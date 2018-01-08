Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по версии WBC

14:59 10.01.2018 Чемпион мира в полутяжелом весе Геннадий Головкин назван лучшим боксером года по версии Международного боксерского совета (WBC). Совет опубликовал решение на своей страничке в Twitter.



"Чемпион WBC в полутяжелом весе дважды за год сохранил свой титул в боях против претендентов Дэнни Джейкобса и Сауля "Канело" Альвареса", сохранив первую строчку мирового рейтинга P4P", - написано в посте. Боксер в ответ поблагодарил Совет за оказанную честь.



Геннадий Головкин в карьере не потерпел ни одного поражения, в его активе 37 побед (33 нокаутом) и ничья с Саулем "Канело" Альваресом в сентябре прошлого года. Казахстанец – обладатель поясов по версиям WBA (2010 - н.в.), IBF (2015 - н.в.), WBC (2016 - н.в.), IBO (2011 - н.в.).



Ранее Головкин был признан лучшим боксером года по версии авторитетного интернет-портала boxingnews24.com. Источник - Фергана

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