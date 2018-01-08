Умер хороший советский и российский актер Михаил Державин

16:27 10.01.2018 "Ширвиндт моих шуток не понимает"



Умер известный актер, вспоминаем его визит в столицу Черноземья



Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ



Из столицы пришли печальные вести: не стало известного актера Михаила Державина. Ему был 81 год. "Моя морячка", "Бабник", "Трое в лодке, не считая собаки"… Державин снимался в, казалось бы, незатейливых комедиях, но именно их и помнит народ. Все, за что он брался, делал как-то удивительно легко и непринужденно. И с большим очарованием.



Когда мы встречались с ним на интервью несколько лет назад (Державин приезжал с комедией "Ханума"), он просил называть его Михал Михалыч и шутил с порога:



- Работники театра всегда встречают меня словно старого знакомого, потому что помнят еще с давних времен. Только Роксаночку (супруга Державина, певица и актриса Роксана Бабаян, - ред.) не узнают, она у меня еще очень молода!



ЖЕНА ПОМОГАЛА ВЫБИРАТЬ БОСОНОЖКИ



- Почему вас сейчас не видно в кино?



- У меня в заветном местечке скопилось страшное количество сценариев, приглашают в бесконечное количество сериалов. Но я уже все похожее играл! Кстати, я вообще снялся в первой многосерийке - в 60-70-х играл в "Кабачке 13 стульев", 140 серий подряд!.. Вот из Майами звонил режиссер Анатолий Эйрамджан (Державин снялся в его комедиях "Моя морячка", "Жених из Майами", "Бабник", "Агент в мини-юбке", - ред.), прислал необычайно занятную пьесу, комедию. Фабула: Новый год, мужчина моего возраста и девушка, они живут в одном доме, и он попадает к ней случайно. Может, сыграем пьесу в театре.



- Михаил Михайлович, а вам удавалось когда-нибудь расколоть своего партнера Ширвиндта?



- Андрюша Миронов не мог порой со мной играть - дико хохотал. А Шура… Если его разыгрываешь на сцене, он думает, что ты забыл текст или еще что-то. Когда все хохочут, он смотрит подозрительно - что это со мной делается? У него странное восприятие! Поэтому я его никогда не трогаю, абсолютно. Вообще он сам с колоссальным чувством юмора и дико талантливый человек. Но сейчас мы мало шутим: ему некогда, работа все забила. Он руководит театром, а это громадная ответственность за подчиненных. К тому же, возраст. Я-то еще молодой парень, на два года его младше!



- С вашей легкой руки юмористы стали переодеваться в женщин…



- Мне эту идею подкинул мой первый тесть Аркадий Райкин, когда мы с ним были на концерте в Прибалтике. Он мне сказал: "Миня, разыграй этих людей: переоденься в свою сестру, ты очень с ней похож. И у тебя будет заготовлен номер на будущую жизнь"... А через некоторое время мы с Ширвиндтом на юбилее Рязанова сделали номер с переводчиком, где я был женщиной. Все совершенно "лежали" от смеха! Когда мы ходили с Роксаночкой покупать туфли для этого номера, в магазине все замерло! Когда мерил перед зеркалом босоножки, на меня продавщицы так смотрели! Все думали, что я сошел с ума. А Роксаночка рядом еще советовала: "Нет, вот эти лучше!".



ЖЕНУ ЗАМУЧИЛ РЫБАЛКОЙ



- Жена разделяет ваши мужские увлечения - футбол, рыбалку?



- Мы с Шурой Ширвиндтом однажды взяли жен в плавни под Астрахань. Жили на острове - палатки, надувные матрасики, фонарики керосиновые. В общем, красота! И вот Роксаночка как-то вошла в платку к Шуре, он спал, а у него на груди сидела жаба! Но это что! Там было полно змей. И Роксана из палатки переползла спать в автомобиль. А спустя неделю она летела в одном самолете с Николаем Дроздовым. Он когда узнал, где она отдыхала, восхищался - там же масса рыбы, лотосы, красотища. А она сказала, мол, замучили змеи, перебралась спать в машину. И тут он ей брякнул, что змеи ночью любят спать в автомобиле! На следующий год она уже просила, чтобы мы жили в домике… Вообще Роксаночка с Таточкой, женой Шуры, были жертвами. Когда мы возвращались с уловом, "светская жизнь" для них начиналась по полной - они вынуждены были чистить огромное количество рыбы! Поэтому часть ее они выпускали! Роксаночка вообще очень любит животных. Вокруг нее всегда зверье. И когда она приезжает, все к ней бросаются в дикой радости. Благодаря ей, у нас на даче живет Цезарь - помесь овчарки с волком! А дома - вислоухая кошка Дунька, скотиш-фолт, с окраской как у зебры. Хоть у нее породистые родители, сама Дуня выбракованная - у нее сросшаяся лапка. Когда пришли за котенком, она висела на клетке и орала, как "зарезанная". Но мы все равно не могли не взять этот "вискас" с ушами! Причем, Роксана заплатила за кошечку полную цену - как за породистую. Я с удовольствием поддерживаю жену в ее начинаниях. Она делает благородное дело, занимаясь животными... Источник - KP.RU

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