|Гражданина РФ Кулматова все-таки уберут из шефов Киргизской таможни?
10:22 10.01.2018
Говорят, премьер-министр уберет Кулматова из таможни
Недавно премьер-министр Сапар Исаков привел в Таможенную службу Кыргызстана экс-главу Нацбанка Кубанычбека Кулматова. За срок менее месяца Кубанычбек Кулматов показал свою неспособность работать на этой должности, 8 декабря (так в источнике, на самом деле – 8 января) премьер-министр объявил ему строгий выговор. По дошедшей до нас информации, Кубанычбеком Кулматовым очень недовольны Сапар Исаков и отдельные члены правительства, посему они готовятся убрать его с должности.
Напомним, в бытность работы Кулматова на должности мэра Бишкека он отказался предоставлять отчет депутатам городского кенеша, отдельные депутаты тогда сказали, что он останется в истории Бишкека как мэр, проработавший хуже всех.
Источник: kabarlar.org
9 января 2018