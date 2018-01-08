 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.01.2018
17:18  Елбасы остается! И посылает народу Казахстана 10 новых задач - "Перезагрузка" финансового сектора и пр.
16:40  Амстердамский суд оставил в силе "заморозку" казахстанских миллиардов
15:45  Асык, Кок-бору, Куштдепди и атлас. Что охраняет ЮНЕСКО в ЦентрАзии, - А.Гилева
15:37  Кыргызстан: хрупкость государства и радикализация, - Б.Бейшембиев
13:53  На орбите забарахлила китайская космо-станция "Тяньгун-1"
13:51  "Точиксодиротбонк" продает имущество, чтобы расплатиться с вкладчиками
11:16  Санжар Муканбетов станет новым вице-премьером Киргизии по экономике
10:31  Елбасы Назарбаев сегодня в 19:00 объявит о своей отставке?
10:15  Ербол Шорманов возглавил казахстанское выставочное АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
10:05  Нереальное заменило реальное! Читая последний роман В.Пелевина "iPhuck 10" (рецензия)
10:01  "Я мог стать первым миллиардером Узбекистана", - Рустам Усманов
09:53  Российские военные базы в Сирии Хмеймим и Тартус пытались атаковать 13 ударно-кустарных дронов
09:52  "Брак по расчету между Ираном и Россией превратился в стратегическую связь", - Сима Шайн
09:51  Страх перед детьми джихада, - Die Welt
09:47  Освобожден Синджар. Сирийская армия развивает успешное наступление в Идлибе
09:41  Преданные Саудовской Аравией палестинцы могут найти поддержку в Турции, - К.Гасанов
09:40  Южная Корея и США ищут "уязвимые" органы Ким Чен Ына, - В.Зимонин
09:37  В Пакистане хотят выгнать США со своей территории, - И.Субботин
08:59  В США за год полицейские застрелили почти 1000 человек, - Washington Post
08:21  Скончалась любимая внучка Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
07:55  Как американские спецслужбы недооценили Северную Корею, - New York Times
00:35  Семиреченский фронт в 1918 году: белогвардейские вооруженные формирования, - Д.Симонов
Понедельник, 08.01.2018
23:30  Бишкек. Предложен закон, обязывающий кыр-чиновников, в том числе президента, депутатов, премьер-министра, надевать калпак
23:13  В Узбекистане внедрена процедура банкротства физлиц
21:29  В Праге странно умер британский рокер-зять Юли Тимошенко, пытавшийся завести бизнес в Казахстане
20:25  В Нью-Йоркe горит небоскреб Trump Tower, есть пострадавшие (видео)
18:50  Сирийская армия планомерно зачищает анклав джихадистов в Восточной Гуте
18:47  Премьер Венгрии Орбан назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"
18:41  Тренды-2018. Для Казахстана и ЦентрАзии
18:35  Обманутые дольщики Астаны не могут пробиться к акиму Исекешеву
18:31  Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну
17:38  Российский тренер сборной Казахстана по футболу Бородюк подал в отставку
15:59  VIP-баня для друзей. Бывший минэконом Казахстана Бишимбаева дает показания
15:07  Мирзиеев назвал историческим соглашение с "Росатомом" о проекте АЭС
14:07  Ближний Восток: перспективы в 2018 году, - И.Шамир
14:06  Элита – это самые лучшие или самые подлые? - А.Халдей
14:01  Монах по имени папа. История отца Стефана из Кыргызстана
13:32  КазКНБ расследует дело "Золотой ОПГ"
12:24  Страсти по Азии: Соединенные Штаты уступают Китаю, - С.Мануков
11:14  Звездный час Чокая. К истории "советского" Туркестана, - Б.Махдумзод
11:08  Вечный огонь Исламской Республики. Прошлое и настоящее зороастрийцев Ирана, - Камиль Айсин
10:42  Белые рабыни. Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
10:37  "Дорогие кыргызстанцы...". Печальный финал экс-кыр-политика Бабанова, - "ВБ"
10:23  Экономическая личность. Против дезинтегрированного капиталистического "порядка" и хремастического индивидуума, - Александр Дугин
10:16  "Ирония судьбы" по-северокорейски. Ремейк культовой советской комедии стал частью государственной пропаганды КНДР
10:05  Блогера Х.Насреддинова обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана
09:58  Кыргызстанские "воры в законе" делят сферы влияния в Москве
08:09  В КырПравительстве увольнения и выговоры за новогодний бардак с ратификацией Таможенного кодекса
07:58  "Иран - это колосс на глиняных ногах", - Le Temps
07:46  Санжар Уметалиев освобожден от занимаемой должности представителя Киргизии в ЕАЭС
00:12  В Туркмении отныне без справки об окончании детсада не принимают в школу
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Елбасы остается! И посылает народу Казахстана 10 новых задач - "Перезагрузка" финансового сектора и пр.
17:18 09.01.2018

Послание Назарбаева народу Казахстана будет обнародовано 10 января

Каждый год глава государства выступает с Посланием к народу Казахстана.

Во вторник, 9 января, во время трансляции на "Первом канале "Евразия" президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев объявил, когда будет опубликовано очередное Послание народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

"10 января будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции", - сказал Н. Назарбаев сегодня в своем телеобращении к казахстанцам.

"Уважаемые казахстанцы!

Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира.

Завтра будет опубликовано мое ежегодное Послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях Четвертой промышленной революции.

Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать. Хочу коротко изложить их суть.

Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей.

Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производств.

Третье. Нужно повысить на новый технологический уровень промышленный комплекс. Это повысит производительности труда в аграрной отрасли, экспорт переработанной продукции.

Четвертое. Нам нужно и дальше развивать транспортную и логистическую инфраструктуру. Внедрять цифровые технологии и создание интеллектуальной транспортной системы сократить перевозку грузов и повысить прибыль от транзитных перевозок.

Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев.

Шестое. "Перезагрузка" финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка.

Седьмое. Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания. В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%. Эта тенденция будет продолжена. В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учетом стажа работы. Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтвержденной квалификации.

Восьмое. Это эффективное государственное управление. Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления.

Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики.

Десятое. Внедрение технологий "Смарт сити" позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.

Сегодня нам всем нужно сконцентрироваться на решении этих десяти задач.

В полном тексте Послания они подробно изложены".

Предыдущее послание Нурсултана Назарбаева было опубликовано 31 января 2017 года. Президент РК впервые за 20 лет поменял формат: он не стал обращаться устно, а обратился к казахстанцам в письменной форме.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515507480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  