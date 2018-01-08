 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.01.2018
16:27  Умер хороший советский и российский актер Михаил Державин
15:00  Этот капитализм кончился? Несите другой! - Н.Коньков
14:59  Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по версии WBC
14:56  Расшифрован ДНК первых викингов: "русско-германские" метисы
14:53  Транзит без пункта назначения. Проблема врастания России и Китая в мировой порядок, - А.Ломанов
14:01  Рычание кремлят. Кому нужно ВТО? - В.Катасонов
11:01  Христианство Запада отмирает естественным путем, - О.Позняк
10:58  Таджикская медицина или о том как выживают простые люди, - С.Шабозов
10:33  "Цифровая экономика" России обрастает регуляторами
10:22  Гражданина РФ Кулматова все-таки уберут из шефов Киргизской таможни?
10:18  Советчицей кыр-премьера назначена интернетчица Татту Мамбеталиева
09:37  Какая идеология поднимет Россию, - Сергей Глазьев
09:20  Киргизские власти примеряют белый калпак, - "Къ"
09:13  Хуситы подрезали крылья американским "Орлам", - А.Шарковский
09:09  Поперек нефтяных караванов. Война в Йемене ведется из-за портов, - А.Чичкин
07:32  Принцип контроля судов на Каспии будет изменен
00:31  Красные и опасные. Китайские наемники воюют по всему миру
00:17  Сыпь на губах Аркадага. Почему туркменского лидера напугали беспорядки в Иране, - А.Непесов
00:02  Мирзиеев потребовал сделать интернет в Узбекистане дешевым и быстрым
Вторник, 09.01.2018
17:18  Елбасы остается! И посылает народу Казахстана 10 новых задач - "Перезагрузка" финансового сектора и пр.
16:40  Амстердамский суд оставил в силе "заморозку" казахстанских миллиардов
15:45  Асык, Кок-бору, Куштдепди и атлас. Что охраняет ЮНЕСКО в ЦентрАзии, - А.Гилева
15:37  Кыргызстан: хрупкость государства и радикализация, - Б.Бейшембиев
13:53  На орбите забарахлила китайская космо-станция "Тяньгун-1"
13:51  "Точиксодиротбонк" продает имущество, чтобы расплатиться с вкладчиками
11:16  Санжар Муканбетов станет новым вице-премьером Киргизии по экономике
10:31  Елбасы Назарбаев сегодня в 19:00 объявит о своей отставке?
10:15  Ербол Шорманов возглавил казахстанское выставочное АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
10:05  Нереальное заменило реальное! Читая последний роман В.Пелевина "iPhuck 10" (рецензия)
10:01  "Я мог стать первым миллиардером Узбекистана", - Рустам Усманов
09:53  Российские военные базы в Сирии Хмеймим и Тартус пытались атаковать 13 ударно-кустарных дронов
09:52  "Брак по расчету между Ираном и Россией превратился в стратегическую связь", - Сима Шайн
09:51  Страх перед детьми джихада, - Die Welt
09:47  Освобожден Синджар. Сирийская армия развивает успешное наступление в Идлибе
09:41  Преданные Саудовской Аравией палестинцы могут найти поддержку в Турции, - К.Гасанов
09:40  Южная Корея и США ищут "уязвимые" органы Ким Чен Ына, - В.Зимонин
09:37  В Пакистане хотят выгнать США со своей территории, - И.Субботин
08:59  В США за год полицейские застрелили почти 1000 человек, - Washington Post
08:21  Скончалась любимая внучка Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
07:55  Как американские спецслужбы недооценили Северную Корею, - New York Times
00:35  Семиреченский фронт в 1918 году: белогвардейские вооруженные формирования, - Д.Симонов
Понедельник, 08.01.2018
23:30  Бишкек. Предложен закон, обязывающий кыр-чиновников, в том числе президента, депутатов, премьер-министра, надевать калпак
23:13  В Узбекистане внедрена процедура банкротства физлиц
21:29  В Праге странно умер британский рокер-зять Юли Тимошенко, пытавшийся завести бизнес в Казахстане
20:25  В Нью-Йоркe горит небоскреб Trump Tower, есть пострадавшие (видео)
18:50  Сирийская армия планомерно зачищает анклав джихадистов в Восточной Гуте
18:47  Премьер Венгрии Орбан назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"
18:41  Тренды-2018. Для Казахстана и ЦентрАзии
18:35  Обманутые дольщики Астаны не могут пробиться к акиму Исекешеву
18:31  Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну
17:38  Российский тренер сборной Казахстана по футболу Бородюк подал в отставку
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Умер хороший советский и российский актер Михаил Державин
16:27 10.01.2018

"Ширвиндт моих шуток не понимает"

Умер известный актер, вспоминаем его визит в столицу Черноземья

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из столицы пришли печальные вести: не стало известного актера Михаила Державина. Ему был 81 год. "Моя морячка", "Бабник", "Трое в лодке, не считая собаки"… Державин снимался в, казалось бы, незатейливых комедиях, но именно их и помнит народ. Все, за что он брался, делал как-то удивительно легко и непринужденно. И с большим очарованием.

Когда мы встречались с ним на интервью несколько лет назад (Державин приезжал с комедией "Ханума"), он просил называть его Михал Михалыч и шутил с порога:

- Работники театра всегда встречают меня словно старого знакомого, потому что помнят еще с давних времен. Только Роксаночку (супруга Державина, певица и актриса Роксана Бабаян, - ред.) не узнают, она у меня еще очень молода!

ЖЕНА ПОМОГАЛА ВЫБИРАТЬ БОСОНОЖКИ

- Почему вас сейчас не видно в кино?

- У меня в заветном местечке скопилось страшное количество сценариев, приглашают в бесконечное количество сериалов. Но я уже все похожее играл! Кстати, я вообще снялся в первой многосерийке - в 60-70-х играл в "Кабачке 13 стульев", 140 серий подряд!.. Вот из Майами звонил режиссер Анатолий Эйрамджан (Державин снялся в его комедиях "Моя морячка", "Жених из Майами", "Бабник", "Агент в мини-юбке", - ред.), прислал необычайно занятную пьесу, комедию. Фабула: Новый год, мужчина моего возраста и девушка, они живут в одном доме, и он попадает к ней случайно. Может, сыграем пьесу в театре.

- Михаил Михайлович, а вам удавалось когда-нибудь расколоть своего партнера Ширвиндта?

- Андрюша Миронов не мог порой со мной играть - дико хохотал. А Шура… Если его разыгрываешь на сцене, он думает, что ты забыл текст или еще что-то. Когда все хохочут, он смотрит подозрительно - что это со мной делается? У него странное восприятие! Поэтому я его никогда не трогаю, абсолютно. Вообще он сам с колоссальным чувством юмора и дико талантливый человек. Но сейчас мы мало шутим: ему некогда, работа все забила. Он руководит театром, а это громадная ответственность за подчиненных. К тому же, возраст. Я-то еще молодой парень, на два года его младше!

- С вашей легкой руки юмористы стали переодеваться в женщин…

- Мне эту идею подкинул мой первый тесть Аркадий Райкин, когда мы с ним были на концерте в Прибалтике. Он мне сказал: "Миня, разыграй этих людей: переоденься в свою сестру, ты очень с ней похож. И у тебя будет заготовлен номер на будущую жизнь"... А через некоторое время мы с Ширвиндтом на юбилее Рязанова сделали номер с переводчиком, где я был женщиной. Все совершенно "лежали" от смеха! Когда мы ходили с Роксаночкой покупать туфли для этого номера, в магазине все замерло! Когда мерил перед зеркалом босоножки, на меня продавщицы так смотрели! Все думали, что я сошел с ума. А Роксаночка рядом еще советовала: "Нет, вот эти лучше!".

ЖЕНУ ЗАМУЧИЛ РЫБАЛКОЙ

- Жена разделяет ваши мужские увлечения - футбол, рыбалку?

- Мы с Шурой Ширвиндтом однажды взяли жен в плавни под Астрахань. Жили на острове - палатки, надувные матрасики, фонарики керосиновые. В общем, красота! И вот Роксаночка как-то вошла в платку к Шуре, он спал, а у него на груди сидела жаба! Но это что! Там было полно змей. И Роксана из палатки переползла спать в автомобиль. А спустя неделю она летела в одном самолете с Николаем Дроздовым. Он когда узнал, где она отдыхала, восхищался - там же масса рыбы, лотосы, красотища. А она сказала, мол, замучили змеи, перебралась спать в машину. И тут он ей брякнул, что змеи ночью любят спать в автомобиле! На следующий год она уже просила, чтобы мы жили в домике… Вообще Роксаночка с Таточкой, женой Шуры, были жертвами. Когда мы возвращались с уловом, "светская жизнь" для них начиналась по полной - они вынуждены были чистить огромное количество рыбы! Поэтому часть ее они выпускали! Роксаночка вообще очень любит животных. Вокруг нее всегда зверье. И когда она приезжает, все к ней бросаются в дикой радости. Благодаря ей, у нас на даче живет Цезарь - помесь овчарки с волком! А дома - вислоухая кошка Дунька, скотиш-фолт, с окраской как у зебры. Хоть у нее породистые родители, сама Дуня выбракованная - у нее сросшаяся лапка. Когда пришли за котенком, она висела на клетке и орала, как "зарезанная". Но мы все равно не могли не взять этот "вискас" с ушами! Причем, Роксана заплатила за кошечку полную цену - как за породистую. Я с удовольствием поддерживаю жену в ее начинаниях. Она делает благородное дело, занимаясь животными...

Источник - KP.RU
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515590820
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  