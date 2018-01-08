 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Поперек нефтяных караванов. Война в Йемене ведется из-за портов, - А.Чичкин
09:09 10.01.2018

Развитие ситуации в Йемене во многом связано с перспективами экспорта нефти государствами Аравийского полуострова.
Взаимоотношения монархий с Ираном могут обернуться закупоркой соединяющего Персидский залив и Индийский океан узкого Ормузского пролива. Вдобавок продолжаются споры ОАЭ и Ирана по поводу статуса островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб.
Между тем Ормузский пролив – артерия, по которой транспортируется свыше 80 процентов совокупного объема нефти, продуктов из нее и сжиженного газа, идущих на экспорт из ОАЭ, Катара, Бахрейна и Кувейта. По Саудовской Аравии этот показатель к настоящему времени снизился до 60 процентов (вследствие загрузки созданных в 70–80-х трубопроводов к Красному морю, где расположен крупнейший терминал в данном бассейне – Янбо). При таком раскладе вполне можно согласиться с тезисом, что южнойеменские порты на Индийском океане обретают для аравийских стран стратегическое значение. То же можно сказать и про оманские. Тем более что трансаравийские нефтепроводы к портам Израиля (Хайфа), Ливана (Триполи, Сайда) и Сирии (Банияс, Тартус) бездействуют с конца 60-х – начала 80-х (хотя в СМИ порой сообщается, что одна из таких артерий – к Хайфе периодически работает с минимальной загрузкой). Для того и разработаны проекты обхода и Красного моря, где танкеры все чаще атакуются пиратами, и Ормузского пролива. Нефтепровод из Саудовской Аравии и газопровод из ОАЭ к побережью Омана уже действуют. Но труба к южнойеменским портам по сравнению с этими маршрутами позволяет сократить путь доставки черного золота. Саудовский проект, к которому намечено подключить нефть Кувейта, Бахрейна и Южного Ирака, предусматривает местом отгрузки Аден. Кстати, это еще британские планы 30-х – середины 50-х годов (Южный Йемен был в то время протекторатом Лондона). Но США победили в конкурентной борьбе за трассы нефтепроводов из Ирака и с Аравийского полуострова, направив эти артерии к портам Восточного Средиземноморья еще тогда, когда (вплоть до середины 40-х) Палестина оставалась под британским управлением, а над Сирией и Ливаном владычествовала Франция.

Географическое положение стимулирует конкуренцию Омана и Йемена за новые маршруты нефтеэкспорта. Но в первом случае Эр-Рияд не может влиять на ситуацию военно-политическим путем. К тому же у Омана и КСА есть приграничные территориальные споры. А власти султаната не склонны соглашаться с решающим влиянием Саудовской Аравии в регионе, хотя нефтяной транзит, естественно, выгоден Оману. Потому резонно предположить его более активное участие в южнойеменской ситуации. Тем более что хаос в соседней стране может перекинуться на приграничный западнооманский Дофар. Нелишне вспомнить, что в 70-х – начале 80-х поддерживаемая Советским Союзом Народно-Демократическая Республика Южного Йемена провоцировала отделение Дофара от Омана. И не исключено, что такой сценарий и сегодня существует в планах противоборствующих сторон.

Алексей Чичкин, 10 января 18

Источник - vpk-news.ru
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