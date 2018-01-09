Гражданина РФ Кулматова все-таки уберут из шефов Киргизской таможни?

10:22 10.01.2018 Говорят, премьер-министр уберет Кулматова из таможни



Недавно премьер-министр Сапар Исаков привел в Таможенную службу Кыргызстана экс-главу Нацбанка Кубанычбека Кулматова. За срок менее месяца Кубанычбек Кулматов показал свою неспособность работать на этой должности, 8 декабря (так в источнике, на самом деле – 8 января) премьер-министр объявил ему строгий выговор. По дошедшей до нас информации, Кубанычбеком Кулматовым очень недовольны Сапар Исаков и отдельные члены правительства, посему они готовятся убрать его с должности.



Напомним, в бытность работы Кулматова на должности мэра Бишкека он отказался предоставлять отчет депутатам городского кенеша, отдельные депутаты тогда сказали, что он останется в истории Бишкека как мэр, проработавший хуже всех.



Источник: kabarlar.org



9 января 2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kabarlar.org

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