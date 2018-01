Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана

Скандал между властями Казахстана и молдавским бизнесменом Анатолием (Анатолом) Стати набирает обороты. Судебные разбирательства, начавшиеся еще в 2013 году, стали достоянием общественности после того, как в канун Нового года бельгийский суд и суд Амстердама приняли решение об аресте в The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) более $ 22 млрд, принадлежащих Нацфонду Республики Казахстан. Причина ареста счетов - иск Анатолия Стати и его компании, который обвинил Астану в рейдерском захвате своей собственности и потребовал возмещения убытков в размере $ 4 млрд.



Казахстанская сторона обвинения отрицает и в судебном порядке пытается доказать обратное. Между тем, Анатол Стати намерен просить суд Голландии, чтобы тот обязал госфонд Казахстана "Самрук-Казына" продать долю в гигантском нефтяном месторождении Кашаган для возмещения ему убытков.

Кишиневский политолог Зураб Тодуа в комментарии EADaily отметил: "Молдавский олигарх Анатол Стати - очень интересная и во многом, загадочная фигура. Достаточно сказать, что он фактически единственный бизнесмен из Молдавии, который за рубежом сумел создать не копеечный бизнес на помидорах, яблоках и винах, а серьезный, связанный с нефтью и газом. В конце 1990-х годов ему удалось каким-то образом втиснутся в нефтегазовую отрасль Казахстана. Возможно, по протекции тогдашнего президента Молдавии Петра Лучинского. Он инвестировал серьезные средства в разработку двух нефтегазоконденсатных месторождений - Толкын и Боранколь в Мангистауской области. В 2005 году в Мангистау началось строительство Боранколького газоперерабатывающего завода. Проект оценивался в $ 176,5 млн и финансировался компанией Стати Tristan Oil". По словам Тодуа, бизнесмен якобы успел вложить в строительство $ 156,2 млн через дочернюю компанию "Толкыннефтегаз".



Наряду с этим Стати стал искать пути выхода на Ближний Восток и уже после свержения Саддама Хуссейна развернулся и в Ираке. С молдавскими коммунистами, которые находились у власти с 2001 по 2009 год, отношения у Стати не сложились. В 2008 году президент Молдавии Владимир Воронин обратился к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с официальным письмом, в котором просил разобраться с законностью бизнес-операций и имущества Стати в этой стране. Властям Казахстана это обращение, судя по всему, пришлось по душе, считает Тодуа. Во всяком случае, Стати вскоре вынужден был в пожарном порядке и с большими потерями покинуть Казахстан. Бизнесмен обиду Воронину не спустил - по имеющимся данным, он активно поддержал мятеж 7 апреля 2009 года в Молдавии, в результате которого были сожжены здания парламента и президентского аппарата.



Через несколько месяцев Партия коммунистов потеряла власть в Молдавии. Все это время Анатол Стати находится в тени. В отличие от другого молдавского миллиардера Влада Плахотнюка, он не пошел в публичную политику. Имя Стати крайне редко появляется в СМИ, он сторонится публичных мероприятий, избегает любых появлений на телеэкране. Некоторый дискомфорт создавал ему родной сын Габи, не скрывавший тяги к "красивой, роскошной жизни", что в далеко не богатой Молдавии бросалось в глаза и раздражало общество. Однако в последние годы Габи стал следовать примеру отца и тоже ушел в тень. "Зато 3−4 года назад в Кишиневе в самом престижном месте города, в районе Комсомольского озера, вдруг открылось посольство Катара, одного из самых богатых государств мира. Какие интересы связывают Молдову и Катар, можно только гадать. Но совершенно ясно, что здесь речь идет о масштабных бизнес-интересах олигархов двух государств. С молдавской стороны им, вероятнее всего, является Анатол Стати - других бизнесменов такого уровня, у которых могли появиться интересы в Катаре, в Молдавии просто нет. Сообщения о том, что у Казахстана возникли проблемы со своими миллиардными активами за рубежом, не удивляют. Анатол Стати не забыл, как с ним там обошлись. Все это время, вероятно, он хорошо готовился, нанял сильных юристов, которые не спеша и всесторонне проработали вопрос. Результат налицо. Проблемы у Казахстана, похоже, будут довольно серьезные. Иски со стороны Стати к Казахстану сегодня очень выгодны Западу по многим причинам. В первую очередь - это возможность оказать мощное давление на Астану и попытаться вынудить ее быть более восприимчивой к рекомендациям и советам Вашингтона и Брюсселя", - сказал Зураб Тодуа.



В Астане не собираются мириться со складывающейся ситуацией. Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon. По словам информированного источника, рассмотрение дела пройдет в Англии в октябре 2018 года. Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев призвал не драматизировать ситуацию. "$ 22 млрд никто никогда у нас не отберет. Эти деньги остаются в собственности Казахстана, они защищены суверенным иммунитетом. В ближайшей перспективе эти активы передать, продать кому-то будет невозможно. Риски ограничены суммой иска, это $ 0,5 млрд, но мы не хотим отдавать даже оспариваемую сумму, поскольку считаем, что арбитражное решение получено незаконным путем".



Казахстанского политолога, директора Группы оценки рисков (Алма-Ата) Досыма Сатпаева больше беспокоит будущее всего Нацфонда, а не только судьба замороженных средств. Он проводит аналогии с бесследно исчезнувшим "золотом партии" и считает, что "туманное политическое будущее страны" несет потенциальную угрозу для безопасности фонда. "Такое уже не раз происходило в истории Казахстана. И не только с иностранными инвесторами, но чаще с отечественными. Только казахстанские бизнесмены, в отличие от иностранцев, предпочитали молчать. Война, объявленная Анатолем Стати против властей Казахстана, создает опасный прецедент: появляются реальные угрозы для разных государственных активов, размещенных по всему миру", - сказал EADaily Досым Сатпаев.

По его словам, арест государственных активов по искам частных инвесторов создает угрозы в будущем: за годы независимости иностранных бизнесменов, обиженных на казахстанские власти, собрался уже "целый воз и маленькая тележка". Далеко за примерами ходить не надо. В этом году, например, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Париже вынес арбитражное решение, согласно которому Казахстан обязан выплатить нефтедобывающей компании Caratube International Oil Co. компенсацию в размере $ 39 млн. "Эта компания обвиняет правительство Казахстана в нанесении ей серьезного финансового ущерба путем незаконного расторжения контракта на разработку месторождений. Кстати, первоначальная сумма исковых требований составляла более $ 1 млрд. Понятно, что казахстанские власти постараются приложить все усилия, чтобы оспорить выдвинутые обвинения. Но осадок в любом случае останется. Так же, как останутся бреши и уязвимые места в безопасности зарубежных государственных активов", - сказал Сатпаев EADaily.



Нацфонд Казахстана попал под арест: что дальше?

После ареста 22 миллиардов долларов в бюджете страны образовалась значительная пробоина



Вячеслав Половинко, "Новая газета", 10 января



Международные суды один за другим арестовывают средства казахстанского Национального фонда и деньги провластных фондов. Вернуть их становится все сложнее – в том числе из-за репутации казахстанской власти за рубежом.



Все это очень к Стати



В конце декабря прошлого года стало известно о заморозке 22 миллиардов долларов средств Национального фонда Казахстана по решению бельгийского суда. Деньги Казахстана находились в Bank of New York Mellon. Эти средства были арестованы в связи с иском молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний, который был подан против правительства республики. Стати считает, что инвестиции, вложенные им и его семьей в казахстанские предприятия, были незаконно отобраны правительством Казахстана, что принесло бизнесмену ущерб в четыре миллиарда долларов. Власти страны всегда это отрицали, но в 2013 году арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты посчитал, что Казахстан нарушил Договор об энергетической хартии и присудил семье Стати 500 миллионов долларов. Когда эти деньги выплачены не были – Стати пошел еще дальше и добрался до средств Нацфонда, которые хранились за рубежом.



Казахстанский Нацфонд – это некий аналог норвежского фонда будущих поколений. Предполагается, что в него вкладываются поступления от прямых налогов в нефтяной и газовой отрасли, а также доходы от приватизации госимущества. В 2014 году его размер составлял 77 миллиардов долларов, но с тех пор в стране непрекращающийся кризис (официально он, конечно, кончился), и из фонда постоянно брались деньги на самые разные расходы. Сейчас его размер, по данным Минфина, составляет 57 миллиардов долларов, но отчетность о тратах фонда очень размытая: главный его хозяин – Нурсултан Назарбаев, поэтому именно он и подконтрольные ему министры решают, куда и что пойдет из этих денег (а вовсе не будущие поколения).



Когда Стати присудили 500 миллионов долларов, Казахстан это решение попытался обжаловать, но, очевидно, безуспешно. Сейчас, когда дело дошло до заморозки денег Нацфонда, Минюст Казахстана тоже не намерен сдаваться: ведомство официально заявило, что пытается обжаловать арест средств в Bank of New York Mellon, а на Стати развернута большая атака – судебная и информационная. Так, решение шведского суда 2013 года власти Казахстана называют неправильным, поскольку Стати якобы получил его "мошенническим" путем. В октябре 2017 года в рамках закона США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией Казахстан подал в федеральный суд в США гражданский иск против Стати и двух компаний его семьи (слушания начнутся в 2018 году). А самого бизнесмена Минюст, не стесняясь, называет преступником. "Стати в течение многих лет разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему, фальсифицировал финансовые отчеты и завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Мангистау", - заявляют представители ведомства.



Надо сказать, что репутация у Анатолия (или Анатола) Стати, действительно, неоднозначная. В Казахстане он работает с конца 90-х годов: тогда Стати вложил деньги и силы в разработку двух нефтегазовых месторождений Толкын и Баранколь (оба в Мангистауской области). Расправив крылья и почувствовав силы, бизнесмен в 2005 году принимает активное участие в начале строительства Боранкольского газоперерабатывающего завода. Компания Tristan Oil, контролируемая Стати, была основным инвестором строительства и вложила в проект (по их собственным оценкам) чуть больше 156 миллионов долларов при 176 требуемых миллионах.



В 2008 году, однако, безоблачное будущее Стати в Казахстане стало туманным: тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин написал письмо Нурсултану Назарбаеву, где Стати был назван главным спонсором всей молдавской оппозиции. "Фактом, заслуживающим самого серьезного внимания, является использование их (Стати – В.П.) доходов от казахстанских недр для инвестиций на территориях, подвергнутых санкциям международного сообщества, в частности ООН, к примеру, в Южном Судане, - пишет Воронин. – Такой "бизнес на крови" наносит серьезный ущерб имиджу и международному авторитету как страны, предоставляющей ему возможность извлекать доход, так и страны, откуда бизнесмен происходит. В последнее время, чтобы обеспечить своему бизнесу политическое прикрытие А.Стати стал вмешиваться в формирование кадровой и внешней политики Молдовы, создавая коррумпированное лобби сторонников заключения межгосударственных торговых соглашений с субъектами, подвергнутыми санкциям ООН". В заключение Воронин пишет, что Казахстану нужно быть аккуратнее с "сомнительными дельцами".



В 2009 году в Молдове случаются беспорядки, и в организации госпереворота арестовывают сына Стати – Габриэла. Тут же в Казахстане в компаниях, где был задействован капитал бизнесмена, начинаются проверки, и, по странному совпадению, сразу находится куча нарушений: якобы гендиректор компании "КазПолМунай" (контролируемая Стати структура) Сергей Корнегруца использовал магистральные нефтепроводы без лицензии и получил незаконный доход на сумму почти 22 миллиарда тенге. Корнегруца получил четыре года тюрьмы и на следующий год сбежал из колонии, компании Стати отошли контролируемым Казахстаном структурам.



Дыра в бюджете



Логика Минюста Казахстана следующая: дело не в Корнегруце, а в Стати – это он придумал всю схему. Бизнесмен с этим категорически не согласен, а на заявления Минюста об обжаловании решения о заморозке он ответил новым шагом: 5 января суд Амстердама сохранил арест акций близкого к казахстанским властям фонда "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V. на сумму 5,2 миллиарда долларов. В решении суда демонстративно подчеркнуто, что "Самрук-Казына" никакая не частная структура, как это подается властями страны, а фонд, который контролируется правительством, чтобы оградить активы Казахстана от кредиторов. Стати, помимо прочего, через своих представителей недвусмысленно намекнул, что хорошо было бы, если бы "Самрук-Казына" продала свою долю в компании KMG Kashagan B.V., чтобы погасить долг перед ним. Но на это, разумеется, власти Казахстана пойти не могут: Кашаган – новое месторождение нефти, которое было открыто с большущим скрипом и, по сути, является последней надеждой Казахстана на возвращение нефтяных доходов. Официальные представители "Самрук-Казына" ограничились официальным заявлением о том, что компания работает в прежнем режиме, а продавать они ничего не будут.



22 миллиарда и еще 5,2 миллиарда образуют в казахстанской экономике и ее планах значительную пробоину (в СМИ мелькает информация о заморозке дополнительно 11 миллиардов в американских векселях, но это входит в первоначальные 22 миллиарда) – это половина всего Нацфонда. Поэтому встревоженные казахстанцы очень ждали, что скажет Нурсултан Назарбаев в своем внезапном заявлении в телеэфире 9 января. Однако в итоге он лишь анонсировал свое ежегодное послание, в котором ни словом не обмолвился о том, что происходит с Нацфондом (наоборот, все просто замечательно: Казахстан идет в 30 самых развитых стран мира, в Четвертую промышленную революцию и в Нарнию). 10 января обет молчания принял и Минюст. "Дополнительные комментарии могут повлечь за собой негативные для страны последствия. Поэтому министерство не будет комментировать перспективы разморозки или других аспектов дела. Это может использоваться другой стороной против интересов Казахстана и расцениваться как давление на суд", - заявили в ведомстве.



Вернуть правдами и неправдами



Беда Казахстана не в том, что эти деньги заморожены (в обществе радуются, что арестованные средства хотя бы не смогут разворовать), а в том, что победить представителям страны в международных судах становится все сложнее и сложнее. "Дело не в том, что Минюст или Генпрокуратура выбирают для ведения этих дел "неправильные" юридические фирмы, - говорит "Новой" бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин. – Нормальные международные фирмы с большим опытом и огромными гонорарами. Проблема и глубже, и одновременно проще.



Казахская сторона либо лжет, либо не говорит всей правды о причинах своих споров с инвесторами. Потому что нередко в их основе лежат конфликты с членами правящей семьи, которые "положили глаз" на чужой бизнес.

Либо потому, что самому инвестору бизнес достался с нарушением закона, и способствовали этому опять же влиятельные родственники и приближенные президента".



Ситуация со Стати принципиально другая по фабуле, но такая же по сути. "Иск стал результатом безответственности команды самого президента Назарбаева. Бывший его коллега, президент Молдовы Воронин, позвонил в Астану и попросил Назарбаева "загасить" предпринимателя, который сделал реальные инвестиции в Казахстане. Нурсултан Абишевич скомандовал отобрать у семьи Стати их активы. А в окружении президента не оказалось людей, способных возразить или хотя бы предупредить его о последствиях", - коротко формулирует экс-премьер.



Политолог Айдос Сарым указывает, что в этом корень всех бед Казахстана прямо сейчас. "В окружении президента не осталось людей, способных сказать ему "нет", - с сожалением констатирует Сарым. – Вместо этого рисуются картины, что все хорошо, а проблемы – это происки чьих-то сил". Сейчас нужно провести срочную оценку того, что выгоднее: судиться со Стати или отдать ему заявленный ущерб – а потом, исходя из этого, оперативно принять решение. То же самое предлагает и Кажегельдин. "Теперь остается посоветовать Назарбаеву: заплатите Стати и накажите виновных. Иначе проигрыши будут следовать бесконечно, - стращает он. - Как только удастся освободить замороженные миллиарды, срочно отзовите их из западных банков и разместите на счете правительства в Центральном банке Казахстана".

Возможно, этот путь для Казахстана пока еще неприемлем, поскольку виновных слишком много. Поэтому никто не удивится, если в итоге власти попробуют договориться кулуарно. 16 января Нурсултан Назарбаев как раз едет на встречу с Дональдом Трампом. Но если вдруг там будет озвучено что-то об этих миллиардах, это будет колоссальная ошибка, считает Айдос Сарым. "Это уничтожит возможности договариваться о каких-то других вопросах, если изначально вопрос будет поставлен про миллиарды, - говорит он. – Трамп скажет, что не может ни на что повлиять, а пресса и спецслужбы еще и распространят историю о том, что президент США договаривался о чем-то с авторитарным президентом".

Так что в этой ситуации единственным выходом, похоже, действительно, остается только договариваться открыто. Или молчать, надеясь, что пронесет, но зная при этом конечный результат (не пронесет) наверняка. Кажется, можно уже догадаться, какой путь выбрали казахстанские власти.



