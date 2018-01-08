Кыргызстан | Советчицей кыр-премьера назначена интернетчица Татту Мамбеталиева

10:18 10.01.2018 Татту Мамбеталиева назначена советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах, сообщает пресс-служба правительства в среду.



Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Татту Мамбеталиева назначена советником премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах.



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прим. ЦА -

Мамбеталиева Татту Эмильбековна - известная в Киргизии "грантоешка" - директор ОФ "Гражданская инициатива Интернет политики", Источник - kyrtag.kg

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