Рычание кремлят. Кому нужно ВТО? - В.Катасонов

14:01 10.01.2018 Рычание кремлят

Евросоюз подал иск в ВТО о взыскании с России 1,4 млрд. долл. из-за "незаконного ограничения" импорта свинины



Валентин Катасонов



Евросоюз подал иск в ВТО о взыскании с России ежегодно 1,39 млрд. долл. из-за "незаконного ограничения" импорта свинины. В ответ представители российской "вертикали власти" заявили - пока в неофициальном порядке - о возможности "ограничения, вплоть до полного прекращения" взаимодействия с ВТО.



ВТО - это организация, которая живет по своим законам, не столько писаным, сколько неписаным, - и совершенно не подчиняется нормам международного права, поэтому в ее рамках возможно все что угодно. Еще несколько лет назад, когда нас усилиями сначала президента, а потом премьера Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича и компании всеми правдами и неправдами буквально за уши в это ВТО втягивали, я предупреждал, что ничего хорошего от подобного шага нашей стране ждать не стоит. И буквально на следующий день после того, как мы присоединились к Марракешскому договору 1994 года, сказал, что теперь наша задача состоит в том, чтобы из ВТО как можно быстрее выйти. Но там все так устроено, что, как говорится, вход - рубль, выход - червонец. Тем не менее, выходить все равно надо, иначе там просто задушат, обокрадут, убьют - не знаю, что еще.



Иск Евросоюза, который через ВТО предъявил нам какие-то претензии относительно ограничений импорта свинины из стран ЕС, причем на весьма солидную сумму, - это всего лишь пробный шар, за ним наверняка последуют и другие иски по всему спектру российских контрсанкций - при том, что наши власти никаких исков через ВТО против своих западных "партнеров" не подают и подавать не собираются. А ведь могли бы. Потому что Соединенные Штаты и их союзники на протяжении многих лет принимали и принимают так называемые односторонние санкции, которые идут в обход Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности - это же полный беспредел! Согласно данным ООН, под теми или иными западными "санкциями" сейчас находятся страны с общей численностью в 52% всего населения планеты. То есть большая часть человечества - и ее же заставляют за эту дискриминацию платить!



Если использовать тот же самый подход по "принципу бумеранга", то мы должны - раз уж вступили в ВТО - выкатить через эту же структуру иски к США, которые будут исчисляться десятками или даже сотнями миллиардов долларов. А если подключить к данному процессу другие страны, пострадавшие и страдающие от западных "санкций", - как, скажем, Иран - счет вообще может пойти на триллионы долларов. И тогда посмотрим, как они забегают, словно ошпаренные тараканы.



Но, видимо, в Кремле пока рассчитывают, что можно ограничиться ни к чему не обязывающими, но грозными заявлениями в неофициальном порядке, эдаким "рычанием кремлят" - и от нас отстанут. Видимо, опыт ПАСЕ и МОК их ничему не научил, они думают, что в худшем случае все это перерастет в долгую судебную бодягу, которая будет длиться годы и годы. Вряд ли подобная ставка окажется оправданной - лично я в объективность и беспристрастность западных судов верю слабо, поскольку "нужные" вердикты они принимают со скоростью и решимостью, до которых отечественному "басманному правосудию" еще расти и расти. Источник - Завтра

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