Восток на защите Запада. К кому примкнут государства, отказавшиеся массово впускать ближневосточных мигрантов?

00:24 11.01.2018 Я имею в виду восток Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против европейской политики приема ближневосточных беженцев. Причем выступил как небезызвестный "Капитан Очевидность". Он подчеркнул, что обилие прибывающих в ЕС мусульман создает "параллельное общество" - то есть, что беженцы вовсе не стремятся адаптироваться. Также он сказал, что беженцы - это, по большей части, просто экономические мигранты, нацеленные на европейскую халяву.



Орбан, как видите, не сказал ничего нового. Он еще мог бы добавить про связанные с беженцами разгул криминала и опасность терроризма. Орбану вторят руководители Польши, Словакии и Чехии. Брюссель пытается шантажировать Восточную Европу темой экономической помощи: мол, помощь - в обмен на беженцев. Орбан парирует: о помощи договорились еще до всяких беженцев, она связана с интеграцией Восточной Европы в европейский рынок.



К бывшим соцстранам уже готова присоединиться Австрия - правда, лишь с осторожным замечанием: мол, девочки, не ссорьтесь из-за этих… этих… Ну, политкорректно выражаясь, беженцев. И опасения Австрии легко понять: похоже, Восточная Европа уже готова наплевать на европомощь - лишь бы не пускать к себе этих беженцев.



А если Восточная Европа отделится от Западной, то к кому она примкнет? На самом деле, тут два варианта, оба для Брюсселя неприятные. Бывшие страны Варшавского договора могут примкнуть к России. Но могут попытаться опереться и на США.



"США" сейчас - растяжимое понятие. Скорее, в борьбе против "беженцелюбия" ЕС Восточная Европа будет ожидать помощи от Трампа.



Нам-то, конечно, выгоднее, если восточноевропейцы выберут Россию. Но для евробюрократов, которых Трамп считает чем-то принципиально лишним, оба варианта - нож по сердцу. И вот теперь вопрос: а зачем тем же евробюрократам беженцы? От них ведь - одни неприятности. Помимо общеизвестных проблем, о которых напомнил Орбан, еще и перспектива раскола ЕС.



С другой стороны, сложно предполагать, что в руководстве ЕС сидят идиоты, преисполненные благоглупыми идеями. Пускай многие сегодня так считают, но мне - не верится. Чем верить в глупость, я, скорее поверю в коррупцию. Кто-то серьезно пролоббировал эту ситуацию. Возможно - прежняя администрация США (Барак-Хусейн Обама, как известно, любил подыгрывать исламистам). Либо кто-то могущественный в исламском мире решил таким образом покорить Европу.



Так или иначе, ЕС сейчас находится в опасности. И я далека от злорадства.



Потому что пусть лучше останется старушка-Европа со своими санкциями, чем появится какой-нибудь "евро-ИГИЛ" *. Будем надеяться, что Восточная Европа спасет Западную от этой участи.



* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

Анна Шафран

10.01.18 Источник - svpressa.ru

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