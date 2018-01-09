 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизские власти примеряют белый калпак, - "Къ"
09:20 10.01.2018

Чиновников хотят обязать носить национальный головной убор

На сайте парламента Киргизии опубликован законопроект, предлагающий ради "сохранения культуры ношения священного для киргизского народа ак калпак (белый головной убор из войлока.- "Ъ")" и "продвижения узнаваемости ак калпака на международной арене" обязать высших должностных лиц носить его "во время официальных приемов и визитов на всех уровнях". Новое правило может коснуться президента страны, а также премьера, членов правительства, спикера парламента, депутатов и других членов официальных делегаций. Кроме того в законопроекте говорится об ответственности за "надругательство" над головным убором.

"Ношение ак калпака - важный элемент материальной культуры и исторического наследия киргизского народа",- говорится в первой статье законопроекта, инициированного депутатами Экматом Байпакбаевым и Бакирдином Субанбековым. Политики из двух разных фракций - оппозиционной "Республика Ата-Журт" и входящей в правящую коалицию "Бир Бол" предлагают придать головному убору официальный статус культурного символа и "утвердить нормативную базу, планы мероприятий и государственные программы по сохранению культурного наследия и развитию культуры ношения ак калпака". Документ был опубликован на сайте парламента для общественного обсуждения вчера, 8 января.

Одним из наиболее важных моментов авторы документа считают "продвижение узнаваемости ак калпака на международной арене, принадлежности носящего головной убор лица к народу Киргизской Республики".

Депутаты считают необходимым обязать президента страны, премьера, членов правительства и парламента носить головной убор "во время официальных приемов, визитов на всех уровнях в зарубежные страны в целях популяризации и сохранения традиций и культурного фонда киргизского народа".

Участников неправительственных делегаций, например, спортивных или культурных, обязывать носить ак калпак не собираются, но все же рекомендуют присутствовать в нем на официальной части мероприятий.

Кроме того в законопроекте уточняется, что ак калпак "изготавливается только из натурального войлока с применением чистой шерсти", а "порядок изготовления, ввоза и реализации ак калпака определяется правительством".

По мнению киргизского политолога, доцент Американского университета Центральной Азии Эмильбека Жороева, подобная инициатива в парламенте вызвана недавним курьезным случаем - на выставке костюмов для собак в Бишкеке одна из участниц надела национальный головной убор на своего питомца.

Поступок хозяйки животного возмутил многих жителей Киргизии, и, вероятно, поэтому в законопроекте появился пункт о том, что "не допускается использование ак калпака не по прямому назначению". "Эти два депутата (Экмат Байпакбаев и Бакирдин Субанбеков.- "Ъ"), которые очень редко выступают, захотели заявить о себе, воспользовавшись этой темой,- считает господин Жороев.- Но я не думаю, что их инициатива найдет поддержку, особенно если это будет касаться церемониала, обязательного для президента и других высших лиц. Благоразумие имеет больше шансов восторжествовать".

Почему Киргизия распрощалась с Октябрьской революцией

В октябре президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в четверг подписал указ "Об установлении Дней истории и памяти предков". Документ также официально отменяет празднование Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Киргизия оставалась одной из двух стран мира, до сих пор отмечавших эту дату на государственном уровне. Теперь такая страна лишь одна - Белоруссия.

Кирилл Кривошеев
09.01.2018,

Источник - kommersant.ru
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