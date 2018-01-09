В Душанбе милиция разогнала желающих переехать в Россию таджиков

22:19 10.01.2018 У здания представительства МВД России по вопросам миграции собрались тысячи желающих подать заявления на переселение в РФ. Собравшиеся граждане Таджикистана были возмущены тем, что двери ведомства оказались закрытыми из-за праздников.



В Душанбе правоохранителям пришлось разгонять толпу граждан Таджикистана, которые пытались подать заявления на переселение в Россию. Желающие покинуть страну собрались у здания представительства МВД РФ по вопросам миграции.



Инцидент произошел 9 января. К зданию пришли около 2,5 тысяч граждан Таджикистана. Некоторые из них начали вести себя агрессивно, чем вынудили правоохранителей применить силу. По данным агентства "Азия-плюс", причиной недовольства собравшихся мог стать график работы ведомства. Потенциальные мигранты в течение нескольких дней приходили к зданию, но оно было закрыто в связи с новогодними и рождественскими праздниками. В Таджикистане выходные в честь Нового года длятся три дня. Не смотря на изменения в графике работы, граждане Таджикистана имеют возможность подать заявление онлайн.



Глава пресс-службы МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сообщил, что в какой-то момент ситуация накалилась, и сотрудники учреждения были вынуждены обратиться в милицию. Прибывшие на место правоохранители успокоили собравшихся и провели с ними разъяснительную работу.



Схожая ситуация наблюдалась год назад. Тогда граждане Таджикистана также были возмущены изменениями в графике работы учреждения. В январе 2017 года штурмовать представительство пришли около тысячи человек. Тогда же сотрудники представительства отметили, что ранее никогда не видели столько желающих покинуть страну.



В 2016 году свидетельства на переселение в РФ получили 1850 таджикских семей – этот показатель стал рекордным. В целом, в Таджикистане желающих переехать в Россию гораздо больше, чем в других странах-членах СНГ. Источник - versia.ru

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