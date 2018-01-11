Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"

08:01 11.01.2018 Дональд Трамп подталкивает Исламабад к альянсу с Пекином и Москвой



Пакистан отказывается от военно-технического сотрудничества с главным союзником - Вашингтоном. Беспрецедентный демарш Исламабада, после терактов 11 сентября оказавшего ключевую поддержу операции США и НАТО в Афганистане, стал ответом на решение президента Дональда Трампа заморозить программы помощи Пакистану, обвиняемому в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму. Приостановка программ сотрудничества с государством, которое имеет для США статус "основного союзника вне НАТО", стала самым радикальным разворотом в азиатской политике Вашингтона, подталкивающим Пакистан к сближению с Китаем и Россией.



"США совершили большую глупость"



Ключевой союзник США в Центральной и Южной Азии - ядерный Пакистан впервые в истории двусторонних связей бросил открытый вызов Вашингтону. Выступая в исламабадском Институте cтратегических исследований, министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщил, что его страна "приостановила широкомасштабное сотрудничество с США по линии военных ведомств и разведки", не разгласив подробностей. Беспрецедентный демарш главы пакистанского военного ведомства, в своем выступлении также обвинившего США в провале их афганской стратегии и попытке сделать из Пакистана "козла отпущения", совпал с еще одним демонстративным жестом, который не останется незамеченным в Вашингтоне.



Верховный суд пакистанского города Пешавар "по состоянию здоровья" освободил из тюремного заключения Суфи Мохаммада - лидера пакистанской радикальной группировки "Техрик Наваз-е-Шариа-е-Мохаммади", с 2001 года сражающейся против контингента США и НАТО на территории Афганистана.



Действия пакистанской стороны стали ответом на последние шаги администрации Дональда Трампа, в результате которых отношения двух стран достигли низшей точки.



О том, что в этих отношениях происходит смена вех, президент Трамп 1 января сообщил в Twitter, высказавшись предельно жестко и недипломатично. "США совершили большую глупость, за последние 15 лет выделив Пакистану более $33 млрд, в то время как они нам врали и водили нас за нос, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше этого не будет!" - предупредил Дональд Трамп.



Самая резкая оценка действий Исламабада, когда-либо звучавшая из уст президента США, совпала с заявлениями чиновников Минобороны и Госдепа, объяснявших, почему в отношениях с Пакистаном Белый дом решил отдать предпочтение не прянику, а кнуту. Как сообщил на прошлой неделе представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс, в качестве одного из первоочередных шагов Вашингтон замораживает предоставление Исламабаду финансовой помощи в размере $900 млн, выделяемой на проведение антитеррористических операций. Эта сумма выглядит существенной, учитывая, что оборонные расходы Пакистана составляют около $8 млрд в год.



Рекс Тиллерсон призвал к сдерживанию Ирана и Пакистана

Рекс Тиллерсон призвал к сдерживанию Ирана и Пакистана



Тем не менее в интервью газете The Guardian премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси назвал американскую военную помощь Исламабаду "очень, очень незначительной", учитывая, что "Пакистан находится на передовой линии войны с террором". Кроме того, он поставил под сомнение правомерность самих данных о масштабах помощи, представляемых американской стороной. "Я не понимаю, о какой американской помощи идет речь. В последние пять лет эта помощь составляла менее $10 млн в год. Это очень, очень незначительная сумма. Поэтому когда я читаю в газетах, что нам сокращают помощь в размере $250 млн, или $500 млн, или $900 млн, мы не знаем, о какой помощи идет речь",- заявил премьер Аббаси.



Напомним, что ранее американская военная помощь Исламабаду поступала по линии сразу двух ведомств - Пентагона, финансирующего Фонд поддержки коалиции (ФПК), и Госдепа, также курирующего военное сотрудничество с союзниками и партнерами США.



Подвергнув своего самого проблемного союзника в Азии демонстративному наказанию, в Вашингтоне при этом призывают не считать ситуацию "точкой невозврата" и все еще рассчитывают с помощью подобных мер заставить Пакистан начать отрабатывать американские деньги. Как уточнила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт, помощь Исламабаду приостановлена до тех пор, "пока пакистанское правительство не предпримет решительных действий" против движения "Талибан" и "сети Хаккани" - террористической группировки, действующей в приграничных с Афганистаном районах Пакистана.



В свою очередь, министр обороны США Джеймс Мэттис напомнил, что о полном сворачивании сотрудничества в любом случае речь не идет. "Мы продолжаем сотрудничать с Пакистаном и восстановим помощь, если увидим решительные действия, направленные против террористов, которые представляют такую же серьезную угрозу Пакистану, как и нам",- сформулировал главное условие Джеймс Мэттис.



Новый треугольник



Отношения Вашингтона и Исламабада продолжали ухудшаться на протяжении последних лет. Первые шаги по замораживанию военно-технического сотрудничества с Пакистаном были сделаны еще в 2016 году, когда администрация Барака Обамы отказалась предоставить своему ключевому союзнику в регионе военную помощь в размере $300 млн в рамках "Программы иностранного военного финансирования" (Foreign Military Financing). Однако, выражая недовольство уровнем сотрудничества с Исламабадом, в Вашингтоне тогда не решились пойти на столь радикальные меры, которые анонсировала после Нового года администрация Трампа.



Что изменилось в обновленной Стратегии национальной безопасности США

Что изменилось в обновленной Стратегии национальной безопасности США



Таким образом, в своей политике на пакистанском направлении Дональд Трамп по сути продолжил курс своего демократического предшественника Барака Обамы. Слова же Дональда Трампа о "дураках" в Вашингтоне и о "большой глупости", совершенной США за последние 15 лет, прежде всего должны быть адресованы команде Буша-младшего. Именно его администрация в 2001 году включила Пакистан в действующую в Афганистане антитеррористическую коалицию во главе с США и сделала стратегическую ставку на Исламабад. Между тем поставленная президентом Трампом задача заставить Пакистан стать "настоящим союзником" выглядит еще более трудноразрешимой, чем при предыдущих администрациях, как минимум по двум причинам.



Во-первых, после ухода "сильной руки" Пакистана Первеза Мушаррафа, убийства харизматичной Беназир Бхутто и скандальной отставки еще одного политического тяжеловеса премьера Наваза Шарифа, обвиненного в коррупции, страна фактически лишилась дееспособного лидера, способного принимать ответственные решения. Главой правительства после ухода Наваза Шарифа стал министр нефти Шахид Хакан Аббаси, рассматриваемый как "технический премьер".



Во-вторых, в 2018 году в Пакистане должны пройти всеобщие выборы. Учитывая продолжающийся рост антиамериканских настроений, которые подогревают последние заявления и действия администрации в Белом доме, любой политик, рискнувший выступить за уступки Вашингтону, будет воспринят в обществе как "предатель" национальных интересов.



Подтверждением того, что, пытаясь принудить Пакистан к лояльности, Дональд Трамп рискует добиться обратного эффекта, стала реакция Исламабада на требования начать борьбу с терроризмом. Так, глава МИД Пакистана Хавадж Асиф назвал США "другом, который всегда предает". И добавил: "У Пакистана есть друзья: Китай, Иран, Россия и Турция".



По словам заведующего Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, "дальнейшее охлаждение отношений с США подталкивает Пакистан к сближению с Китаем и Россией, что в перспективе может привести к изменению баланса сил и перераспределению ролей в азиатском регионе". "Учитывая, что Исламабад испытывает необходимость во внешней помощи, он попытается получить ее от Москвы и Пекина, также имеющих проблемные отношения с Вашингтоном",- заявил он "Ъ".



Как отказ в американской визе исламскому политику спровоцировал дипломатический конфликт

Как отказ в американской визе исламскому политику спровоцировал дипломатический конфликт



Примечательно, что, несмотря на переживаемые пакистанской экономикой трудности, по оценкам ряда международных организаций, 2017 год в целом стал для нее лучшим во всей 70-летней истории страны: рост ВВП составил 4,7%. По объему ВВП Пакистан стал 40-й экономикой мира. Это позволяет говорить о Пакистане как о государстве, которое уже не вписывается в схему отношений "патрон-клиент", которую пытаются реализовать США, усиливая давление на Исламабад.



Исследователь института Мэна (США), пакистанский политолог Ахсан Чаудхари, впрочем, полагает, что, как бы ни были сильны связи Пакистана с Китаем и Россией, у сближения страны с ними есть пределы. "Семьи большинства руководителей Пакистана живут в США, и там же они держат свои капиталы,- пояснил эксперт в беседе с "Ъ".- Я не стал бы ждать резкого охлаждения отношений между США и Пакистаном. Похоже, мы наблюдаем торг, а не фундаментальное изменение позиций".



Главная же причина, по которой полной заморозки сотрудничества Вашингтона и Исламабада ожидать не стоит, это роль Пакистана как страны, через которую идет большая часть транзита для операции США и НАТО в Афганистане. "Этому транзиту нет альтернативы. Вопросы логистики требуют решения, независимо от грозных и непредсказуемых заявлений Дональда Трампа",- заявил "Ъ" директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.



Сергей Строкань, Михаил Коростиков

11.01.18 Источник - kommersant.ru

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