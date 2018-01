Амстердамский суд оставил в силе "заморозку" казахстанских миллиардов

Окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", в пользу молдавских бизнесменов, сообщает портал Newswire.ca.



Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017 года.

"Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более 500 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств. Вознаграждение было полностью поддержано двумя уровнями судебной системы Швеции, включая Верховный суд Швеции. Однако правительство Казахстана отказалось выполнять свои обязательства", - пишет Newswire.ca.



Решение окружного суда Амстердама было принято после ряда других судебных решений в нескольких юрисдикциях.



В частности в декабре обслуживающий активы Нацфонда кастодиан американский Bank of New York Mellon заморозил активы Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов, включая денежные средства, государственные и корпоративные облигации и акции, составляющие около 40% средств Национального фонда Казахстана, которым управляет Национальный банк Казахстана.



Высший суд юстиции в Лондоне 21 декабря 2017 года отклонил требование Казахстана о принуждении Банка Нью-Йорка Меллона разблокировать активы Национального фонда и предотвратить их передачу Стати. Источник - Newswire.ca

