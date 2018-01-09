|В Тунисе массовые акции протеста против высоких цен - есть жертвы
18:39 10.01.2018
В Тунисе жители нескольких городов протестуют против высоких цен
В Тунисе в столкновениях манифестантов с полицией убит один человек, пятеро ранены. Инциденты произошли в городе Тебурба, в 40 километрах от столицы, города Тунис.
Недовольство ростом цен и налогов распространилось на несколько городов этой североафриканской страны.
Согласно статистике ООН, Тунис считается динамично развивающейся аграрно-индустриальной страной. Объем валового внутреннего продукта – составляет более 100 миллиардов долларов при населении 11 миллионов.