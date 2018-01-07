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Украина: от расколотого государства к разорванному, - А.Цуканова
00:17 11.01.2018

Как нам реорганизовать Украину? Этот вопрос (почти ленинский) сегодня задают себе те, чьи геополитические и внутренние интересы тем или иным образом связаны с Украиной. О реорганизации Украины думают в Америке, в России, в Европе. Все хотели бы видеть Украину другой, но эта другая страна – в разных точках мира видится очень по-разному. Украина по Хантингтону – это cleft state, расколотое государство. Правда, американский политолог ошибся: он считал, что вооруженный конфликт между русским и украинским населением маловероятен из-за принадлежности к одной цивилизации, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь Украина балансирует между cleft state и torn state (разорванное государство – страна, в которой правящая верхушка нацелена на изменение модели цивилизации). "Она останется единой, останется расколотой, останется независимой и в целом будет тесно сотрудничать с Россией" – такой прогноз давал Хантингтон по Украине в середине 90-х.

Однако Запад хорошенько поработал над Украиной с тем, чтобы украинцы не чувствовали себя единым народом с русскими, а расколотая Украина дрейфовала в сторону разорванной. В 90-х годах ХХ века невозможно было представить, что на части украинской территории, граничащей с Российской Федерацией, развернется братоубийственная война, но стоит посмотреть на эту войну сквозь призму концепции Хантингтона – и все становится на свои места.

Вооруженный конфликт в Донбассе произошел по той причине, что после государственного переворота 2014 года крестовый поход против Русского мира на Украине объявили люди, не принадлежащие к славянской православной цивилизации. Эти люди втянули в войну часть украинцев с измененным (поврежденным) культурно-историческим кодом, не чувствующих себя единым народом с русскими. Не будем забывать, что указ о начале войны с Донбассом подписал Александр Турчинов, проповедник секты Livets Ord. Первыми в бой "с москалями" ринулись униаты, а униатские священники открыто объявили вооруженный конфликт "Божьей благодатью". Кроме того, с 1992 года на Украине под видом "Украинской православной церкви" действует религиозно-политическая организация "Киевский патриархат", с 1995 года – под руководством отлученного от церкви Михаила Денисенко ("Филарета"). Именно Денисенко весной 2015 года заявил, что "корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе". Расстрига твердит также, что "свою вину население Донбасса должно искупить страданиями и кровью".

"Киевский патриархат" – это симулякр, призванный отлучить православных жителей Украины от Русской православной церкви. Чтобы заманить православных Украины в "Киевский патриархат", в ход идет все: ложь, липовая статистика, церковное рейдерство, захват храмов канонической церкви. Министр внутренних дел Украины подрядил на капелланство в Нацгвардии исключительно ряженых "священников" Денисенко.

В 2017 году на Западной Украине вызвала скандал брошюра Украинской православной церкви (МП), в которой четко оговаривалось отношение к АТО: "… в войне, где брат убивает брата, героев быть не может. В гражданской войне не может быть победителя и побежденного – это горе и беда для ВСЕГО народа". Истерику развел градоначальник Ивано-Франковска, не жалеющий сил на борьбу с УПЦ (МП) и всячески обласкивающий секту "Киевский патриархат". Галичанский мэр, уверяющий, что Украина "ведет извечную войну с Москвой", и не на востоке страны, а "внутри", не желает считать украинцев одним народом с русскими, отрицает их принадлежность к одной цивилизации – отсюда и его рассуждения о войне, и планы запретить Украинскую православную церковь.

Нет сомнения, что 2018 год продолжит тенденцию перекодирования населения Украины – та часть населения, которая не принадлежит к православной цивилизации, будет стремиться захватить все большее пространство в границах Украины и в умах граждан. Точки приложения усилий ясны, направления ударов сформировались в предыдущие годы и ярко обозначились в 2017-м:

– Украинская православная церковь и материнская Русская православная церковь;

– Донбасс как бастион Русского мира на Украине;

– граждане Украины (в первую очередь украинцы и русские), сохранившие свой культурно-исторический генотип неповрежденным.

В минувшем году киевский режим, находящийся под внешним американским управлением, очень многое сделал для того, чтобы в 2018-м активизировать сразу три войны: войну с русским православием, войну с Донбассом и войну с населением, считающим Украину частью Русского мира.

Во-первых, полностью подготовлены законопроекты, открывающие дорогу захвату православных храмов и приходов (церковное рейдерство), а также полному контролю государства над УПЦ (МП) вплоть до назначений священников. В минувшем году с первой попытки эти законопроекты принять не удалось из-за массовых протестов верующих, но официальный Киев (точнее, Kyiv) обязательно продолжит эти попытки. Ибо изгнание Русской православной церкви в образе УПЦ с Украины, затаскивание православных в сети религиозно-политической организации "Киевский патриархат", а также переориентация их на униатство, протестантство, сектантство или некую "единую поместную церковь" то ли от Рима, то ли от ряженого "митрополита" Мишки Денисенко – одна из главнейших задач киевского режима.

Во-вторых, нападению на храмы УПЦ и церковному рейдерству и без законодательной базы давно дан зеленый свет. Счет захваченных храмов идет на десятки, и с каждым разом аппетиты захватчиков растут. Схема отработана: некие "верующие" якобы требуют передать культовые сооружения "Киевскому патриархату" (или униатам). Одно из последних событий – "Правый сектор" (запрещенная в России организация), ссылаясь на "многочисленные обращения жителей Херсона и Херсонской области", потребовал от полиции содействия в передаче двух православных храмов УПЦ "Киевскому патриархату". Один из поводов "отжать" эти храмы сформулирован так: "Эта религиозная организация является частью Русской православной церкви". Комментарии излишни.

В-третьих, 2018 год начался на Украине с разжигания религиозной ненависти в отношении УПЦ (МП) с помощью массированной атаки СМИ: журналисты поведали миру историю о том, как в Запорожье православный священник УПЦ отказался отпевать убитого малыша – тот был "крещен" родителями в "Киевском патриархате". Когда медиаистерика по призыву прессы вылилась в акции противников УПЦ по всей стране, стало ясно, что информационная машина в борьбе с русским православием в новом году будет запущена на полную катушку.

2018 год станет для православных верующих Украины годом нелегких испытаний. Киевский режим бросит на борьбу против Украинской православной церкви все силы. И в Киеве, и в Вашингтоне, и в Оттаве, и в Лондоне прекрасно понимают, что для Запада разорванная Украина лучше, чем расколотая. Так же хорошо это понимают и в Москве.

(Продолжение следует)
Арина ЦУКАНОВА | 07.01.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515619020
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