"За" или "против": нужен ли импортный бензин в Узбекистане?

18:25 10.01.2018 Сегодня в Ташкенте стартовали продажи импортного бензина марок Аи-95 и Аи-98 стоимостью 8500 и 9000 сумов за литр соответственно



Будет ли востребованным среди узбекских автомобилистов это топливо, которое дороже в цене по сравнению с привычным для всех 80-м (3800 сумов за литр) более чем в два раза, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.



Горючего много не бывает



Спекулянты захватили рынок бензина в регионах Узбекистана

Раньше узбекистанцев никогда не баловали высокооктановым бензином. Все довольствовались пресловутым 80-м и при этом жаловались, что выбор автомобильного топлива в Узбекистане не велик. Альтернатива была лишь в том, что некоторые заправки предлагали более качественный бензин марки Аи-91, который еще нужно было постараться найти. Либо он всегда кончался ввиду своей дефицитности, либо просто отсутствовал.



Теперь ситуация в корне изменилась. Автомобилистам предложили достаточно широкий выбор горючего для своих "железных коней". Четыре столичные заправки предприятия Jizzakh Petroleum, расположенные на улицах Богишамол, Ахмада Дониша, на Малой кольцевой автодороге в Алмазарском районе и на массиве Кушбеги, начали торговать импортным бензином в круглосуточном режиме. Кроме того, на первом этапе старта продаж будет реализовываться еще и дизтопливо, о котором давно уже никто не слышал.



Кому октанового побольше?



Корреспонденты Sputnik Узбекистан, побывав сегодня на одной из этих заправок, убедились, что особого спроса на дорогостоящий бензин нет. Как оказалось, люди не готовы переплачивать за топливо, тем более с такой разницей. Со стороны ситуация на заправке, торгующей "блатным" бензином, выглядела так: АЗС была абсолютно пустой, как будто и вовсе не работала. Только изредка туда заезжала какая-нибудь иномарка, чтобы заправиться.



По словам одного из сотрудников заправки, с утра они продали всего лишь около 300 литров бензина марки Аи-95. Дизтопливо и 98-й бензин пока отсутствуют, их поступление ожидается завтра.



"Многим, кто сегодня заехал по ошибке за привычным 80-м к нам, мы объясняли, что теперь торгуем только импортным топливом. Думаю, что нашими клиентами теперь будут в основном владельцы более скоростных машин, а это, как правило, иномарки. У них и денег побольше, да и обычным автомобилям незачем заливать бензин с высоким октановым числом, потому что это все равно что мертвому припарка. Эта марка горючего рассчитана на форсированные двигатели с высокой степенью сжатия. Поэтому марку, например, Аи-98 в обычные транспортные средства не имеет смысла заливать", - прокомментировал собеседник.



За 80-м еще побегаем



Моментально и живо отреагировали на такое новшество социальные сети. Так, например, узбекистанские группы в Facebook буквально запестрели самого разного рода комментариями. Кто-то утверждал, что выбор всегда должен быть, и соглашался с действиями властей по поводу организации продажи в стране дорого качественного бензина. При этом другая часть пользователей обрушилась с критикой на эту инициативу, сетуя на то, что жизнь и без того дорожает.



"Теперь может исчезнуть и привычный бензин Аи-80 в пользу дорогого. Раньше ругались на 80-й, машина не тянет, двигатель "чихает", а еще побегаем за ним", - прогнозировал ситуацию один из участников группы.



"У меня теперь не автомобиль, а самолет. Просто летаю на 95-м, а шума от работы двигателя вообще нет. Я и не знал, что мой конь способен на такое. Вот что значит хорошее горючее", - поделился восторженный автомобилист.



Лить или не лить?



На сегодняшний день среди водителей бытует расхожее мнение, что если залить бензин марок Аи-95 или Аи-98, то, во-первых, можно сэкономить за счет меньшего расхода такого горючего по сравнению с обычным, во-вторых, можно промыть топливную систему и вообще сделать мотору получше. Насколько правильны эти утверждения, теперь каждый может проверить на себе, благодаря появившемуся на рынке ассортименту горючего. Как говорится, нет худа без добра.



Отметим, что со временем в стране должна заработать целая сеть заправок СП Jizzakh Petroleum, которая будет специализироваться на реализации по свободным коммерческим ценам автобензина марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а также дизельного топлива, соответствующего европейским качеству и стандартам. При этом продукция будет продаваться не только через АЗС, но и через прямые договоры купли-продажи и биржевые торги. Источник - sputniknews-uz.com

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