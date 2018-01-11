 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.01.2018
15:28  Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай
15:27  Тегеран выстраивает новую политику в Закавказье, - Ст.Тарасов
15:25  "Трампизация" Америки, или Десакрализация смерти, - А.Бабицкий
15:24  В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
15:22  Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
09:26  Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский
09:19  Гибкая хитрость. Стратегия России в Афганистане, - Дж.Гурганус
09:00  Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
08:56  Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:19  Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана
08:17  Китай строит военные базы вдоль Шелкового пути, - Андрей Рискин
08:14  США не пустили Китай на свой рынок телекоммуникаций, - Вл.Скосырев
08:11  Дипломатический вызов. Москва ждет от Анкары конструктива в сирийском вопросе, - В.Алексеев
08:05  Революции не случилось. Почему волнения в Иране не переросли в нечто большее, - Николай Кожанов
08:01  Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
01:46  Дело тонкое, или Грубая игра США в Восточной Азии, - М.Выбойщик
00:54  Хайрзода стал ректором Финэка и другие назначения в Таджикистане
00:48  Самый крутой таджик Афганистана Нур Балхский угрожает гражданской войной
00:40  О мигрантах и большинстве. Государства-химеры: сопротивление налаживается, - Э.Лимонов
00:29  Роспремьер Медведев официально разрешил буржуям "слить" Байкал
00:24  Восток на защите Запада. К кому примкнут государства, отказавшиеся массово впускать ближневосточных мигрантов?
00:17  Украина: от расколотого государства к разорванному, - А.Цуканова
00:00  ЕАЭС: пока что Таджикистану одни минусы, - Ш.Дустов
Среда, 10.01.2018
22:19  В Душанбе милиция разогнала желающих переехать в Россию таджиков
21:48  Казахстан снял все ограничения на ввоз кыргызской "кондитерки"
20:32  В Кыргызстане 2018-й объявлен Годом развития регионов
18:39  В Тунисе массовые акции протеста против высоких цен - есть жертвы
18:35  Скалки в руки! В Казахстане проповедь "о допустимости бить женщин" вызвала споры
18:30  Отпечатки пальцев Китая повсюду, - Washington Post
18:29  Сокрушительное поражение ДАИШ становится все более очевидным, - Sueddeutsche Zeitung
18:25  "За" или "против": нужен ли импортный бензин в Узбекистане?
18:08  Близ китайских берегов горит, но не хочет тонуть, протараненный иранский танкер (видео)
17:57  В Узбекистане принята новая "Оборонная доктрина"
17:53  "Мы развернули процесс обновления национального сознания", - послание Елбасы (текст)
17:47  Нужна ли демократия России? - Андрей Бабицкий
17:39  Хакеры уличили комиссию ВАДА в связях с ФБР
16:48  Аскар Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области Казахстана
16:27  Умер хороший советский и российский актер Михаил Державин
15:00  Этот капитализм кончился? Несите другой! - Н.Коньков
14:59  Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по версии WBC
14:56  Расшифрован ДНК первых викингов: "русско-германские" метисы
14:53  Транзит без пункта назначения. Проблема врастания России и Китая в мировой порядок, - А.Ломанов
14:20  В Узбекистане откроют академию Генпрокуратуры
14:01  Рычание кремлят. Кому нужно ВТО? - В.Катасонов
11:01  Христианство Запада отмирает естественным путем, - О.Позняк
10:58  Таджикская медицина или о том как выживают простые люди, - С.Шабозов
10:33  "Цифровая экономика" России обрастает регуляторами
10:22  Гражданина РФ Кулматова все-таки уберут из шефов Киргизской таможни?
10:18  Советчицей кыр-премьера назначена интернетчица Татту Мамбеталиева
09:37  Какая идеология поднимет Россию, - Сергей Глазьев
09:20  Киргизские власти примеряют белый калпак, - "Къ"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
08:01 11.01.2018

Дональд Трамп подталкивает Исламабад к альянсу с Пекином и Москвой

Пакистан отказывается от военно-технического сотрудничества с главным союзником - Вашингтоном. Беспрецедентный демарш Исламабада, после терактов 11 сентября оказавшего ключевую поддержу операции США и НАТО в Афганистане, стал ответом на решение президента Дональда Трампа заморозить программы помощи Пакистану, обвиняемому в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму. Приостановка программ сотрудничества с государством, которое имеет для США статус "основного союзника вне НАТО", стала самым радикальным разворотом в азиатской политике Вашингтона, подталкивающим Пакистан к сближению с Китаем и Россией.

"США совершили большую глупость"

Ключевой союзник США в Центральной и Южной Азии - ядерный Пакистан впервые в истории двусторонних связей бросил открытый вызов Вашингтону. Выступая в исламабадском Институте cтратегических исследований, министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщил, что его страна "приостановила широкомасштабное сотрудничество с США по линии военных ведомств и разведки", не разгласив подробностей. Беспрецедентный демарш главы пакистанского военного ведомства, в своем выступлении также обвинившего США в провале их афганской стратегии и попытке сделать из Пакистана "козла отпущения", совпал с еще одним демонстративным жестом, который не останется незамеченным в Вашингтоне.

Верховный суд пакистанского города Пешавар "по состоянию здоровья" освободил из тюремного заключения Суфи Мохаммада - лидера пакистанской радикальной группировки "Техрик Наваз-е-Шариа-е-Мохаммади", с 2001 года сражающейся против контингента США и НАТО на территории Афганистана.

Действия пакистанской стороны стали ответом на последние шаги администрации Дональда Трампа, в результате которых отношения двух стран достигли низшей точки.

О том, что в этих отношениях происходит смена вех, президент Трамп 1 января сообщил в Twitter, высказавшись предельно жестко и недипломатично. "США совершили большую глупость, за последние 15 лет выделив Пакистану более $33 млрд, в то время как они нам врали и водили нас за нос, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше этого не будет!" - предупредил Дональд Трамп.

Самая резкая оценка действий Исламабада, когда-либо звучавшая из уст президента США, совпала с заявлениями чиновников Минобороны и Госдепа, объяснявших, почему в отношениях с Пакистаном Белый дом решил отдать предпочтение не прянику, а кнуту. Как сообщил на прошлой неделе представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс, в качестве одного из первоочередных шагов Вашингтон замораживает предоставление Исламабаду финансовой помощи в размере $900 млн, выделяемой на проведение антитеррористических операций. Эта сумма выглядит существенной, учитывая, что оборонные расходы Пакистана составляют около $8 млрд в год.

Рекс Тиллерсон призвал к сдерживанию Ирана и Пакистана
Рекс Тиллерсон призвал к сдерживанию Ирана и Пакистана

Тем не менее в интервью газете The Guardian премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси назвал американскую военную помощь Исламабаду "очень, очень незначительной", учитывая, что "Пакистан находится на передовой линии войны с террором". Кроме того, он поставил под сомнение правомерность самих данных о масштабах помощи, представляемых американской стороной. "Я не понимаю, о какой американской помощи идет речь. В последние пять лет эта помощь составляла менее $10 млн в год. Это очень, очень незначительная сумма. Поэтому когда я читаю в газетах, что нам сокращают помощь в размере $250 млн, или $500 млн, или $900 млн, мы не знаем, о какой помощи идет речь",- заявил премьер Аббаси.

Напомним, что ранее американская военная помощь Исламабаду поступала по линии сразу двух ведомств - Пентагона, финансирующего Фонд поддержки коалиции (ФПК), и Госдепа, также курирующего военное сотрудничество с союзниками и партнерами США.

Подвергнув своего самого проблемного союзника в Азии демонстративному наказанию, в Вашингтоне при этом призывают не считать ситуацию "точкой невозврата" и все еще рассчитывают с помощью подобных мер заставить Пакистан начать отрабатывать американские деньги. Как уточнила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт, помощь Исламабаду приостановлена до тех пор, "пока пакистанское правительство не предпримет решительных действий" против движения "Талибан" и "сети Хаккани" - террористической группировки, действующей в приграничных с Афганистаном районах Пакистана.

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Мэттис напомнил, что о полном сворачивании сотрудничества в любом случае речь не идет. "Мы продолжаем сотрудничать с Пакистаном и восстановим помощь, если увидим решительные действия, направленные против террористов, которые представляют такую же серьезную угрозу Пакистану, как и нам",- сформулировал главное условие Джеймс Мэттис.

Новый треугольник

Отношения Вашингтона и Исламабада продолжали ухудшаться на протяжении последних лет. Первые шаги по замораживанию военно-технического сотрудничества с Пакистаном были сделаны еще в 2016 году, когда администрация Барака Обамы отказалась предоставить своему ключевому союзнику в регионе военную помощь в размере $300 млн в рамках "Программы иностранного военного финансирования" (Foreign Military Financing). Однако, выражая недовольство уровнем сотрудничества с Исламабадом, в Вашингтоне тогда не решились пойти на столь радикальные меры, которые анонсировала после Нового года администрация Трампа.

Что изменилось в обновленной Стратегии национальной безопасности США
Что изменилось в обновленной Стратегии национальной безопасности США

Таким образом, в своей политике на пакистанском направлении Дональд Трамп по сути продолжил курс своего демократического предшественника Барака Обамы. Слова же Дональда Трампа о "дураках" в Вашингтоне и о "большой глупости", совершенной США за последние 15 лет, прежде всего должны быть адресованы команде Буша-младшего. Именно его администрация в 2001 году включила Пакистан в действующую в Афганистане антитеррористическую коалицию во главе с США и сделала стратегическую ставку на Исламабад. Между тем поставленная президентом Трампом задача заставить Пакистан стать "настоящим союзником" выглядит еще более трудноразрешимой, чем при предыдущих администрациях, как минимум по двум причинам.

Во-первых, после ухода "сильной руки" Пакистана Первеза Мушаррафа, убийства харизматичной Беназир Бхутто и скандальной отставки еще одного политического тяжеловеса премьера Наваза Шарифа, обвиненного в коррупции, страна фактически лишилась дееспособного лидера, способного принимать ответственные решения. Главой правительства после ухода Наваза Шарифа стал министр нефти Шахид Хакан Аббаси, рассматриваемый как "технический премьер".

Во-вторых, в 2018 году в Пакистане должны пройти всеобщие выборы. Учитывая продолжающийся рост антиамериканских настроений, которые подогревают последние заявления и действия администрации в Белом доме, любой политик, рискнувший выступить за уступки Вашингтону, будет воспринят в обществе как "предатель" национальных интересов.

Подтверждением того, что, пытаясь принудить Пакистан к лояльности, Дональд Трамп рискует добиться обратного эффекта, стала реакция Исламабада на требования начать борьбу с терроризмом. Так, глава МИД Пакистана Хавадж Асиф назвал США "другом, который всегда предает". И добавил: "У Пакистана есть друзья: Китай, Иран, Россия и Турция".

По словам заведующего Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, "дальнейшее охлаждение отношений с США подталкивает Пакистан к сближению с Китаем и Россией, что в перспективе может привести к изменению баланса сил и перераспределению ролей в азиатском регионе". "Учитывая, что Исламабад испытывает необходимость во внешней помощи, он попытается получить ее от Москвы и Пекина, также имеющих проблемные отношения с Вашингтоном",- заявил он "Ъ".

Как отказ в американской визе исламскому политику спровоцировал дипломатический конфликт
Как отказ в американской визе исламскому политику спровоцировал дипломатический конфликт

Примечательно, что, несмотря на переживаемые пакистанской экономикой трудности, по оценкам ряда международных организаций, 2017 год в целом стал для нее лучшим во всей 70-летней истории страны: рост ВВП составил 4,7%. По объему ВВП Пакистан стал 40-й экономикой мира. Это позволяет говорить о Пакистане как о государстве, которое уже не вписывается в схему отношений "патрон-клиент", которую пытаются реализовать США, усиливая давление на Исламабад.

Исследователь института Мэна (США), пакистанский политолог Ахсан Чаудхари, впрочем, полагает, что, как бы ни были сильны связи Пакистана с Китаем и Россией, у сближения страны с ними есть пределы. "Семьи большинства руководителей Пакистана живут в США, и там же они держат свои капиталы,- пояснил эксперт в беседе с "Ъ".- Я не стал бы ждать резкого охлаждения отношений между США и Пакистаном. Похоже, мы наблюдаем торг, а не фундаментальное изменение позиций".

Главная же причина, по которой полной заморозки сотрудничества Вашингтона и Исламабада ожидать не стоит, это роль Пакистана как страны, через которую идет большая часть транзита для операции США и НАТО в Афганистане. "Этому транзиту нет альтернативы. Вопросы логистики требуют решения, независимо от грозных и непредсказуемых заявлений Дональда Трампа",- заявил "Ъ" директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Сергей Строкань, Михаил Коростиков
11.01.18

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515646860
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  