ведомства вскроют всю схему, которая работает многие годы, тогда можно надеяться на конкретные результаты.



Главное, чтобы следствие не ограничилось лишь тем, чтобы усадить за решетку лидеров ОПГ.



Они пока арестованы на два месяца по подозрению в совершении преступлений по статьям 234 части 3 пункту 2 УК РК - экономическая контрабанда и статье 262 части 2 К РК - создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них.



Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ

Среда, 10 Янв 2018, Источник - ratel.kz

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