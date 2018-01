Этот капитализм кончился? Несите другой! - Н.Коньков

15:00 10.01.2018 Этот капитализм кончился? Несите другой!

"антиглобалистский" доклад Римского клуба



Николай Коньков



В самом конце 2017 года издательство "Шпрингер" выпустило в свет новый доклад Римского клуба "Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet".



Это всего лишь второй в истории доклад собственно Римского клуба из сорока трех - остальные были оформлены как доклады различных экспертных групп Римскому клубу. Его авторы - действующие руководители Римского клуба, его сопредседатели Эрнст фон Вайцзеккер (Германия) и Андерс Вийкман (Швеция). Первый из них - внук бригадефюрера СС Эрнста фон Вайцзеккера и племянник экс-президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера; второй - бывший помощник генерального секретаря ООН, функционер ряда международных организаций, специализирующийся на проблемах демографии, экологии, изменения климата и гуманитарной помощи. Так что неформальный статус данного документа чрезвычайно высок, что вместе с его почти революционным содержанием произвело эффект "разорвавшейся бомбы".



Созданный в 1968 году по инициативе итальянского мультимиллионера Аурелио Печчеи Римский клуб сразу же приобрел всемирную известность, опубликовав через четыре года после своего учреждения знаменитый "неомальтузианский" доклад "Пределы роста" Денниса Медоуза и тем самым задав повестку "глобального мира" фактически на полстолетия вперед. Сегодня, если судить по тексту "Come on!", данная повестка перестала быть актуальной и подлежит замене на принципиально иные цели и ценности.



Собственно, изложенные Вайцзеккером и Вийкманом на 220 страницах книжного текста концепции, носящие выраженный антиглобалистский характер и де-факто требующие смены всего способа производства/потребления современного человечества, можно без особой натяжки отнести к идеологии "левого фашизма", достаточно популярной в 20-30-е годы ХХ столетия, но политически уничтоженной в ходе Второй мировой войны, вернее, подготовки к ней (Латеранские соглашения 11 февраля 1929 года в Италии и "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года в Германии).



Теперь же эта идеология вынута из музейных запасников и должна обеспечить социальную справедливость с технологическим прогрессом при сохранении частной собственности на средства производства. Пока трудно сказать, в какой мере подобная смена может быть вызвана все более мощным сопротивлением "глобализму по-американски" и близящимся крахом "империи доллара", а в какой - реальными "прорывами" человеческого знания в сферах информатики (что уже очевидно) и энергетики (что пока еще не очевидно, но объективно необходимо для реальной смены "глобалистской" парадигмы на "левофашистскую").



В данной связи весьма интересны симптомы "левого поворота", которые сегодня наблюдаются - как не связанные между собой явления - по всему миру: от XIX съезда КПК до отказа президента США Дональда Трампа от многосторонних соглашений по торговле и климату, от провала попыток "правого путча" в Венесуэле против Николаса Мадуро до внезапного выдвижения кандидатом от КПРФ на президентские выборы 2018 года Павла Грудинина и рождественского послания патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, пафосом которого было "равенство людей"…



Все это явно указывает на то, что "левый поворот" так или иначе в ближайшее время коснется и нашей страны. Источник - Завтра

