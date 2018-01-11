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Дипломатический вызов. Москва ждет от Анкары конструктива в сирийском вопросе, - В.Алексеев
08:11 11.01.2018

Россия заинтересована в сохранении конструктивного сотрудничества с Анкарой на сирийском направлении, однако отказываться от борьбы с "Джебхат ан-Нусрой" (деятельность организации запрещена в РФ) и лояльными ей террористическими группировками Москва не намерена. Так прокомментировали "Известиям" ситуацию с вызовом послов России и Ирана в турецкий МИД три информированных собеседника в российских дипломатических кругах. В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности считают, что отдельные страны НАТО оказывают поддержку "Нусре". В министерстве обороны Сирии "Известиям" заявили, что, по их сведениям, Турция оказывает помощь этой группировке.

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В Москве хотели бы избежать нового обострения отношений с Анкарой, но в особо чувствительных вопросах, таких как судьба "Нусры", уступать не готовы. Об этом "Известиям" рассказали три источника в российских дипломатических кругах. Таким образом они прокомментировали действия Турции, которая вызвала российского и иранского послов в свой МИД из-за наступления сирийских войск в провинции Идлиб.

- Мы успешно работаем в рамках астанинского формата, и эта работа должна продолжаться. Но наша принципиальная позиция заключается в том, что "Джебхат ан-Нусра" должна быть уничтожена. И от этого мы не намерены отступать, - отметил один из собеседников.

В Совете Федерации при этом отвергли все обвинения в том, что вооруженная оппозиция в Идлибе якобы подвергается ударам со стороны ВКС РФ. Об этом "Известиям" заявил первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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- Мы бьем только по террористам. И, конечно же, это вызывает у некоторых игроков злость, поскольку в боевиков было вложено немало денег, - сказал сенатор, добавив, что поддержку "Нусре" по-прежнему оказывают "спецслужбы стран НАТО".

О вызове глав диппредставительств двух стран в турецкий МИД сообщила вечером 9 января местная газета Daily Sabah. По ее данным, послам был выражен протест в связи с якобы имевшим место нарушением сирийской армией границ зоны деэскалации в Идлибе, на северо-западе Сирии - Москва и Тегеран наряду с Анкарой являются гарантами функционирования этой и других зон. Кроме того, турки считают, что правительственные войска нарушают режим прекращения огня. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в этой связи заявил, что этому будет посвящен предстоящий телефонный разговор, который глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести с президентом России Владимиром Путиным.

В посольстве России в Анкаре "Известиям" сказали, что пока ситуацию с вызовом посла Алексея Ерхова в МИД Турции оставят "без комментариев". То же самое заявили и в российском МИДе.

В Дамаске действиям Турции дали негативную оценку. Как заявил "Известиям" руководитель отдела информации политического управления минобороны Сирии бригадный генерал Самир Сулейман, Анкара снабжает и обеспечивает вооруженные группировки в Идлибе, и прежде всего "Нусру".

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- Эта группировка сейчас терпит серьезные поражения, несмотря на то, что снабжение и вооружение поступают от турок. Анкара в данном случае оказывается в стесненном положении. А историей с российским и иранским послами Турция пытается показать террористам, что она по-прежнему с ними, - отметил сирийский военный.

Напомним, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 9 января, что сирийская армия под видом борьбы с "Джебхат ан-Нусрой" наносит удары по умеренной оппозиции в провинции Идлиб.

Российское Минобороны, в свою очередь, комментируя организованную террористами в ночь на 6 января атаку на базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, заявило, что использовавшиеся при нападении беспилотники взлетели из района зоны деэскалации в Идлибе, на который распространяется ответственность Анкары. В связи с этим официальные письма были направлены начальнику генерального штаба вооруженных сил Турции Акару Хулуси и главе Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.
11 января 2018,

Владимир Алексеев

Источник - iz.ru
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