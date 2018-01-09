Роспремьер Медведев официально разрешил буржуям "слить" Байкал

00:29 11.01.2018 Медведев официально разрешил "слить" Байкал



Постановление "О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах" глава российского правительства подписал "под елочку" 27 декабря 2017 года



Вопреки мнению экологов, обеспокоенных состоянием Байкала, глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности - нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой.



"Это позволит избежать угрозы чрезвычайной ситуации и обеспечить водо-, тепло? и энергоснабжение населения и объектов экономики и социальной сферы региона", - говорится в документе.



У руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, известного эколога и геолога Евгения Кислова на этот счет иное мнение - решение принято в пользу промышленников и во вред озеру, а само постановление подписали "под елочку", в надежде, что в праздничной суете его никто никто не заметит.



И действительно, на следующий день после этого события, 28 декабря 2017 года, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции хотя и заявил, что в начале 2018 года уровень воды в озере Байкал станет меньше на один сантиметр, но обратил внимание на то, что в соответствии с постановлением правительства РФ уровень воды в Байкале не подлежит изменению.



Между тем эколог Евгений Кислов, комментируя ситуацию на своей странице в соцсети, привел на этот счет меткое сравнение:



"Медведев подписал постановление об увеличении пределов колебаний Байкала. Озеро разрешили сливать, как воду из бачка унитаза".



Напомним, летом 2016 года российским правительством уже осуществлена попытка "слить" озеро. Проект постановления "О максимальных и минимальных значениях уровня воды в Байкале в 2018-2020 годах" проходил общественное осуждение на официальном портале правовой информации. По словам директора красноярской региональной общественной экологической организации "Плотина" Александра Колотова, также вопрос о "сливе" Байкала неоднократно обсуждался на заседаниях Ангаро-Байкальского бассейнового совета и даже рассматривался на 41-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кракове (июль 2017 года). По его словам, в резолюции комитета по этому поводу тоже выражена озабоченность решением, увеличивающим допустимые колебания между максимальным и минимальным уровнями озера. Тем не менее документ и тогда был принят, а сейчас правительство фактически продлило его действие.



Как отмечается в недавнем постановлении, в бассейне Байкала и водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада продолжается маловодный период. В июне 2017-го приток воды в озеро, по данным Росгидромета, составил 3200 м3/с (63% нормы), в июле - 2400 м3/с (47% нормы), в августе - 2100 м3/с (50% нормы), что "является наименьшими показателями за период с 1960 года".



Между тем в прессе уже несколько месяцев активно ведется дискуссия вокруг Иркутской ГЭС, которая, по мнению специалистов, продолжает "выжимать" священное озеро. Ежесекундно через гидроэлектростанцию на Ангаре проходит 1300 кубометров воды. Это в два с половиной раза больше, чем приносит главный приток Байкала - Селенга. Представители "Гринпис" и международной коалиции "Реки без границ", да и простые жители Бурятии уверены: "жемчужину Сибири", по сути, превратили в регулируемое водохранилище.



"В ЮНЕСКО Россию настоятельно призвали "разработать оценку потенциального воздействия на окружающую среду (ОВОС) существующих правил водопользования и регулирования на выдающуюся универсальную ценность (ВУЦ) объекта. А еще - не вводить никаких дальнейших изменений в правила до тех пор, пока не будет полностью понятно, как они влияют на состояние Байкала. Тем не менее эти требования проигнорировали", - отмечает infpol.ru.



Профессор кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета, доктор биологических наук Валерий Журавлев тоже полагает, что Байкал, воды которого не так давно считались самыми чистыми в мире, подвержен серьезным экологическим рискам.



"Присоединяюсь к мнению тех, кто считает, что постановление российского премьера Байкалу проблем этих только добавит. Дмитрия Медведева можно понять: условия водности год от года могут меняться. Но пока мы не научимся точно прогнозировать этот процесс, затея со сливом точно не самая лучшая", - заявил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.



Примерно о том же самом ранее говорил и бывший сенатор от Бурятии, академик РАН Арнольд Тулохонов:



"В данном случае мы выпустили джинна из бутылки. Это произошло два года назад, когда иркутяне дали неправильный прогноз на весенне-летний период. И сегодня от Медведева ничего не зависит, а зависит от погоды. Если пройдут дожди, то уровень Байкала поднимется. Есть, конечно, директивное решение - уменьшить сброс через Иркутскую ГЭС, но тогда города на берегу Ангары останутся без водоснабжения".



Никто ж не спорит, что вопрос работы Иркутской ГЭС и регулирования уровня воды должен решаться совместными усилиями власти, бизнеса и общественников. Но вся беда в том, что и общественники и экологи тоже высказывают разные точки зрения.



В 2014 году ученые из Приангарья выступили с предложением увеличить сброс из Байкала - несмотря на катастрофическое обмеление. Высказывалось мнение, что это поможет решить проблему малой водности рек, которая создает неудобства у энергетиков Восточной Сибири. В Бурятии же одной из основных причин снижения уровня воды назвали деятельность энергетиков из Приангарья. В январе 2015 года там даже ввели режим повышенной готовности: мелкие реки и озера пересохли, а из колодцев и скважин начала исчезать вода, да и качество ее заметно ухудшилось. Но, несмотря на это, федеральные власти заявили о намерении расширить границы уровня воды с 1 метра до 2 метров 31 сантиметра (соответствующий документ вступил в силу спустя несколько месяцев).



"Для решения проблемы необходимо менять водозабор на Ангаре. Тогда сооружения могли бы бесперебойно работать даже в период экстремального маловодья. Но пока иркутская сторона не готова пойти навстречу", - проинформировала руководитель проекта сохранения озера Байкал Екатерина Удеревская.



Вот и выходит, что пока байкальские "лебедь, рак да щука" не могут договориться меж собой, воды "славного моря" буквально тухнут на глазах.



Как уже сообщало ИА REGNUM, маловодный период - еще на самая большая из всех, бед, обрушившихся на озеро. Помимо промышленных стоков, берега и воды загрязняют туристы. В том числе те, кто прибывает в Россию из Китая и разными незаконными способами открывают фирмы, рубят и вывозят лес, строят гостиницы.



Остро стоит проблема по сохранению и восстановлению популяции байкальского омуля.



Но есть и так называемые потенциальные угрозы, такие как желание Монголии построить ГЭС в бассейне реки Селенги, что тоже крайне негативно может повлиять на состояние озера Байкал.



Светлана Шаповалова Источник - REGNUM

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