В Узбекистане принята новая "Оборонная доктрина"

17:57 10.01.2018 Президент Шавкат Мирзиеев 9 января 2018 года подписал закон "Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан".

Принятая новая Оборонная доктрина Узбекистана представляет систему официальных взглядов, принципов и подходов к обеспечению национальной безопасности в военной сфере, основывается на нормах международного права и законодательных актов республики, а также исходит из национальных интересов страны.



Документ учитывает динамику развития ситуации в мире и регионе, необходимость адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, приоритеты и возможности страны.



В обновленной Оборонной доктрине установлены принципиальные подходы и направления политики Республики Узбекистан в области обороны, раскрыты задачи Вооруженных Сил, определены основы военно-экономического обеспечения обороны страны, в том числе перспективных направлений развития военно-промышленного комплекса.



Новая Оборонная доктрина демонстрирует открытость внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами. Источник - ca-news.org

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