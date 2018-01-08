Елбасы остается! И посылает народу Казахстана 10 новых задач - "Перезагрузка" финансового сектора и пр.

17:18 09.01.2018 Послание Назарбаева народу Казахстана будет обнародовано 10 января



Каждый год глава государства выступает с Посланием к народу Казахстана.



Во вторник, 9 января, во время трансляции на "Первом канале "Евразия" президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев объявил, когда будет опубликовано очередное Послание народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.



"10 января будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции", - сказал Н. Назарбаев сегодня в своем телеобращении к казахстанцам.



"Уважаемые казахстанцы!



Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира.



Завтра будет опубликовано мое ежегодное Послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях Четвертой промышленной революции.



Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать. Хочу коротко изложить их суть.



Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей.



Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производств.



Третье. Нужно повысить на новый технологический уровень промышленный комплекс. Это повысит производительности труда в аграрной отрасли, экспорт переработанной продукции.



Четвертое. Нам нужно и дальше развивать транспортную и логистическую инфраструктуру. Внедрять цифровые технологии и создание интеллектуальной транспортной системы сократить перевозку грузов и повысить прибыль от транзитных перевозок.



Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев.



Шестое. "Перезагрузка" финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка.



Седьмое. Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания. В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%. Эта тенденция будет продолжена. В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учетом стажа работы. Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтвержденной квалификации.



Восьмое. Это эффективное государственное управление. Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления.



Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики.



Десятое. Внедрение технологий "Смарт сити" позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.



Сегодня нам всем нужно сконцентрироваться на решении этих десяти задач.



В полном тексте Послания они подробно изложены".



Предыдущее послание Нурсултана Назарбаева было опубликовано 31 января 2017 года. Президент РК впервые за 20 лет поменял формат: он не стал обращаться устно, а обратился к казахстанцам в письменной форме. Источник - zakon.kz

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