На орбите забарахлила китайская космо-станция "Тяньгун-1"

13:53 09.01.2018 На днях китайская космическая станция "Тяньгун-1" стала объектом спекуляций отдельных иностранных СМИ, они сообщили, что станция вышла из-под контроля, совсем скоро столкнется с Землей и создаст угрозу для окружающей среды и безопасности. Такие сообщения появляются не в первый раз. Главный конструктор космической лаборатории Пятого института Китайской корпорации космической науки и техники Чжу Цунпэн опроверг эти предположения.



В интервью газете "Кэцзи жибао" Чжу Цунпэн отметил, что Китай постоянно контролирует за станцией "Тяньгун-1", планируется, что в первой половине этого года будет остановлена работа космического аппарата. После попадания в атмосферу он сгорит, остаточные обломки упадут в намеченную морскую акваторию и не нанесут вреда земельной поверхности.



В действительности, сообщения о потери контроля станции "Тяньгун-1" безосновательны. Вплоть до настоящего времени Канцелярия Программы космических пилотируемых полетов КНР по-прежнему периодически публикует ситуацию на орбите. Согласно недавнему информационному извещению, с 17 по 24 декабря 2017 года станция "Тяньгун-1" находилась на высоте 286.5 км, положение стабильное, не было выявлено никаких необычных явлений.



"Тяньгун-1" является первым целевым летательным аппаратом, который был запущен 29 сентября 2011 года, производилась стыковка "Тяньгуна-1" с космическими кораблями "Шэньчжоу-8", "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-10". 16 марта 2016 года "Тяньгун-1" полностью выполнил задачи, официально завершив обслуживание данных.



Эксперт по космонавтике Пан Чжихао в интервью газете "Кэцзи жибао" заявил, что после завершения работы космического аппарата на околоземной орбите, он будет направлен в абиссальную зону южной части Тихого океана, как принято в международной практике, ту область называют "кладбищем космических аппаратов". Несгоревшие остатки российской космической станции "Мир" и космических кораблей "Прогресс", американского спутника Комптон также упали в южную часть Тихого океана.



Управляемое падение крупного космического аппарата является технологической способностью, отличается и имеет схожие черты с возвращаемыми спутниками и космическими кораблями. Китай обладает богатым опытом в этой области. Источник - Жэньминь жибао

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