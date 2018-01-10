 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.01.2018
15:28  Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай
15:27  Тегеран выстраивает новую политику в Закавказье, - Ст.Тарасов
15:25  "Трампизация" Америки, или Десакрализация смерти, - А.Бабицкий
15:24  В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
15:22  Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
09:26  Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский
09:19  Гибкая хитрость. Стратегия России в Афганистане, - Дж.Гурганус
09:00  Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
08:56  Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:19  Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана
08:17  Китай строит военные базы вдоль Шелкового пути, - Андрей Рискин
08:14  США не пустили Китай на свой рынок телекоммуникаций, - Вл.Скосырев
08:11  Дипломатический вызов. Москва ждет от Анкары конструктива в сирийском вопросе, - В.Алексеев
08:05  Революции не случилось. Почему волнения в Иране не переросли в нечто большее, - Николай Кожанов
08:01  Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
01:46  Дело тонкое, или Грубая игра США в Восточной Азии, - М.Выбойщик
00:54  Хайрзода стал ректором Финэка и другие назначения в Таджикистане
00:48  Самый крутой таджик Афганистана Нур Балхский угрожает гражданской войной
00:40  О мигрантах и большинстве. Государства-химеры: сопротивление налаживается, - Э.Лимонов
00:29  Роспремьер Медведев официально разрешил буржуям "слить" Байкал
00:24  Восток на защите Запада. К кому примкнут государства, отказавшиеся массово впускать ближневосточных мигрантов?
00:17  Украина: от расколотого государства к разорванному, - А.Цуканова
00:00  ЕАЭС: пока что Таджикистану одни минусы, - Ш.Дустов
Среда, 10.01.2018
22:19  В Душанбе милиция разогнала желающих переехать в Россию таджиков
21:48  Казахстан снял все ограничения на ввоз кыргызской "кондитерки"
20:32  В Кыргызстане 2018-й объявлен Годом развития регионов
18:39  В Тунисе массовые акции протеста против высоких цен - есть жертвы
18:35  Скалки в руки! В Казахстане проповедь "о допустимости бить женщин" вызвала споры
18:30  Отпечатки пальцев Китая повсюду, - Washington Post
18:29  Сокрушительное поражение ДАИШ становится все более очевидным, - Sueddeutsche Zeitung
18:25  "За" или "против": нужен ли импортный бензин в Узбекистане?
18:08  Близ китайских берегов горит, но не хочет тонуть, протараненный иранский танкер (видео)
17:57  В Узбекистане принята новая "Оборонная доктрина"
17:53  "Мы развернули процесс обновления национального сознания", - послание Елбасы (текст)
17:47  Нужна ли демократия России? - Андрей Бабицкий
17:39  Хакеры уличили комиссию ВАДА в связях с ФБР
16:48  Аскар Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области Казахстана
16:27  Умер хороший советский и российский актер Михаил Державин
15:00  Этот капитализм кончился? Несите другой! - Н.Коньков
14:59  Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по версии WBC
14:56  Расшифрован ДНК первых викингов: "русско-германские" метисы
14:53  Транзит без пункта назначения. Проблема врастания России и Китая в мировой порядок, - А.Ломанов
14:20  В Узбекистане откроют академию Генпрокуратуры
14:01  Рычание кремлят. Кому нужно ВТО? - В.Катасонов
11:01  Христианство Запада отмирает естественным путем, - О.Позняк
10:58  Таджикская медицина или о том как выживают простые люди, - С.Шабозов
10:33  "Цифровая экономика" России обрастает регуляторами
10:22  Гражданина РФ Кулматова все-таки уберут из шефов Киргизской таможни?
10:18  Советчицей кыр-премьера назначена интернетчица Татту Мамбеталиева
09:37  Какая идеология поднимет Россию, - Сергей Глазьев
09:20  Киргизские власти примеряют белый калпак, - "Къ"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
09:00 11.01.2018

Скандал с участием сына Нетаньяху

"Комментарии по поводу возможного конфликта интересов сделали главу израильского правительства объектом пересудов. Однако они его не опечалят", - пишет Ульрих Шмид на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Скандалы - это хлеб насущный для израильтян, и вот у них появился новый", - пишет журналист. Коммерческий телевизионный канал опубликовал сделанную в 2015 году аудиозапись, на которой слышно, как 26-летний сын премьер-министра Яир Нетаньяху просит денег на проститутку у своего друга, сына Коби Маймона, крупного промышленника, владеющего акциями предприятия, участвующего в добыче газа, в том числе, на месторождении Тамар, передает издание.

На записи друзья также обсуждают недавно заключенную газовую сделку.

Сделка, о которой говорит Яир, - это попытка его отца летом 2015 года продвинуть в парламенте эксплуатацию месторождений Тамар и Левиафан, говорится далее.

"Беспокойство велико. Оппозиционные политики потребовали расследования", - сообщает издание. Так, Ави Габай, лидер Израильской партии труда, заявил, что никогда не понимал, что заставляло Нетаньяху действовать против общественных интересов в пользу крупных промышленников и Маймона.

По мнению депутатов левой социал-демократической партии "Мерец", речь может идти о конфликте интересов, передает издание.

Яир Нетаньяху принес свои извинения. Как сказал его отец Биньямин Нетаньяху, молодой человек был пьян, а сам Нетаньяху-старший всегда учил своих сыновей уважать всех людей, в том числе и женщин. "Это был небольшой камень в огород ультраортодоксальных евреев, которые навязывают обществу свой устаревший взгляд на женщин", - отмечает автор публикации.

"Ситуация не выглядит так, будто воспитательные меры Нетаньяху принесли свои плоды. Но все и не выглядит так, будто инцидент вызовет сильные волнения. Прочие обвинения в коррупции и манипуляции, с которыми сталкивается глава правительства, имеют более серьезную природу. Однако и они пока не смогли пошатнуть Нетаньяху", - пишет автор в заключение.

10 января 2018 г.

Ульрих Шмид | Neue Zürcher Zeitung

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515650400
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  