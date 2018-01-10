Хуситы подрезали крылья американским "Орлам", - А.Шарковский

09:13 10.01.2018 Йеменские повстанцы разместили в Интернете видео, на котором отчетливо видно, как ракета класса "земля–воздух" поражает F-15 саудовских ВВС. Судя по представленным кадрам, йеменские повстанцы получили в свое распоряжение зенитно-ракетные комплексы, способные преодолевать оборону истребителей четвертого поколения "Орел" (Eagle) производства американской компании "Макдональд Дуглас". Эти самолеты снабжены той же защитой – системами предупреждения о вражеском облучении, а также комплектом для выброса тепловых ловушек и дипольных отражателей, что и F/A-18, составляющие основу авиапарка авианосного флота Соединенных Штатов.



В понедельник вблизи йеменской столицы Сана хоуситы сбили зенитной ракетой (ЗР) класса "земля–воздух" истребитель F-15, принадлежавший ВВС Саудовской Аравии. Сообщение опубликовало иранское правительственное информационное агентство IRNA. Этот факт подтверждает видеозапись, на которой отчетливо просматривается, как истребитель начинает отстрел тепловых ловушек и спустя несколько секунд его сбивает ЗР. По мнению специалистов, РЛС F-15 вовремя обнаружила, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) с земли захватил самолет своими средствами наведения. Но защита, которой оснащен F-15 "Орел", оказалась бессильна против ЗРК, состоящего на вооружении йеменских повстанцев. Учитывая, что ранее хоуситы уже сбивали саудовские аналогичные ударные самолеты, можно с уверенностью сказать, что этот борт был оборудован всем необходимым комплексом защиты, включая средства РЭБ. Какой модификации был погибший F-15, неизвестно. Но стоит принять во внимание информацию, что начиная с 2015 года "Макдональд Дуглас" поставляет модернизированный F-15E, а это истребитель поколения 4++ с соответствующей авионикой. Какой конкретно ракетой был сбит указанный самолет, также неизвестно.



Многофункциональные истребители F-15 состоят на вооружении ВВС США, более того, теми же средствами защиты, что и "Орлы", оборудованы самолеты F/A-18 "Шершень" (Hornet), составляющие основу авиапарка авианосного флота США, производителем которых является все та же компания "Макдональд Дуглас". Пентагону есть о чем задуматься, поскольку вооружением хоуситов снабжает Иран. Российские С-300 вряд ли могли оказаться в Йемене, к тому же у Тегерана есть собственные разработки в этой области, которые требуют испытаний в боевых условиях. Ранее в СМИ публиковалась информация о военно-техническом сотрудничестве Ирана с КНР, что было возможно до введения в феврале 2017 года санкций против Тегерана американцами. Теперь данные о поставках иранцам комплектующих для производства средств ПВО из Поднебесной неактуальны. Но известно, что Тегеран давно и успешно сотрудничает в ракетной программе с Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Иран в совместной работе с КНДР в области создания баллистических ракет. Но что мешает этим двум странам, причисленным к так называемым изгоям, вести совместные разработки средств ПВО? То есть информацию о том, что на вооружении северокорейской армии находятся только старые советские ЗРК С-75, С-125 или С-200, почти наверняка можно считать устаревшей.



Кстати, многофункциональные истребители F-15 состоят на вооружении Сил самообороны Японии и ВВС Южной Кореи, им тоже есть о чем задуматься.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

10.01.18 Источник - Независимая газета

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