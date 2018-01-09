Казахстан снял все ограничения на ввоз кыргызской "кондитерки"

21:48 10.01.2018 Казахстан снял временные ограничения на ввоз и реализацию в отношении производителя кондитерских изделий Кыргызской республики



Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, снял временные ограничения на ввоз и реализацию в отношении производителя кондитерских изделий Кыргызской Республики.



Основанием для отмены является проведение Министерством здравоохранения Кыргызской Республики соответствующих санитарно-противоэпидемических мероприятий, усиление контроля в отношении предприятия Кондитерский дом "Куликовский", а также результаты проведенных контрольных лабораторных исследований продукции, соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза.



В целях снижения риска реализации несоответствующей продукции, Комитетом будет продолжено осуществление мониторинга безопасности продукции вышеуказанного предприятия на стадии реализации, в рамках усиленного лабораторного контроля, который регламентирован соответствующим Решением Совета Евразийской экономической комиссии.



Данный вид контроля является альтернативой временных санитарных мер и подразумевает, что кондитерские изделия могут ввозиться и реализовываться на потребительском рынке Казахстана, но при этом 10 партий каждого наименования, ранее выявленных несоответствующих кондитерских изделий, проходят лабораторный контроль в течении 3-х месяцев.



передал:

КООЗ МЗ РК [mailto:koozmzrk@gmail.com] Источник - ЦентрАзия

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