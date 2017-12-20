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Христианство Запада отмирает естественным путем, - О.Позняк
11:01 10.01.2018

Церкви Запада расплачиваются дружелюбием из-за недофинансирования

Христиане меньше жертвуют на свои общины, чем иудеи и мусульмане

Исследовательский центр Pew (США) представил новый доклад по текущему состоянию и прогнозам роста мусульманского населения в Европе. В исследование были включены статистические данные из 28 стран Европейского союза, а также из Швейцарии и Норвегии. По оценкам исследователей, в Европе (по данным 2016 года) мусульмане составляют около 4,9% всех жителей региона, то есть 25,77 млн человек. Ранее, в 2010 году, доля мусульман составляла 3,8%, или 19,5 млн жителей. В настоящее время страной ЕС с самой большой долей мусульман является Кипр, там 25,4% населения исповедует ислам. В Болгарии доля мусульман составляет 11,1%, во Франции – 8,8%, в Швеции – 8,1%, в Австрии – 6,9%, в Великобритании – 6,3%. Относительно мало мусульман проживает в таких странах ЕС, как Литва – 0,1%, Латвия и Эстония – 0,2%.

В период с 2010 по 2016 год число мусульман в Европе значительно возросло за счет естественного прироста, то есть, предположительно, рождаемость превысила смертность. В результате этого процесса численность мусульман увеличилась на 2,92 млн. Но большая часть прироста (около 60%) была обусловлена иммиграцией, за счет переселенцев численность европейской уммы выросла на 3,48 млн. По информации исследователей, в среднем в европейской мусульманской семье рождается на одного ребенка больше, чем в немусульманской. Таким образом, можно увидеть, что за этот период в Европе приверженцев ислама стало больше на 6,4 млн. При этом с 2014 года наблюдается увеличение потока беженцев в Европу, в 2015 году рекордное количество людей – 1,3 млн – подало ходатайство о предоставлении убежища в странах ЕС, Швейцарии и Норвегии.

Исследователи центра Pew смоделировали три сценария изменения конфессионального состава Европы, которые варьируются в зависимости от будущих уровней миграции. Авторы доклада задались целью определить, какой доля мусульман окажется в этом регионе в 2050 году. Если миграция мусульманского населения в Европу будет нулевой, то эта доля составит 7,4%. Если миграция будет исключительно регулярной, то есть мусульмане будут переезжать по экономическим и иным причинам, а не в поиске убежища, то их доля в Европе будет составлять 11,2%. Согласно третьему сценарию, по которому уровень миграции мусульман в будущем будет высоким, то есть каждый год в Европу будет стремиться столько же беженцев, как между 2014 и 2016 годами, в дополнение к экономическим мигрантам, и в 2050 году 14% жителей Европы будут исповедовать ислам.

При этом исследователи выяснили, что больше всего беженцев стремятся именно в Германию. С 2010 по 2016 год туда прибыли 670 тыс. беженцев, из которых 86% были мусульманами. Если ситуация будет развиваться по сценарию с высоким уровнем миграции, то в 2050 году 19,7% жителей этой страны составят мусульмане. "Регулярные" мигранты, переезжающие по экономическим и иным причинам, отдают предпочтение другой стране – Великобритании – так, за 2010–2016 годы туда иммигрировали 1,6 млн человек, 43% из них были мусульманами. Если уровень иммиграции в будущем будет сохраняться на прежнем уровне, то к 2050 году 16,7% населения Великобритании будут исповедовать ислам.

Вполне естественно, что христианские Церкви в Европе, и в частности Церковь Англии, реагируют на увеличение численности мусульман, стараясь поддерживать межрелигиозный диалог. По словам архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, Церковь Англии часто выступает в защиту приверженцев ислама, когда они подвергаются дискриминации. Ноябрь с.г. и вовсе был объявлен в Великобритании месяцем борьбы с исламофобией.

Правда, порой в стремлении к межобщинному согласию некоторые служители Англиканской церкви прибегают к необычным мерам. Так, 3 декабря с.г. в храме Всех Святых в Кингстон-апон-Темс было совершено богослужение под названием "Мавлид, пришествие и рождественское празднование". Мавлид – исламский праздник, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда, празднуется 12-го числа третьего месяца лунного календаря. На экуменическом богослужении произносились мусульманские молитвы. Общественность была несколько озадачена, и критические мнения обобщил блогер под ником Архиепископ Кранмер. Он заявил, что превозношение пророка Мухаммеда в церквах по сути обозначает, что пророк Мухаммед более велик, чем Христос.

Подобный случай не первый в Соединенном Королевстве. В начале с.г. во время богослужения в соборе Святой Марии в Глазго (Шотландская епископальная церковь) был прочитан отрывок из Корана, в котором отрицается, что Иисус является Сыном Божьим, и заявляется, что ему не следует поклоняться. Настоятель собора заверял, что данный поступок направлен на укрепление отношений между христианами и мусульманами. Некоторые консервативные церковные лидеры, включая Майкла Назира-Али, бывшего епископа Рочестерского, раскритиковали чтение Корана в церкви.

Растущее влияние ислама в повседневной жизни начинает ощущаться не только в Европе, но и в США, хоть и не в той же степени. По данным центра Pew, в настоящее время в США проживает около 3,45 млн мусульман, что составляет примерно 1,1% от всего населения США. Американские мусульмане в основном иммигранты, примерно 60% из них родились за пределами США, еще у 18% хотя бы один из родителей – иммигрант.

Стоит учитывать и то, что количество приверженцев религии может увеличиваться не только за счет иммиграции и высокой рождаемости, но и привлечения новых членов, на что религиозной организации всегда требуются средства. В начале декабря LendEDU, организация, которая управляет онлайн-рынком рефинансирования студенческих займов, опубликовала результаты исследования "Финансы и религия". Опрос был проведен с помощью платформы Pollfish. Выяснилось, что христиане в среднем в год жертвуют религиозным организациям около 817 долл. каждый, что существенно меньше финансовых вложений евреев и мусульман: евреи жертвуют примерно 1,4 тыс. долл. в год каждый, а мусульмане – 1,3 тыс. долл. Респондентов спросили, сколько они тратят в среднем каждый год за "участие в своей религии", исключая пожертвования. Оказалось, что больше всех вкладываются мусульмане – примерно 1,3 тыс. долл. в год, евреи тратят около 1,1 тыс. долл. в год, а христиане значительно меньше – 335 долл. Также мусульмане (36%) и евреи (40,7%) чаще признавались в мотивировании со стороны членов общины и сверстников на предмет совершения пожертвований, чем христиане (24%).

Таким образом, можно отметить рост числа последователей ислама в Европе за последние годы. Впрочем цифры, используемые исследователями, довольно относительны: нет четких данных по количеству мусульман из ряда стран, в которых запрещен сбор официальной статистики численности последователей религии, отсутствуют сведения о нелегальных мигрантах. Рост мусульманских общин порой приводит к своеобразным попыткам проявления миротворческих инициатив со стороны христианских деятелей, возможно, из-за отсутствия четкого продуманного плана взаимодействия с мусульманами. В США рост числа мусульман меньше, чем в странах ЕС, однако благодаря финансовым пожертвованиям исламские религиозные организации имеют хорошие шансы на развитие и рост числа прихожан.

Ольга Позняк
Магистр религиоведения
20.12.17

Источник - Независимая газета
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