|Советчицей кыр-премьера назначена интернетчица Татту Мамбеталиева
10:18 10.01.2018
Татту Мамбеталиева назначена советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах, сообщает пресс-служба правительства в среду.
Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Татту Мамбеталиева назначена советником премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах.
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прим. ЦА -
Мамбеталиева Татту Эмильбековна - известная в Киргизии "грантоешка" - директор ОФ "Гражданская инициатива Интернет политики",