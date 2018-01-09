Хайрзода стал ректором Финэка и другие назначения в Таджикистане

00:54 11.01.2018 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами произвел ротацию руководителей в ряде госорганов.



Как информирует пресс-служба главы государства. Орзу Абдуллозода освобожден от должности заместителя председателя суда Яванского района (Хатлоснкая область), а Иброхим Курбонзода снят с должности судья суда этого же района за нарушения закона при рассмотрении дел.



Также указом главы государства Савзаали Назирзода освобожден от должности председателя Варзобского района (район республиканского подчинения) в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности председателя данного района президент назначил Шерализода Мухамадулло Умара



Постановлением правительства страны Олимзода Мирали Назри освобожден от должности первого заместителя директора агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве РТ (Таджикстандарт) в связи с переходом на другую работу.



Давлатзода Кудрат Камбар освобожден от должности ректора Финансово-экономического института Таджикистана и назначен директором Таджикстандарта.



Шерализода Мухамадулло Умар снят с должности исполнительного директора Группы по реализации проекта реконструкции и достройки средних школ в связи с переходом на другую работу..



Хайрзода Шукрулло Курбонали назначен ректором Финансово-экономического института Таджикистана.



Абдуллозода Шамсулло Файзулло освобожден от должности полномочного представителя в бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств в связи с переходом на другую работу.



Новым полномочным представителем в бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ назначен Мирализода Рустам Азиз. Источник - ТаджикТА

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