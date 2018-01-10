 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай строит военные базы вдоль Шелкового пути, - Андрей Рискин
08:17 11.01.2018

Китай намерен построить вторую зарубежную военно-морскую базу (ВМБ). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post. Издание отмечает, что речь идет о ВМБ рядом со стратегически важным портом в пакистанском Гвадаре. Этот порт считается ключевой частью китайско-пакистанского экономического коридора и одной из основных частей плана председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь".

В начале 2014 года Си Цзиньпин представил план по созданию Шелкового пути. В рамках проекта планируется сформировать гигантский единый экономический пояс, состоящий из инфраструктурных объектов во многих странах. Новый Шелковый Путь пройдет по Центральной Азии, России, Белоруссии, Европе. Морской маршрут проследует по Персидскому заливу, Средиземному морю и Индийскому океану. Рассматривается и вариант с маршрутами по африканским странам.

Источники газеты указывают, что намерение Пекина говорит о его планах по "китайской милитаризации" Пакистана и, в частности, Индийского океана. Кроме того, Китай может "использовать страну против Индии и проигнорировать ее беспокойство о терроризме". Однако эксперты, опрошенные изданием, отметили, что опыт и возможности индийского флота в регионе богаче, чем у Пакистана или Китая.

Летом 2017 год Китай официально открыл свою первую зарубежную военную базу – на территории восточноафриканского государства Джибути. Этот пункт материально-технического обеспечения Военно-морских сил позволит Пекину поддерживать патрульные миссии в водах у берегов Сомали и Йемена.

Заметим, что у России есть немало военных объектов за рубежом. Но, как правило, они находятся на территориях бывших советских республик и регионов – в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Приднестровье, Южной Осетии и Таджикистане. Исключение – авиабаза Воздушно-космических сил России Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Через несколько лет ПМТО, возможно, станет полноценной военно-морской базой.

Правда, в СМИ появлялась информация о том, что Россия ведет переговоры с Египтом об аренде военных объектов, в том числе бывшей советской военной базы в египетском городе Сиди-Баррани. Речь якобы идет о 2019 годе – к этому времени, в том случае, если стороны договорятся, работа по восстановлению военно-воздушной базы может быть закончена. Кроме того, в 2013 году было подписано соглашение с Вьетнамом о создании совместной базы для обслуживания и ремонта российских подлодок в Камрани, а боевые корабли ВМФ РФ могут заходить в порт в упрощенном порядке. Но назвать это полноценной военно-морской базой РФ, конечно же, нельзя. Тем более, что еще в 2016 году официальный представитель МИД Вьетнама Ле Хай Бинь заявил, что "мы не будем вступать в военные союзы или альянсы против третьих стран", добавив, что Вьетнам не допустит размещения на своей территории любых иностранных военных баз.

Андрей Рискин
Заместитель главного редактора "Независимой газеты"

10.01.2018

Источник - ng.ru
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