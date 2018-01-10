"Цифровая экономика" России обрастает регуляторами

10:33 10.01.2018 Власти задумались о координации нормотворчества



Законодательное оформление развития цифровой экономики в России переходит в практическую фазу: накануне на сайте правительства были опубликованы утвержденные планы мероприятий по четырем из пяти направлений правительственной программы, включая нормативное регулирование. Впрочем, без координации усилий всех сторон и выработки единого понятийного аппарата этот процесс может затянуться - об этом накануне говорили на Охотном Ряду.



Только в этом году депутатам предстоит рассмотреть 46 проектов, связанных с реализацией программы, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Дмитрий Сазонов на заседании возглавляемого им экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям. План по нормативному регулированию предполагает, что в 2018–2020 годах будут разработаны и приняты проекты для формирования "единой цифровой среды доверия" и сферы электронного гражданского оборота, создания правовых условий для сбора, хранения и обработки данных, а также внедрения и использования финансовых инноваций. Кроме того, предполагается стимулировать развитие цифровой экономики, совершенствовать стандарты и цифровизировать такие сферы, как судопроизводство, нотариат и сбор отчетности. "Концепция комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики", которую также предстоит разработать, должна описать включение в законодательное поле самоисполняемых контрактов, искусственного интеллекта, робототехники и киберфизических систем, а изменения законодательства предполагается гармонизировать с ЕАЭС.



Правительство одобрило итоговый перечень проектов в рамках программы "Цифровая экономика"

Правительство одобрило итоговый перечень проектов в рамках программы "Цифровая экономика"



Объем финансирования мероприятий по определению нормативного поля должен составить 284 млн руб., из которых 269 млн должны быть выделены из бюджета, а 15 млн - из внебюджетных источников. Общий же объем финансирования по четырем утвержденным планам "Цифровой экономики" составит более 521 млрд руб. (171,2 млрд - бюджетных, 349,9 млрд - частных). Ранее замглавы аппарата правительства Максим Акимов, курирующий цифровую экономику в Белом доме, заявлял, что основную часть инвестиций возьмет на себя бизнес, а госфинансирование коснется лишь публичного сектора (см. "Ъ" от 29 сентября 2017 года).



С включением в процесс Госдумы количество заинтересованных сторон растет, а координация усложняется. К структуре управления программы (она включает несколько министерств, специально созданную АНО и экспертов) добавляются три думских комитета - по экономполитике, информационным технологиям и финансам. Собственные проекты разрабатываются и на местах: так, первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин вчера предложил создать "регуляторную песочницу" для майнинга и оборота криптовалют в рамках ТОР в Сарапуле. В моногороде предлагается создать центр блокчейн-компетенций и криптобиржу - еще до принятия закона о регулировании криптовалют. Для этого, по словам господина Свинина, потребуется получить разъяснения ФНС о порядке налогообложения доходов, Минфина - по бухучету, Росфинмониторинга - о зачислении выручки от продажи криптовалют на банковские счета, ЦБ - о регулировании обменных операций и Роскомнадзора - о блокировке ресурсов на криптотематику.



У разработчиков правительственной программы (АНО "Цифровая экономика" и фонда "Сколково") удмуртская инициатива энтузиазма не вызвала. "Может, имеет смысл не выстраивать собственный трек, а попробовать инкорпорироваться в тот, который предложило нам правительство?" - заявил глава направления "Нормативное регулирование" АНО Дмитрий Тер-Степанов. Глава департамента развития "Сколково" Сергей Израйлит, в свою очередь, предложил создать в Госдуме проектный офис по цифровой экономике на базе фонда и взять за основу его план. "Чем раньше мы все вовлечемся в совместную работу, тем проще будет договариваться",- отметил он. По словам же господина Сазонова, для синхронизации работы правительства, АНО и парламента потребуются единый понятийный аппарат и дискурс, а площадкой обсуждения может стать экспертный совет.



Надежда Краснушкина

10.01.18 Источник - kommersant.ru

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