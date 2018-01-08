Таджикская медицина или о том как выживают простые люди, - С.Шабозов

10:58 10.01.2018 В последнее время в Таджикистане медицина перестала быть бесплатной. Все чаще и чаще люди стали наведываться к табибам. И дешевле, и можно расплатиться продуктами. А уж если вылечить не может табиб, то на то воля Божья. А в больнице без денег даже реактивы на анализы не потрудятся истратить. Единственно, что любят делать врачи, так это гонять по кругу от одного кабинета к другому. А скорую вообще не дождешься.



Особенно учитывая тот факт, что показатели таких заболеваний как туберкулез, ВИЧ/СПИД и т.д. в Таджикистане за последние годы стали довольно серьезно расти. Экономическая незащищенность населения, высокий уровень безработицы, плохое обеспечение медицинских услуг - все эти факторы в конечном итоге сделали свое дело.



В 2016 году из-за недоедания, отсутствия необходимой медицинской помощи, несоблюдения элементарных санитарных норм было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших туберкулезом, и эта цифра на порядок выросла в 2017 году. Особенно плачевное состояние отмечается в Гиссарском районе, где из-за отсутствия внимания властей все время сохраняется опасная эпидемиологическая обстановка.



Матери детей больных гепатитом, дизентерией, туберкулезом и иными инфекционными заболеваниями просто не знают куда обращаться. Однако в официальных отчетах, докладах органов власти и управления отмечается, что все бытовые и иные проблемы населения решены, все обеспечены необходимыми медицинскими услугами и т.п.



Стоит еще раз вспомнить, что село Карягач джамоата Окмозор района Хамадони приграничного с Афганистаном Хатлонской области Таджикистана знают даже в ООН. Может поэтому, наконец-то, здесь решили открыть специализированное лечебное учреждение. Да только не поздно ли? Здесь почти все ученики местной школы заражены туберкулезной палочкой. Аналогично обстоят дела и с взрослым населением - больше половины жителей кишлака страдает этим недугом. Нет ни одной семьи, где не было бы больного или умершего от чахотки. Встречаются такие семьи, которые потеряли за один год более 3-4 членов. Складывается впечатление, что о жителях этого села забыли все - о них не вспоминает ни местный хукумат, ни медики, ни специалисты, ни Минздрав, ни высокопоставленные чиновники или правительство. Один раз в Богом забытое село пришли большие люди. Только они не стали слушать население. Жители вымирающего села обратились за помощью в ООН. И вот, наконец, их голос был услышан. Но к этому времени население села сократилось почти на треть.



Другая опасная тенденция, которая наблюдается в здравоохранении Таджикистана - это ложная статистика. Причем в палатах лежат больные, которых по роду болезни требуют изоляции. Люди с травмами лежат с туберкулезниками, а дети с гепатитом пользуются одной посудой с теми, у кого туберкулез. Далеко за примерами ходить не надо. В центральной районной больнице Дж.Румийского района только за последнее время было выявлено и зарегистрировано 14 ВИЧ-инфицированных, 68 больных туберкулезом и 52 больных различными венерическими заболеваниями. Но это лишь официальные цифры. На самом же деле количество больных этими заболеваниями намного больше. Вот вам и пыль в глаза, от которой несет страшным холодом смерти. Но если вы побываете здесь, вам обязательно расскажут один интересный анекдот: в одной палате лежали трое больных. Один болел ангиной, другой сифилисом и третий геморроем. Однажды приехала комиссия. И больных по очереди стали заводить в кабинет главного врача. Ну как тебе нравится здесь, спросили у того, кто болел сифилисом. "Да, доктор, все хорошо, помажут зеленкой и все отлично...". На этот же вопрос больной геморроем ответил также. Только третий, у кого ангина робко попросил, чтобы ему мазали зеленкой горло первому, а не после его товарищей по несчастью...". Смешно, если бы не было так грустно. А ведь именно поэтому же принципу построено здравоохранение Таджикистана. И сдвинуть его не под силу никаким даже международным организациям.



Саломуддин

Шабозов Источник - ЦентрАзия

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