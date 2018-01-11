США не пустили Китай на свой рынок телекоммуникаций, - Вл.Скосырев

08:14 11.01.2018 Ведущего поставщика смартфонов заподозрили в шпионаже



Китайской компании Huawei, которая занимает третье в мире место по продажам смартфонов, в Америке указали от ворот поворот. Казалось, сделка о партнерстве с гигантским телекоммуникационным конгломератом AT&T была на мази. Американцы согласились через свои сети распространять телефоны, сделанные в Поднебесной. Но AT&T в последний момент отказался от соглашения. Дело в том, что Вашингтон обвиняет владельцев китайской фирмы в связях с правительством КНР и спецслужбами. В Пекине готовят ответ на рестрикцию со стороны США.



Ожидалось, что Huawei объявит в Лас-Вегасе, на выставке потребительской электроники, о том, что она вступила в партнерство с ведущим оператором мобильной связи в США. Huawei, как пишет газета Wall Street Journal, – это третий в мире бренд среди смартфонов. Впереди только Samsung и Apple. Но китайскому игроку в основном путь на американский рынок был закрыт.



В 2012 году в докладе Конгрессу США была высказана тревога по поводу того, что оборудование, выпущенное Huawei, может быть использовано в шпионских целях. Эта громадная компания – также крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования. Телефонные трубки фирмы можно купить в США в интернет-магазинах и в некоторых других магазинах, но не в сети основных операторов.



Huawei отвергла тогда обвинение в шпионаже и заявила, что доклад Конгрессу был политически мотивированным. А теперь, после отказа партнера от сделки, китайская компания известила телеканал CNBC, что она все же представит свою продукцию на американском рынке. Речь прежде всего идет о "флагманском" смартфоне Mate 10 Pro. Этот продукт стал ответом компании конкурентам из Apple и Samsung.



Расторжение сделки может стать сильным ударом по китайскому концерну. "Нам снова нанесли ущерб", – признался газете South China Morning Post генеральный директор компании по потребительскому бизнесу Ричард Юй.



Потребительский бизнес, куда входят и смартфоны, дает примерно 35% всех доходов Huawei. Самый большой рынок – это Китай. На него приходится около половины всех продаж. Следом идут Европа, Ближний Восток, Африка и остальные страны Азии. На Америку, которая включает США, приходится 8,5% продаж.



Huawei – вторая китайская компания, которая потерпела неудачу в США на этой неделе. Комитет США по иностранным инвестициям отверг попытку AntFinancial, китайской фирмы по переводу денег, поглотить американскую компанию MoneyGram. AntFinancial аффилирована с Alibaba, фирмой, которая ведет бизнес и в России.



Обозреватели в Гонконге расценивают разрыв двух сделок как свидетельство нарастающей напряженности в отношениях между США и Китаем в сфере торговли и инвестиций. Снова идут разговоры о торговой войне. Аналитики, ссылаясь на источники в правительстве КНР, говорят, что Пекин может дать очень чувствительный для США ответ, сократив приобретение американских казначейских облигаций.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков сказал, что "какого-то большого ответа со стороны китайцев не будет. Но понятно, что отказ от договоренностей с китайским бизнесом является элементом увеличения давления администрации президента США Дональда Трампа на Китай. Она хочет отвоевать обратно для американских компаний американский рынок и не желает пускать туда китайцев". Причем речь идет не только о чисто экономических противоречиях. Есть в информационных технологиях и "разведывательный аспект".



Большую картину взаимоотношений между двумя державами одной фразой описать сложно. Китай ведет себя достаточно аккуратно, деликатно, старается потенциально острые моменты обходить. Характерный пример. Когда США недавно объявили Китай наряду с Россией противником США, МИД КНР отреагировал на это спокойно, сказав, что сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, а враждебность наносит вред и Китаю, и США.



"Конкретно китайцы могут найти что-то в качестве ответа. Но серьезных последствий это иметь не будет. Ведь Америка для Китая – крупнейший партнер. В Китае хорошо чувствуют и видят антикитайский настрой если не самого Трампа, то части его администрации, которая хочет не допустить участия Китая в глобальном управлении мировой экономикой, – подчеркнул Портяков. – Хотя США не признали Китай страной с рыночной экономикой, пока еще терпение китайцев далеко не исчерпано. Думаю, резких шагов он делать не будет".

11.01.2018

Владимир Скосырев Источник - ng.ru

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