Самый крутой таджик Афганистана Нур Балхский угрожает гражданской войной

00:48 11.01.2018 Экс-губернатор Балха Нур предупредил Кабул об опасности его силового смещения



Экс- губернатор северной провинции Балх и исполнительный директор "Джамиат-и-Ислами" Атта Мохаммад Нур предупредил о последствиях, если правительство выберет силовой вариант его отречения от власти.



Нур выступил с речью на митинге в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх., на котором присутствовали его сторонники



Он утверждал, что применение силы против него приведет к распаду сил безопасности, поскольку 80 процентов сотрудников службы безопасности не хотят действовать против него.



Нур добавил, что он останется губернатором провинции Балх, пока правительство не отреагирует положительно на его требования.. сообщает Khaama Press.



По словам Нура, переговоры между правительством и партией "Джамиат-и-Ислами" по-прежнему в тупике, связанного с решением правительства относительно одобрения его отставки.



Напомним, афганское правительство объявило почти три недели назад, что отставка Атты Мохаммада Нура с поста главы Балха была одобрена президентом ИРА Ашрафом Гани.



В свою очередь Нур признал, что подавал заявление об отставке, но он было увязано с некоторыми соглашениями с правительством ИРА, которые до сих пор не выполнены. Поэтому, он не признает свою отставку.



Стоит отметить, что в настоящее время Нур является ключевым политиком среди афганских таджиков, доля которых составляет около 37% населения Афганистана. Сместить такую фигуру без разумных компромиссов чревато для президента Ашрафа Гани, который сам пришел к власти лишь благодаря соглашению с другим кандидатом Абдуллой Абдуллой. Источник - АфТАГ

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