В Тунисе массовые акции протеста против высоких цен - есть жертвы

18:39 10.01.2018 В Тунисе жители нескольких городов протестуют против высоких цен









В Тунисе в столкновениях манифестантов с полицией убит один человек, пятеро ранены. Инциденты произошли в городе Тебурба, в 40 километрах от столицы, города Тунис.



Недовольство ростом цен и налогов распространилось на несколько городов этой североафриканской страны.



Согласно статистике ООН, Тунис считается динамично развивающейся аграрно-индустриальной страной. Объем валового внутреннего продукта – составляет более 100 миллиардов долларов при населении 11 миллионов. Источник - rus.ozodi.org

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