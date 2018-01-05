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Асык, Кок-бору, Куштдепди и атлас. Что охраняет ЮНЕСКО в ЦентрАзии, - А.Гилева
15:45 09.01.2018

Центральная азия Афганистан Иран Казахстан Китай Кыргызстан История Россия Таджикистан Туркмения Турция Узбекистан Культура и искусство

В 2017 году Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился несколькими объектами от стран Центральной Азии. Теперь вошедшие в список традиции, ремесла, обычаи подлежат сохранению, а их носители наделены ответственностью делать все для этого.

Нематериальное культурное наследие – сложное определение, которое появилось в мире только в начале 2003 года. Оно состоит из общего перечисления возможных явлений, которые могут попасть в список объектов, нуждающихся в сохранении.

В общем виде это обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, объекты, артефакты, которые общины, группы и, в некоторых случаях, отдельные лица, признают своим культурным наследием. В определении ЮНЕСКО перечислены несколько проявлений, которые могут быть отнесены к культурному наследию: устные традиции и формы выражения, в том числе язык, как носитель нематериального культурного наследия; исполнительские искусства, в том числе актерская игра, музицирование, пение, танцы и прочее; обычаи, обряды, праздники; знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

Конвенция об охране нематериального культурного наследия вступила в силу 20 апреля 2006 года. Этот документ направлен на признание и сохранение объектов нематериального наследия. Он определяет ряд этических принципов, по которым это должно происходить, а также настаивает на сотрудничестве между сторонами и на неотчуждаемости нематериального наследия от его носителей.

На сегодняшний день из всех стран Азии один из самых длинных списков объектов нематериального культурного наследия имеет Китай. На втором месте - Турция. Список объектов нематериального наследия Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении намного скромнее, но в будущем он еще может пополниться.

Игра в кости

От Казахстана в 2017 году в Репрезентативный список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошла детская игра Асык (ашички, альчики, бабки). В описании игры на сайте организации указано, что она служит хорошей моделью позитивного взаимодействия и объединяет людей, независимо от их возраста, религиозной или этнической принадлежности.

Правила этой игры отдаленно напоминают боулинг. Асык - надпяточная кость или коленный сустав барана, который нужно выварить в соленой воде, а затем высушить. Из нескольких асыков собирается коллекция, которая раскрашивается в определенный цвет. Самый тяжелый из них, главный асык, называется "сака". Перед началом игры на асфальте чертится круг диаметром 1-2 метра. В центре проводится линия, на которой в ряд выставляются асыки. Затем участники отходят на расстояние 4 метра от круга, определяют очередность бросков в зависимости от положения сака (он может лежать на правой стороне, на левой, быть перевернутым и так далее). И затем стараются выбить с линии асыки противника. Здесь также учитывается положение, в котором оказался брошенный асык. Игра развивает глазомер, ловкость, аналитическое мышление и рассчитана на детей от 4 до 18 лет.

В Казахстане и других странах Средней Азии существует еще несколько ее разновидностей, российский вариант - игра в бабки, в ней также используются небольшие кости ног копытных животных.

Отметим, в списке нематериального наследия ЮНЕСКО в разделе Казахстана также указана "соколиная охота" – совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, Австрией, Бельгией, Чехией, Францией, Германией, Венгрией, Италией, Южной Кореей, Монголией, Марокко, Пакистаном, Португалией, Катаром, Саудовской Аравией, Испанией, Сирией. Она вошла в список в 2016 году.

Козлодрание

Перечень объектов нематериального наследия от Киргизии в 2017 году пополнился игрой Кок-бору. По количеству участников и необходимых для игры ресурсов она превосходит Асык, хотя бы потому что играют в Кок-бору несколько десятков всадников на лошадях. Более того, в Киргизии существуют любительские и профессиональные игроки.

Участники делятся на две команды, задача каждой из них - завладеть тушей козла и удержать ее, а после - забросить в ворота команды противника. Вместо туши козла может использоваться муляж. Команда, забросившая тушу в ворота противника максимальное число раз, побеждает.

В Кок-бору играют на поле длиной примерно 200 метров. Поднимать тушу козла разрешается с любого его места, держать тушу тоже допускается любым способом. Нельзя бить соперника и его лошадь ногами, рукой, стременами. Тушу козла запрещено привязывать к лошади. Если всадник упал, игра останавливается. Кок-бору - травмоопасная игра, которая требует хорошей физической подготовки. Средний возраст ее участников – 20 лет.

В описании игры Кок-бору на сайте ЮНЕСКО указано, что знание о ней передается на совместных праздниках общин. Игра способствует укреплению командной работы, формированию ответственности и уважения.

Танец Куштдепди

Список в 2017 году также пополнило традиционное исполнительское искусство Туркменистана, которое называется Куштдепди. Это довольно подвижный танец, исполняемый под одноименную песню. В древние времена он был частью ритуального обряда обращения к Богу.

В наше время Куштдепди в Туркмении исполняют на всех праздниках - будь то государственные торжества или частные мероприятия, например, свадьбы. Основной посыл танцующих - передать добрые пожелания окружающим. Он включает в себя также пение и, как сказано на сайте ЮНЕСКО, призван объединять поколения, формировать взаимопонимание.

Куштдепди исполняется под быструю музыку юношами и девушками, которые танцуют его, двигаясь по кругу. В это же время певцы поют песню "Куштдепди". Обучение танцу проводится устно, навыки передаются через культурные центры и музыкальные школы.

Атлас и адрас

В число выбранных для защиты объектов нематериального наследия в 2017 году от Узбекистана вошла технология производства атласа и адраса в ремесленном центре в городе Маргелане Ферганской области.

Адрас – очень легкая натуральная ткань, имеющая особую расцветку (икат). Она состоит из волокон шелка и хлопка. Это более нежная ткань, чем стопроцентный шелк (атлас), которая активно используется в Узбекистане и Таджикистане для пошива одежды, оформления интерьера, изготовления аксессуаров.

Навруз и лаваш

В репрезентативном списке ЮНЕСКО есть обычаи и навыки, объединяющие несколько стран Средней Азии: Навруз (Новруз, Нооруз, Наурыз, Науруз, Руз-е Дехкон) и культура приготовления и преломления хлебной лепешки - лаваша.

Навруз - домусульманский праздник, символизирующий начало новой жизни, праздник весны и Нового года у иранских и тюркских народов. Он приходится на день весеннего равноденствия и отмечается 21-22 марта.

Этот день знаменует собой начало сельскохозяйственных работ и связан с пробуждением природы и наступлением теплого времени года. Помимо Узбекистана, Киргизии, Турции, Таджикистана, он вошел в список ЮНЕСКО также от Азербайджана, Индии, Ирана, Пакистана.

Культура приготовления лаваша имеет чуть больший охват. Среди заявивших этот обычай стран - Азербайджан, Армения, Иран, Казахстан, Киргизия, Турция. Первой заявку на включение в репрезентативный список подала Армения в 2014 году, затем, в 2016, - остальные страны. Сама этимология слова "лаваш" означает "тонкий плоский хлеб", он занимает важнейшее место в культуре каждой из перечисленных стран.

Так, в Турции хлебные лепешки раздаются соседям молодоженов, в Казахстане лаваш подается на похоронах. В Иране и Азербайджане хлебом посыпают голову невесты, что символизирует пожелание плодовитости, изобилия и благополучия молодой семье.

Всего в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входит около 480 умений, навыков и обычаев от 117 стран. Определение этих объектов позволяет идентифицировать ту или иную культуру, а значит, способствует внимательному и уважительному отношению к ней.

05.01.2018 Анна Гилева

Источник - fergananews.com
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