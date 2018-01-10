В Казахстане проповедь "о допустимости бить женщин" вызвала споры

18:35 10.01.2018 Большинство пользователей социальных сетей подвергли критике видеопроповедь, в которой говорится о допустимости "бить женщин". Представитель Духовного управления мусульман Казахстана пояснил, что в "старом" видеоролике высказывается "личное суждение человека". Активист по защите прав женщин и юрист расценивают эту проповедь как "пропаганду неравноправия и насилия".



Дискуссии вокруг видеопроповеди



Видеопроповедь на казахском языке, опубликованная в социальной сети Facebook в начале наступившего года, в которой проповедник говорит, что "допустимо бить женщин без нанесения им травм", вызвала бурные обсуждения среди пользователей. В течение нескольких дней этим видео поделились более 450 тысяч человек. Большинство пользователей подвергли критике проповедь.



Некоторые пользователи написали, что скандальное видео было опубликовано в YouTube три года назад, указав, что человек, который выступает с проповедью и ссылается на хадисы пророка Мухаммеда, – это Ризабек Батталулы, в прошлом член Республиканской информационно-агитационной группы при ДУМК, а ныне преподаватель университета "Нур Мубарак" в Алматы. Ризабек Батталулы отказался прокомментировать репортеру "Азаттыка" (Казахской редакции Радио Свобода) содержание видеоролика.



Человек из видеоролика в своем публичном выступлении говорит, что "шариат разрешает бить женщин без нанесения травм и переломов", также позволяет "сильно сдавить им затылок", и напоминает: "...в домах наших предков в целях "перевоспитания" женщин висела камча". В конце видеозаписи проповедник говорит, что не призывает бить женщин, и напоминает, что "такие действия присущи слабым мужчинам". "Самый сильный мужчина – тот, кто может заставить себя уважать без рукоприкладства", – сказал он.



Пользователи социальной сети Facebook, вступившие в обсуждение видеопроповеди о допустимости избиения женщин, подвергли критике сказанное проповедником. Берик Нурболат назвал невежеством и дуростью избиение женщин. Пользователь Тойлыбай Куаныш высказал мнение, что "избивать женщин – все равно что избивать мать, дочь, сноху, сестру, младшую сестру".



По словам пользователя Куляш Осербаевой, "на мать своих детей поднимает руку неуверенный в себе слабый и глупый мужчина". Оксана Шундыбеева пишет, что, если бы мужчина думал о своей матери или дочери и жалел их, то у него рука не поднялась бы на женщину. Унижать женщину, которая родила мужчине детей и смотрит за его домом, – это дело самого трусливого и беспомощного мужчины, пишет пользователь.



Фарида Ильясова считает, что "мужчина, живущий по шариату, никогда не ударит женщину".



По мнению некоторых пользователей, в этом вопросе чувствуется бессилие со стороны государства. Амантай Исин говорит, что "закон не может защитить от насилия в семье ни женщин, ни детей".



Базаркуль Калбыр пишет, что ей очень жаль молодых людей, которые слушают проповедника в этом видео. "Завтра они будут задираться и будут в ответе за причиненные женам страдания", – пишет она.



Пользователь сети Facebook Бекет Сманов задается вопросом: "Почему так много противоречий в вероучении? К примеру, нельзя издеваться над животными и бить их, потому что на том свете ответишь за это. Тут говорят, что нужно бить жену. Парадокс".



Осуждает сказанное проповедником и пользователь Тогас Байжигит, называя его "невежественным человеком, который живет в кромешной тьме средневековья и призывает к насилию, прикрываясь религией". Пользователь Алишер Тойгулиев пишет, что после таких проповедей приходит разочарование в религии. Ануар Омар считает, что проповедника нужно привлечь в ответственности.



Стоить отметить, что среди пользователей есть и те, кто поддержал сказанное проповедником. Пердебай Оспанов пишет, что "этот человек говорит по шариату". Серик Кулманов, соглашаясь с ним, советует женщинам вникать глубже, потому что проповедник "не выдумывает, а берет это из хадиса".



Если пользователь Баянды Халамжав задается вопросом: "Как быть, если она не слушает тебя и выводит из себя?" – то Жанат Турганбаев считает, что тем самым проповедник хотел сказать, чтобы люди не переходили рамки дозволенного и не доводили до крайностей. Пользователь Guljan Erjanova проповедь воспринимает как слова-наставления тем женщинам, которые не слушаются своих мужей, повышают на них голос, не читают намаз и не держат оразу.



"Это его гражданская позиция"



Пресс-секретарь Духовного управления мусульман Казахстана Агабек Конарбайулы на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал видеопроповедь, в которой говорится "о допустимости избивать женщин". Он подтвердил, что в "видео, записанном три года назад" с проповедью выступает сотрудник университета "Нур Мубарак" Ризабек Батталулы, который был членом информационно-агитационной группы при ДУМК.



"Ризабек Батталулы до сегодняшнего дня не занимал должность имама. Как член информационно-агитационной группы, он выражал свою гражданскую позицию в связи с вопросами, которые поступали от верующих", – пояснил Конырбай.



Здание центральной мечети в Алматы, рядом с которым расположено Духовное управление мусульман Казахстана.

Вместе с тем он добавил, что проповедникам не позволено выступать с личными суждениями по таким деликатным вопросам в шариате.



"Образное объяснение неприглядных поступков наших любимых, увещевание, проявление настоящей заботы по отношению к ним, наказание оставлением их в одиночестве, наказание временным молчанием – эти методы воспитания намного эффективнее физического наказания. Самое сложное – сломать стену в попытке исправить ее кривизну. Стремление подчинить женщину через насилие – это бессилие, возможно, слабость. Это естественно, что общество не принимает сказанное Ризабеком Батталулы", – говорит Агабек Конарбай.



Он говорит, что сейчас ДУМК разрабатывает регламент по проведению проповедей, что будет способствовать формированию единой системы разъяснительной работы среди населения.



"Показал истинное положение женщин"



Одна из основательниц инициативной группы Feminita и защитница прав женщин в Казахстане Гульзада Сержан говорит, что видеопроповедь показала истинное положение женщин в казахстанском обществе.



– В 2018 году Казахстан выступит с отчетом в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В проекте отчета говорится о гендерном равноправии, о том, что с каждым годом положение женщин улучшается во всех сферах. Однако, когда в Интернете мы находим такие видеозаписи, на которых в таком публичном месте, как мечеть, мужчин открыто призывают бить своих жен и унижать их, мы становимся очевидцами того, что в Казахстане положение женщин не только не улучшилось, но и стало хуже, чем это было до 1917 года, – говорит Гульзада Сержан.



Адвокат Айман Умарова, в ходе судебных процессов по рассмотрению дел о насилии защищавшая интересы пострадавших, считает, что в скандальной видеопроповеди есть признаки нарушения равноправия женщин.



– Он (человек в видео. – Ред.) говорит о хадисах, о том, что это было когда-то, однако идет скрытый подтекст об неравноправии, в любом случае идет пропаганда. Конечно, для этого нужен эксперт. В конце своих слов он говорит: "Я вас не пропагандирую, вы должны добиться уважения без рукоприкладства". Тем не менее он говорит, что жена должна быть послушна. Даже то, что вы стираете белье, – это неправильно. Это идет посягательство на равноправие людей. Более того, это нарушает основы конституционного строя светского Казахстана. В статье 14 Конституции указано, что все равны перед законом независимо от происхождения, расы, половой принадлежности, – говорит Айман Умарова.



Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию. По данным ВОЗ, факторы, связанные с повышенным риском актов насилия, включают низкий уровень образования "агрессора", перенесенное жестокое обращение в детстве или наблюдаемое насилие в семье, злоупотребление алкоголем, терпимость к насилию и гендерному неравенству.



По сведениям ООН, в Казахстане бытовому насилию подвергается каждая восьмая женщина.



По информации генеральной прокуратуры, в 2016 году поступило 4401 заявление о привлечении к ответственности за нанесение "легкого вреда здоровью", 2892 человека были привлечены за нарушение норм судебного предписания, за повторное совершение насильственных действий в быту. Жертвами бытового насилия в 2016 году стали 36 женщин и один ребенок.

10.01.18 Источник - rus.ozodi.org

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