ЕАЭС: пока что Таджикистану одни минусы, - Ш.Дустов

00:00 11.01.2018 Минимальная заработная плата (МЗП) Казахстана - одна из самых низких в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает казахстанские СМИ со ссылкой на данные комитетов статистики и центробанки страны.



К 2018 году она выросла на 14% с 24459 тенге и составила 28284 тенге. Однако это все еще меньше $100. Еще меньше получают только в Кыргызстане, где МЗП составляет всего $17.



Наибольший размер МЗП в ЕАЭС наблюдается в России - $164,6. Это понятно - метрополия как никак. У Беларуси этот показатель на $10 меньше. В Армении минимальный доход также едва превышает $100.



Отсутствие достойной оплаты труда и минимальные доходы привели к тому, что около часть населения Кыргызстана голодает. Около 400 тыс. жителей страны или 6,4% населения страдают от хронического недоедания. Об этом говорится в докладе, составленном аналитиками Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН.



Эксперты отмечают, что правительство Кыргызстана пытается улучшить ситуацию в данной сфере, но пока недостаточно эффективно.



Наихудшая ситуация среди стран этого региона царит в Таджикистане - там голодают около 2,6 млн. человек или 30,1% населения. Затем следует Туркмения – 300 тыс. голодающих или 5,5% населения. Лучше всего дела обстоят в Казахстане, расположенного под боком у богатой России. Но и там регулярно недоедает 450 тыс. человек или менее 2,5% населения.



По информации Организации объединенных наций, в 2016 году за чертой бедности в Кыргызстане проживало 25,4% населения или 1 млн. 557 тыс. человек, из которых 74% являются сельскими жителями. Согласно данным ЮНИСЕФ, полученным в результате исследований 2014 года, 13% детей, проживающих на территории страны, страдают от хронического недоедания.



Более свежий "Доклад о Положении дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии - 2017", подготовленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, оценивает долю детей до пяти лет, страдающих от недоедания в Кыргызстане в 2,8%. Недостаток питания является одной из основных причин задержки роста и развития, а также высокой заболеваемости и смертности среди несовершеннолетних кыргызстанцев.



Пытаясь хоть как-то скрасить серую и безрадостную жизнь своих граждан, руководство Таджикистана пообещал о повышении с 1 сентября 2018 года заработной платы работникам бюджетных отраслей. Об этом он сказал в своем обращении к парламенту страны, отметив, что решение принято с учетом "развития экономики страны и сегодняшних финансовых возможностей".



"Заработная плата работников органов власти и государственного управления, учреждений народного образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных учреждений и организаций будет повышена на 15 процентов, а также заработная плата работников органов правопорядка и военнослужащих на 10 процентов", - сообщил глава государства.



По его словам, повышение до 15% также ожидает минимальный и максимальный уровень пенсии по возрасту. Кроме того, в среднем до 15% будут повышены трудовая пенсия, студенческие и другие виды стипендий.



Добиться этого в условиях Таджикистана, обремененного непомерными расходами на строительство Рогунской ГЭС, будет трудно. Страна продолжает задыхаться в отсутствии внешних инвестиций и оборотного капитала. За последний год прекратили свою деятельность сотни предприятий малого и среднего бизнеса, что приводит к сокращению налоговой базы, закрываются банки, на плаву остаются только те из них, что обслуживают финансы правящей Семьи.



Остается одно – просить помощи у международного сообщества, а если быть точнее – у Китая, куда регулярно за деньгами ездит руководство Таджикистана. Доля китайского долга, нависшего над этой страной достигла уже 40 процентов ВВП страны. Как будет расплачиваться страна за китайскую щедрость, никто в Душанбе откровенно сказать не решается. Вариантов, традиционных для отношений с великим Китаем, немного: либо территориями, либо природными ресурсами...



Рассчитывать на какие-то преференции в связи с возможным вступлением в ЕАЭС также не приходится. Пример Кыргызстана, где недоедает чуть ли не полмиллиона человек, заставляет сомневаться в эффективности этого членства. Да и противостояние с Казахстаном после известных нелестных отзывов бывшего уже президента Атамбаева о своем казахском коллеге, говорит о зыбкости и неустойчивости этого союза, где много политики, а естественные экономические законы не работают.

Шамсиддин Дустов Источник - ЦентрАзия

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