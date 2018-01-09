Близ китайских берегов горит, но не хочет тонуть, протараненный иранский танкер (видео)

18:08 10.01.2018 Иранский танкер горит, спасательная операция у берегов Китая продолжается



В иранской судоходной компании, танкер которой ранее столкнулся с китайским грузовым кораблем в Восточно-Китайском море и загорелся, выражают надежду на то, что из 31 члена экипажа, числящихся пропавшими без вести, удастся обнаужить выживших. Спасательная операция в эти часы продолжается, заявил агентству Associated Press в Тегеране представитель National Iranian Tanker Co. Мохсен Бахрами.



6 января у восточного побережья Китая нефтяной танкер Sanchin столкнулся с грузовым судном. Более 30 членов экипажа танкера пропали без вести.



Танкер, зарегистрированный в Панаме, выходил из Ирана в Южную Корею, перевозив 136 тыс. тонн конденсата, сверхлегкую нефть. Пожар на борту Sanchin продолжается до сих пор.



Всего в списке экипажа танкера числилось 32 человека: тридцать граждан Ирана и двое выходцев из Бангладеш.





Источник - EADaily

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