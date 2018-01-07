Кыргызстан: хрупкость государства и радикализация, - Б.Бейшембиев

15:37 09.01.2018 Кыргызстан - одна из наиболее уязвимых постсоветских республик, находящихся перед угрозой распространения радикального ислама. Социально-экономический кризис и политическая нестабильность, обусловившие крайнюю аморфность государственных институтов, позволили исламским экстремистам не только проникнуть в страну, но и весьма прочно закрепиться там, оказывая сильное влияние на значительную часть кыргызского общества.



Исламизация общества в Кыргызстане набирает большие обороты в последние годы. На улицах все больше людей в мусульманском одеянии, почти в каждом квартале ведется строительство очередных мечетей, в социальных сетях становятся популярными картинки с контентом, призывающим к намазу и прочими атрибутами ислама. У некоторых это явление вызывает страх и опасение за "светское" будущее страны, а другие наслаждаются процессом.



Что конкретно происходит с духовным сектором в стране – никто толком не знает и не говорит. Есть лишь испуганные перешептывания на лавочках в стиле: "Из Пакистана перечисляются миллионы долларов на распространение экстремизма", "Все эти подпольные школы по обучению исламу являются, на самом деле, пунктами подготовки джихадистов", "Один очень религиозный депутат Жокоргу Кенеша постоянно получает финансирование из одной арабской страны на продвижение сумасшедших идей, связанных с исламизацией страны"…



Мне пока что из всего этого ясно только одно: государство явно пустило ситуацию с хаотичной исламизацией населения на самотек. Осознанно или неосознанно, но оно как будто закрылось за забором "Белого дома", в котором решают такие "глобальные" проблемы, как: "Уместно ли в законопроекте о репродуктивном здоровье населения использовать слово "сексуальный" или нет, и не является ли это пошлостью по Корану". В то время, когда в светской стране количество сомнительных мечетей превышает количество общеобразовательных школ и в республике увеличивается количество неграмотных граждан, меня начинает терзать смутные сомнения о том, в каком направлении мы движемся, и какое поколение будет жить на этой земле через десяток лет?



Буквально на днях во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в городе Кара-Суу Ошской области задержали двух активных членов религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". В ходе проведенных обысков в домах задержанных было изъято большое количество запрещенной экстремистской литературы (журналы "Мухтарот", "Аль-Вайи"), фото-видеоматериалы "Хизб ут-Тахрир" на электронных носителях, CD, DVD, MP-3 диски в количестве более 300 шт.



Но чему тут удивляться, если подобные факты уже становятся обыденными. А ряд религиозно-экстремистских организаций на территории республики действуют почти на легальной основе…



А как объяснить тот факт, что на очередном заседании парламента депутат фракции СДПК Торобай Зулпукаров даже предложил сажать в тюрьму директоров школ, запрещающих школьницам носить хиджаб. "20 депутатов сделали обращение о необходимости считаться с правами человека при введении школьной формы. Каждый ребенок имеет право на достойную жизнь и личное мнение. Такие ценности должны защищаться с рождения человека. Неправильно по религиозному критерию заставлять детей стыдиться и чувствовать себя ущемленными. Раз мы предоставили гражданам религиозную свободу, прокуратура должна возбуждать уголовные дела в отношении директоров школ, запрещающих школьникам носить мусульманскую одежду", - сказал депутат Т.Зулпукаров.



Прогнозы многих экспертов звучат так: "Процесс исламизации и радикализации населения в Кыргызстане уже необратим".



Остается надеяться, что присущие кыргызскому обществу демократические, светские традиции и, конечно же, издавна свойственное кыргызам свободолюбие воспрепятствуют установлению в Кыргызстане новой деспотии, на этот раз в форме исламо-шовинизма .



Бактыбек Бейшембиев Источник - ЦентрАзия

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