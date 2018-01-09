 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев потребовал сделать интернет в Узбекистане дешевым и быстрым
00:02 10.01.2018

Президент Узбекистана потребовал резко снизить стоимость доступа в интернет и увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ. При этом на совещании по развитию сферы ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) прозвучало, что средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в десять раз выше, чем в Узбекистане. Об этом сообщает 9 января пресс-служба Шавката Мирзиеева.

Президент выразил недовольство тем, что ситуация в сфере ИКТ в Узбекистане хуже, чем в других странах. В частности, доля этой сферы в валовом внутреннем продукте Южной Кореи составляет 9%, в Японии – 5,5%, в Китае и Индии – 4,7%, а в Узбекистане – всего 2,2%. В индексе информационно-коммуникационного развития среди 176 стран Узбекистан занимает 95-е место.

"Мне отчитались, что интернетом в нашей стране пользуются 20 миллионов человек. Однако из-за ограниченного круга услуг, предоставляемых посредством национального интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки через "Telegram"", - посетовал Мирзиеев. Он упрекнул операторов связи в том, что они не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах и на территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

Глава Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) Шерзод Шерматов признал, что "скорость интернета, его цена, к сожалению, пока неудовлетворительны", передает "Газета.Uz". "В послании [президента к парламенту] было отмечено, что в 2018 году мы должны минимум в два раза увеличить скорость внешнего интернета, а на сегодняшнем заседании президентом было отмечено увеличить не минимум в два раза, а в четыре раза в этом году. Также обеспечить его качество и снижение стоимости - это одно из важнейших направлений развития ИТ в Узбекистане", - заявил Шерматов в программе "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24".

Напомним, что французская правозащитная организация "Репортеры без границ" неоднократно вносила Узбекистан в список "врагов интернета". Поскольку в этой стране до сих пор доступ к интернету жестко регулируется: спецслужбы на регулярной основе блокируют большинство интернет-ресурсов, публикующих отличную от официальной точку зрения на происходящие в республике события. При этом официально власти не признают факт блокировки. Так, в июне 2017 года на запрос по поводу многолетней блокировки доступа к сайту информагентства "Фергана" Мининфоком заявил, что операторы и провайдеры не несут ответственность за функционирование и доступность отдельных сайтов в интернете, и посоветовал обратиться к технической поддержке "Ферганы" и "в соответствующий уполномоченный орган за восстановлением нарушенных прав".

Тем временем почти во всех значимых социальных сетях появились аккаунты, каналы и страницы от имени Шавката Мирзиеева. Ранее, в сентябре 2016 года, Мирзиеев открыл виртуальную приемную и вынудил последовать своему примеру министров и председателей госкомитетов. В июле 2017-го он обязал депутатов и сенаторов Олий Мажлиса (парламента) обзавестись собственными страницами в социальных сетях, чтобы отчитываться о своей работе и всячески "быть ближе к народу".

В 2011 году ООН объявила свободный доступ в интернет базовым правом человека, отметив, что централизованное отключение доступа к сети должно признаваться правовым нарушением.
09.01.2018

Источник - fergananews.com
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