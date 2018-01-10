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Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:56 11.01.2018

Президент отметил, что многие должностные лица в Министерстве обороны не оправдали оказанного доверия, показали себя пассивными и безынициативными, не могут и не умеют самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Министерстве обороны Узбекистана проходят масштабные увольнения сотрудников, которые показали себя пассивными и безынициативными, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в своем выступлении на заседании Совета безопасности в расширенном составе сообщил президент Шавкат Мирзиеев.

По его словам, многие должностные лица в Министерстве обороны не оправдали оказанного доверия, показали себя пассивными и безынициативными, не могут и не умеют самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

"Такие недостатки, на мой взгляд, - это результат деятельности бывшего руководства министерства обороны, которое работало в основном старыми методами. Недостаточной была связь с войсками, не уделялось должного внимания вопросам подготовки военных кадров, не хватало решительности принимать в случае необходимости самостоятельные решения. К сожалению, в результате военачальники зачастую привыкли работать по указке сверху", - отметил глава государства.

По ходатайству министра обороны, заметил Мирзиеев, освобождены от занимаемых должностей двое его заместителей, начальники Академии Вооруженных Сил и Чирчикского военного училища, не будет утвержден в должности один из исполняющих обязанности командующего войсками военного округа.

Военнослужащий ВС РУз
Sputnik / Рамиз Бахтияров

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"Самим министром обороны уже уволены около 40, понижены в должности 36 военнослужащих, не отвечающих предъявляемым требованиям и устранившихся от активной работы в войсках", - сказал Мирзиеев.

По его мнению, это говорит о том, что в данной сфере отсутствует рейтинговая система, позволяющая дать конкретную оценку деятельности военных кадров, в результате наблюдается неудовлетворительное состояние дел в сфере отбора и расстановки кадров

Для изменения ситуации, устранения подобных и других имеющихся недостатков, организации всей работы в соответствии с требованиями времени, дальнейшего углубления реформ в военной сфере президент в ходе выступления заявил о назначении новых начальника Генерального штаба и командующих военными округами.

Источник - ru.sputniknews-uz.com
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