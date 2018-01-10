 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сокрушительное поражение ДАИШ становится все более очевидным, - Sueddeutsche Zeitung
18:29 10.01.2018

Идет ли речь о Санкт-Петербурге или Лас-Вегасе: террористическая организация ИГИЛ* все чаще берет на себя ответственность за теракты и деяния, которые не имеют к ней никакого отношения, пишет Sueddeutsche Zeitung.

В конце минувшего года в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Устройство было начинено металлическими предметами - в результате взрыва пострадали 14 человек, и только по счастливой случайности никто не погиб. Вскоре через свои пропагандистские каналы ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*, сообщает издание.

"По информации российских следователей, в этой информации нет и доли правды. Преступник, Дмитрий Л., совершенно не вписывается в образ исламиста. Он русский, в прошлом сторонник крайне правых взглядов", - сообщают авторы публикации. Взрыв, по его собственному признанию, он устроил из ненависти к персоналу супермаркета (по сообщениям российских СМИ, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого "к организаторам и адептам психологических тренингов". - Прим. ред.).

"Так уже было в Лас-Вегасе. 1 октября 2017 года 64-летний американец устроил там стрельбу по посетителям концерта, убив 58 человек. ИГИЛ* заявила тогда о том, что он - "боец халифата". Так было и в Париже: в сентябре террористическая организация (...) взяла на себя ответственность за якобы подложенную в аэропорту бомбу. На деле информация оказалась ложной", - сообщает издание.

"В свое время все признания ИГИЛ* воспринимались всерьез. Если возникали сомнения в их достоверности, ИГИЛ* тут же снабжало общественность неизвестными деталями и инсайдерской информацией. Или как в случае с терактом на рождественской ярмарке в Берлине в конце 2016 года, когда было продемонстрировано видео, на котором Анис Амри, устроивший теракт, присягает на верность "Исламскому государству"*", - говорится в статье.

По словам вашингтонского профессора Брюса Хоффмана, одного из авторитетнейших экспертов в области изучения терроризма, ИГИЛ*, по всей видимости, в отчаянии пытается привлечь к себе международное внимание. Организация даже готова приписать себе ужасные деяния и теракты, совершаемые другими.

Нынешняя тенденция не ускользает от внимания европейских и немецких следователей. "В этих кругах говорят о том, что ИГИЛ* превращается в "организацию хвастунов".

Террористическая организация не стесняется брать на себя ответственность за атаки, о которых ей становится известно из новостей. "Даже минимальный исламистский подтекст достаточен для ИГИЛ*, чтобы взять на себя ответственность за преступление", - отмечает Хоффман. Верхушка ИГИЛ* подстегивает своих сторонников на одиночные действия. "Поэтому "Исламское государство"* полагает, что его утверждения выглядят достоверно".

На самом деле, продолжают авторы статьи, ИГИЛ* находится под сильным давлением. "За стремительным взлетом последовало сокрушительное поражение. "Исламское государство"* потеряло контроль над большинством захваченных территорий в Ираке и Сирии, его боевики бегут (...), попадая днем и ночью под авиаудары американской, российской и сирийской авиации".

ИГИЛ* удается совершать громкие теракты - такие, как на египетском Синайском полуострове или в Афганистане, однако "число терактов на Западе ощутимо сократилось", констатирует SZ.

В Германии в 2017 году был совершен один теракт и предотвращено три. Годом ранее это были 5 удавшихся терактов и 5 предотвращенных, говорится в статье.

По данным Европола, в ЕС в результате терактов, совершенных исламистами, в 2015 году погибли 150 человек, в 2016-м - 135, а в 2017-м - 60, сообщает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

10 января 2018 г.

Георг Масколо, Ронен Штайнке | Süddeutsche Zeitung

Источник - inopressa.ru
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