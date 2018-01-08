Принцип контроля судов на Каспии будет изменен

07:32 10.01.2018 Прикаспийские государства приняли решение установить единый режим государственного контроля судов в портах по аналогии с Черным и Средиземным морем. В этой связи Министерством по инвестициям и развитию РК совместно с профильными ведомствами других стран проводится работа по согласованию положений касательно порядка осуществления портового контроля.

Унифицированный подход позволит повысить техническую безопасность морских судов и исключить эксплуатацию в регионе субстандартных судов. Это в свою очередь поможет минимизировать количество морских аварий, повысить безопасность жизни, здоровья членов экипажей судов и пассажиров, обеспечить сохранность транспортных средств и грузов.



Вместе с тем, сократится количество проверок судов, находящихся в хорошем техническом состоянии, и повысится эффективность использования ресурсов для проведения проверок транспорта, являющегося потенциально опасным с точки зрения безопасности морского судоходства.



В настоящее время на Каспии эксплуатируются около 1600 морских судов, из них 320 судов оперируют под флагом РК, при этом в 2017 году в казахстанские порты осуществлено порядка 2 тыс. судозаходов.



8 января 18 Источник - mid.gov.kz,

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