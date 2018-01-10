"Мы развернули процесс обновления национального сознания", - послание Елбасы (текст)

17:53 10.01.2018 Опубликовано Послание президента народу Казахстана



10 января 2018, 06:38



Каждый год глава государства обращается с Посланием к народу страны.



В среду, 10 января, на официальном сайте Акорды было опубликовано Послание президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.



"Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции"



Уважаемые казахстанцы!



Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: технологических, экономических и социальных.



Новый технологический уклад кардинально меняет то, как мы работаем, реализуем свои гражданские права, воспитываем детей.



Необходимость быть готовыми к глобальным изменениям и вызовам побудила нас принять Стратегию развития "Казахстан-2050".



Мы поставили целью войти в тридцатку самых развитых стран мира.



Реализуется План нации – 100 конкретных шагов, из которых 60 уже исполнены. Остальные носят в основном долгосрочный характер и осуществляются планомерно.



В прошлом году запущена Третья модернизация Казахстана.



Успешно реализуется Программа индустриализации.



Принята комплексная программа "Цифровой Казахстан".



Разработан комплексный Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года.



Наши долгосрочные цели остаются неизменными.



Все необходимые программы у нас есть.



Данное Послание определяет, что нам предстоит сделать для успешной навигации и адаптации в новом мире – мире Четвертой промышленной революции.



Дорогие соотечественники!



Мы создали независимый Казахстан, который стал брендом, вызывающим доверие и уважение в мире.



В 2017 году наша страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.



В январе 2018 года мы председательствуем в нем.



Мы стали первым государством среди стран СНГ и Восточной Европы, которое мировое сообщество избрало для проведения Всемирной специализированной выставки "ЭКСПО".



В Казахстане выстроена успешно функционирующая модель рыночной экономики.



В 2017 году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста.



По итогам года рост валового внутреннего продукта составил 4%, а промышленного производства – более 7%.



При этом в общем объеме промышленности обрабатывающий сектор превысил 40%.



Благополучное развитие Казахстана позволило сформироваться среднему классу.



Бедность сократилась в 13 раз, уровень безработицы снизился до 4,9%.



В основе социально-экономических успехов страны – гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие, которые продолжают оставаться нашей главной ценностью.



Тем не менее мы должны четко осознавать, что достижения Казахстана – надежная база, но не гарантия завтрашних успехов.



Эпоха "нефтяного изобилия" практически подходит к концу. Стране требуется новое качество развития.



Глобальные тренды показывают, что оно должно основываться в первую очередь на широком внедрении элементов Четвертой промышленной революции.



Это несет в себе как вызовы, так и возможности.



Уверен, у Казахстана есть все необходимое для вхождения в число лидеров нового мира.



Для этого нужно сконцентрироваться на решении следующих задач.



ПЕРВОЕ. Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий.



Именно ее результаты стали одним из основных стабилизирующих факторов в кризисных 2014-2015 годах, когда цены на нефть резко снизились.



Поэтому ориентир на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда неизменен.



В то же время индустриализация должна стать более инновационной, используя все преимущества нового технологического уклада 4.0.



Необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции.



Они должны в первую очередь стимулировать трансферт технологий.



Следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а затем этот опыт широко распространить.



Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений.



Она должна выкристаллизовываться вокруг инновационных центров, таких как Назарбаев Университет, МФЦА и Международный технопарк IT-стартапов.



Серьезного пересмотра требует организация деятельности Парка инновационных технологий "Алатау".



Основными факторами успеха инновационной экосистемы являются стимулирование спроса на новые технологии со стороны реального сектора и функционирование частного рынка венчурного финансирования.



Для этого необходимо соответствующее законодательство.



Кроме того, особое значение приобретает развитие IT- и инжиниринговых услуг.



Цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и риски масштабного высвобождения рабочей силы.



Нужно заранее выработать согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы.



Предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу стандартизации под потребности новой индустриализации.



В 2018 году необходимо начать разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности "цифровой эпохи".



ВТОРОЕ. Дальнейшее развитие ресурсного потенциала.



Мир XXI века продолжает нуждаться в природных ресурсах, которые и в будущем будут иметь особое место в развитии глобальной экономики и экономики нашей страны.



Однако следует критически переосмыслить организацию сырьевых индустрий, подходы к управлению природными ресурсами.



Необходимо активно внедрять комплексные информационно-технологические платформы.



Важно повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии.



Состоявшаяся в Астане выставка "ЭКСПО-2017" показала, как стремительно движется прогресс в сфере альтернативной, "чистой" энергии.



Сегодня на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приходится четверть мирового производства электроэнергии.



По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 80%.



Мы поставили задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году.



Сегодня у нас уже действует 55 объектов ВИЭ общей мощностью 336 МВт, которыми в 2017 году выработано порядка 1,1 миллиарда кВт∙ч "зеленой" энергии.



Важно стимулировать бизнес, инвестировать в "зеленые" технологии.



Акимам регионов необходимо принять меры по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса.



Эти и другие меры потребуют актуализации законодательства, в том числе Экологического кодекса.



ТРЕТЬЕ. "Умные технологии" – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса.



Аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.



Мы научились выращивать различные сельхозкультуры, производить зерно.



Гордимся этим.



Но этого уже недостаточно.



Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией.



Важно кардинально переориентировать весь агропромышленный комплекс на решение этой задачи.



Приоритетного внимания требует развитие аграрной науки.



Она должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям.



При этом необходимо пересмотреть роль аграрных университетов.



Они должны не просто выдавать дипломы, а готовить специалистов, которые реально будут работать в АПК или заниматься научной деятельностью.



Этим вузам требуется обновить программы обучения и стать центрами распространения самых передовых знаний и лучшей практики в АПК.



Например, многократного повышения производительности можно достичь благодаря технологиям прогнозирования оптимального времени для посевной и уборки урожая, "умного полива", интеллектуальным системам внесения минеральных удобрений и борьбы с вредителями и сорняками.



Беспилотная техника позволяет значительно сократить себестоимость земледелия, минимизируя человеческий фактор.



Внедрение новых технологий и бизнес-моделей, повышение наукоемкости АПК усиливают необходимость кооперации хозяйств.



Необходимо оказывать всестороннюю поддержку сельхозкооперативам.



Государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию.



Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции.



Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания "Сделано в Казахстане", который должен стать узнаваемым в мире.



Кроме того, необходимо стимулировать тех, кто использует землю с наилучшей отдачей, и принимать меры к неэффективным пользователям.



Нужно переориентировать неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов для субъектов АПК.



Поручаю увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.



ЧЕТВЕРТОЕ. Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры.



Сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров.



Об этом немало сказано.



В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн.



Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов.



Это позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру.



Необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а также упрощения таможенных операций.



Современные решения позволяют организовать взаимодействие всех звеньев логистики.



Использование "больших данных" (Big data) позволит обеспечить качественной аналитикой, выявить резервы роста и снизить избыточные затраты.



Для этих целей необходимо внедрить Интеллектуальную транспортную систему.



Она позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего развития инфраструктуры.



Для улучшения внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог.



Общий объем ежегодно выделяемых на это бюджетных средств следует довести в среднесрочной перспективе до 150 миллиардов тенге.



Нужно обеспечить активное участие в этой работе всех акиматов регионов.



ПЯТОЕ. Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе.



Благодаря реализуемым программам объемы ввода жилья в Казахстане превысили 10 миллионов квадратных метров в год.



Эффективно работает система жилищных сбережений, сделавшая жилье доступным для широких слоев населения.



Обеспеченность жильем на одного жителя выросла в последние 10 лет на 30% и составляет сегодня 21,6 квадратных метра.



Необходимо довести этот показатель в 2030 году до 30 квадратных метров.



При выполнении этой задачи важно применять новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки.



Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий.



Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления.



Это повысит комфортность для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей эффективности.



Важно внести соответствующие изменения в законодательство, в том числе регулирующее сферу естественных монополий.



Акимам нужно более активно решать вопросы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.



Для решения вопроса обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой Правительству необходимо ежегодно предусматривать на данную работу не менее 100 миллиардов тенге из всех источников.



ШЕСТОЕ. "Перезагрузка" финансового сектора.



Необходимо завершить очистку банковского портфеля от "плохих" кредитов.



При этом собственники банков должны нести экономическую ответственность, признавая убытки.



Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен являться тяжким преступлением.



Национальный банк не должен быть созерцателем таких деяний.



Иначе зачем нужен такой госорган?



Надзор за деятельностью финансовых институтов со стороны Нацбанка должен быть жестким, своевременным и действенным.



Государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан.



Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц.



Кроме того, поручаю Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года, когда законодательно был введен запрет на их выдачу физическим лицам.



Нацбанку и Правительству следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики.



Важным являются дальнейшее улучшение инвестиционного климата и развитие фондового рынка.



Это одна из основных задач Международного финансового центра "Астана", который начал свою работу.



Используя лучший международный опыт, он должен стать региональным хабом, применяющим английское право и современные финансовые технологии.



Развитию фондового рынка также будет способствовать успешный вывод акций нацкомпаний ФНБ "Самрук-Казына" на IPO.



СЕДЬМОЕ. Человеческий капитал – основа модернизации.



Новое качество образования.



Нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов.



Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний.



В дошкольном образовании к 1 сентября 2019 года необходимо внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей, развивающие социальные навыки и навыки самообучения.



В среднем образовании начат переход на обновленное содержание, который будет завершен в 2021 году.



Это абсолютно новые программы, учебники, стандарты и кадры.



Потребуется пересмотреть подходы к обучению и росту квалификации педагогов.



При университетах страны нужно развивать педагогические кафедры и факультеты.



Необходимо усилить качество преподавания математических и естественных наук на всех уровнях образования.



Это важное условие для подготовки молодежи к новому технологическому укладу.



Для повышения конкуренции между образовательными учреждениями и привлечения частного капитала будет внедрено подушевое финансирование в городских школах.



Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить.



Во всех регионах на базе дворцов школьников нужно создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры.



Это поможет успешно интегрировать молодое поколение в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду.



Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.



Разработана и внедряется новая методика изучения казахского языка для русскоязычных школ.



Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией.



Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов.



Такие "нововведения" иногда доходят до смешного.



Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано") и таких примеров полно.



Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню.



Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса.



Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования.



Знание русского языка остается важным.



С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с 1-го класса.



С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах.



В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире.



Тогда и возникнет настоящее гражданское общество.



Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны.



Казахстанцы станут единой нацией.



Содержательность обучения должна гармонично дополняться современным техническим сопровождением.



Важно продолжить работу по развитию цифровых образовательных ресурсов, подключению к широкополосному Интернету и оснащению видеооборудованием наших школ.



Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном образовании с привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков.



Нужно продолжить реализацию проекта "Бесплатное профессионально-техническое образование для всех".



Государство дает молодому человеку первую профессию.



Правительство должно выполнить эту задачу.



В Интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов.



Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных населенных пунктах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям.



В высшем образовании нужно увеличить число выпускников, обученных информационным технологиям, работе с искусственным интеллектом и "большими данными".



При этом следует развивать вузовскую науку с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях.



Требуется осуществить поэтапный переход на английский язык прикладных научных исследований.



Вузам необходимо активно реализовывать совместные проекты с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими центрами, крупными предприятиями и ТНК.



Софинансирование со стороны частного сектора должно стать обязательным требованием для всех прикладных научно-исследовательских разработок.



Нужно выстроить системную политику по поддержке наших молодых ученых с выделением им квот в рамках научных грантов.



К сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом.



Необходимо законодательно закрепить академическую свободу вузов, предоставив им больше прав создавать образовательные программы.



Требуется усилить переподготовку преподавателей, привлекать зарубежных менеджеров в вузы, открывать кампусы мировых университетов.



Наращивание потенциала нации требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии.



Смысл "Рухани жаңғыру" именно в этом.



Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды.



Первоклассное здравоохранение и здоровая нация.



С ростом продолжительности жизни населения и развитием медицинских технологий объем потребления медицинских услуг будет расти.



Современное здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение.



Нужно усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни.



Особое внимание следует уделить охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи.



Следует переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения.



Этот опыт давно есть в мире.



Нужно смело и активно его внедрять.



Необходимо принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, создать научный онкоцентр.



Должны быть обеспечены высокоэффективные ранняя диагностика и лечение рака на основе передового международного опыта.



Необходимо провести такую же работу, которую мы провели в кардиологии, борьбе с туберкулезом и родовспоможении.



Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения, государства и работодателей.



Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений.



Однако требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и Минтрудсоцзащиты.



Нужно разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), определив четкие границы обязательств государства.



Услуги, не гарантированные государством, население сможет получать, став участником ОСМС или через добровольное медицинское страхование, а также сооплату.



Необходимо повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на "безбумажные" больницы.



Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, искусственного интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения заболеваний.



Важным вопросом являются обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров.



Сегодня мы имеем уникальную Школу медицины Назарбаев Университета, при которой функционирует интегрированная университетская клиника.



Этот опыт должен транслироваться на все медицинские вузы.



Для реализации этих и других мер следует разработать новую редакцию Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".



Качественная занятость и справедливая система социального обеспечения.



Важно обеспечить эффективность рынка труда, создать условия, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал.



Необходимо разработать современные стандарты по всем основным профессиям.



В этих стандартах работодатели и бизнесмены четко закрепят, какие знания, навыки и компетенции должны быть у работников.



Нужно, исходя из требований профстандартов, разработать новые или обновить действующие образовательные программы.



Резервом экономического роста являются самозанятые и безработные.



Я не раз требовал разобраться по вопросу самозанятых.



Министерство труда и социальной защиты населения проявило безответственность и поверхностность в этом деле.



Необходимо предоставить больше возможностей для вовлечения людей в продуктивную занятость – открыть собственное дело или получить новую профессию и устроиться на работу.



Заслуживает поддержки работа НПП "Атамекен" по обучению бизнесу.



Важно расширить охват этих категорий населения Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, усилив ее инструменты.



Процесс регистрации самозанятых нужно максимально упростить, создать условия, при которых будет выгодно добросовестно исполнять свои обязательства перед государством.



Казахстанцы должны иметь возможность сравнительно быстро найти новую работу, в том числе и в других населенных пунктах страны.



Требуется полномасштабное внедрение единой электронной биржи труда, где должна консолидироваться вся информация о вакансиях и лицах, ищущих работу.



Не выходя из дома человек сможет пройти тесты профориентации, узнать про учебные курсы, меры господдержки и найти интересную работу.



Трудовые книжки тоже следует перевести в электронный формат.



Закон по электронной бирже труда необходимо принять до 1 апреля 2018 года.



Социальная политика будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную экономическую жизнь.



Пенсионная система теперь полностью привязана к трудовому стажу.



Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию.



В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности.



В системе социального страхования также будет усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат.



С 2018 года мы перешли на новый порядок оказания адресной социальной помощи малообеспеченным слоям населения.



Повышен порог ее оказания с 40 до 50% от прожиточного минимума.



Для трудоспособных малообеспеченных граждан денежная помощь будет доступна при условии их участия в мерах содействия занятости.



Для нетрудоспособных граждан меры господдержки будут усилены.



Дорогие казахстанцы!



Все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме.



Хочу напомнить, в 2016-2017 годах были трижды повышены пенсии и пособия.



Базовая пенсия выросла в общей сложности на 29%, солидарная – на 32%, пособия на рождение ребенка – на 37%, а по инвалидности и потере кормильца – каждое на 43%.



Заработная плата работников здравоохранения увеличилась до 28%, образования – до 29%, социальной защиты – до 40%, госслужащих корпуса "Б" – на 30%, стипендии – на 25%.



Время кризисное. И не многие страны в мире смогли также повысить социальные расходы.



Расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12% и превысили 4,1 триллиона тенге.



Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более 3 миллионов казахстанцев.



С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на 8%.



Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, воспитывающим детей-инвалидов, составило до 16%.



С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.



Кроме того, поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.



Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей.



На эти цели потребуется до 3 миллиардов тенге в 2018 году.



Для повышения престижа профессии учителя поручаю с 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30%.



Обновленное содержание – это современные учебные программы, соответствующие международным стандартам и прошедшие адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах.



Они дают нашим детям необходимые функциональную грамотность и критическое мышление.



Кроме того, поручаю ввести в 2018 году новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями.



Категории необходимо присваивать через национальный квалификационный тест, как это делается во всем мире.



Это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию.



В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата учителей вырастет от 30 до 50%.



Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.



ВОСЬМОЕ. Эффективное государственное управление.



Нужно продолжить работу по сокращению издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании.



В связи с этим важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование бизнеса.



Необходимо обеспечить цифровизацию процессов получения бизнесом господдержки с ее оказанием по принципу "одного окна".



Интеграция информационных систем госорганов позволит перейти от оказания отдельных госуслуг к комплексным по принципу "одного заявления".



Также следует продолжить работу по повышению качества услуг субъектов естественных монополий.



Важно устанавливать обоснованные тарифы им и энергопроизводителям с учетом инвестиционных программ.



Требуются решительные действия по улучшению бизнес-климата, особенно на региональном уровне.



Правительство должно подготовить новый пакет системных мер по поддержке бизнеса, вывода его из тени.



Следует ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения числа подведомственных организаций госорганов.



Те подведомственные организации, которые реально необходимы, следует по возможности консолидировать для снижения административных расходов.



Высвобожденные средства нужно направить на внедрение новой системы оплаты труда госслужащих на основе факторно-балльной шкалы.



Она сократит диспропорции в окладах госслужащих регионов и центра, а также будет учитывать характер работы и ее эффективность.



Поручаю Правительству совместно с Агентством по делам госслужбы реализовать в 2018 году пилотные проекты в центральных и местных госорганах по внедрению этой системы.



Необходимо более полно раскрыть потенциал эффективности государственной службы в регионах через повышение их экономической самостоятельности и ответственности.



В целом фокус региональной политики следует перенести с выравнивания расходов на стимулирование роста собственных доходов регионов.



В частности, одним из перспективных источников для любого региона является развитие въездного и внутреннего туризма, создающего сегодня каждое десятое рабочее место в мире.



Правительству в свою очередь надо принять комплекс мер, включая упрощение визовых процедур, развитие инфраструктуры и снятие барьеров в отрасли туризма.



В рамках фискальной децентрализации необходимо решить вопрос передачи в региональные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса.



С 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью населения свыше 2 тысяч человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления.



С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных пунктах.



В бюджет села передано 7 видов налоговых и других неналоговых поступлений, а также 19 направлений расходов.



Это позволит вовлечь население в решение вопросов местного значения.



Кроме того, государственные органы должны применять современные цифровые технологии для учета замечаний и предложений граждан в режиме реального времени и оперативного реагирования.



Внедряя новые технологии, государству и компаниям следует обеспечивать надежную защиту своих информационных систем и устройств.



Сегодня понятие кибербезопасности включает в себя защиту не просто информации, но и доступа к управлению производственными и инфраструктурными объектами.



Эти и иные меры должны найти отражение в Стратегии национальной безопасности Казахстана.



ДЕВЯТОЕ. Борьба с коррупцией и верховенство закона.



Будет продолжена превентивная борьба с коррупцией.



Проводится большая работа.



Только за 3 последних года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний.



За этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге нанесенного ими ущерба.



Важной является цифровизация процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом.



В частности, граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать качественные ответы.



Осуществляются институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем.



В законодательство внесены нормы, предусматривающие усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности.



Расширены права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии.



Разграничены полномочия и зоны ответственности правоохранительных органов.



Работу по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности необходимо продолжить.



В сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности нужно активно внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.



ДЕСЯТОЕ. "Умные города" для "умной нации".



2018 год – год 20-летнего юбилея нашей столицы – Астаны.



Ее становление и вхождение в число важнейших центров развития Евразии – предмет нашей общей гордости.



Современные технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса.



Нужно комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции "Смарт Сити" и развития компетенций людей, переселяющихся в город.



В мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов.



Они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать.



Поэтому на основе опыта Астаны необходимо сформировать "эталонный" стандарт "Смарт Сити" и начать распространение лучших практик и обмен опытом между городами Казахстана.



"Умные города" станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны.



Вот 10 задач. Они понятны и ясны.



Дорогие казахстанцы!



Благодаря политической стабильности и общественному консенсусу мы приступили к модернизации экономики, политики и сознания.



Дан импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития.



Конституционная реформа установила более точный баланс ветвей власти.



Мы развернули процесс обновления национального сознания.



По сути, эти три базовых направления являются системной триадой казахстанской модернизации.



Чтобы соответствовать новому времени, нам предстоит сплотиться в единую нацию – нацию, стоящую на пороге исторического восхождения в условиях Четвертой промышленной революции. Источник - zakon.kz

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