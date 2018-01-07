"Точиксодиротбонк" продает имущество, чтобы расплатиться с вкладчиками

13:51 09.01.2018 "Один из проблемных банков Таджикистана – "Точиксодиротбонк" - выставил часть своего имущества на продажу, чтобы расплатиться с вкладчиками.



В частности, банк ищет покупателей для семи объектов в Душанбе, среди которых магазины, торговые центры и аптеки",- сообщается на сайте банка.



Также выставлено на продажу имущество банка в 10 городах и районах страны.



Ранее руководство банка заявляло, что планирует значительно сократить расходы, в частности, связанные с зарплатой сотрудников банка, налогами, с арендой и др. Кроме этого, сокращено число штатных сотрудников банка.



Среди вкладчиков банка фигурируют также иностранцы, в частности, афганские дипломаты.



Один из них в интервью СМИ сообщил, что уже в течение двух лет он и еще трое афганских дипломатов не могут вернуть свои сбережения в размере $300 тыс. Эту сумму они вложили в банк несколько лет назад, когда работали в диппредставительстве Афганистана в Таджикистане. Бывшие афганские дипломаты намерены подать на банк в суд, так как все обещанные сроки возращения их средств уже истекли.



В банке говорят, что на данный момент возвращают сбережения вкладчиков по частям.



"Мы возвращаем сбережения частями. На данный момент вкладчики получают свои средства ежемесячно в установленном порядке", - отметили в банке.



В начале прошлого года правительство выделило для поддержки этого банка средства в размере 2 млрд 250 млн сомони ($255,3 млн).



Господдержка предоставлена на пятилетний срок. В этом году банк должен вернуть 5% от этих средств, в будущем – 20%, а в последующие годы - по 25%. Данная поддержка покрывает 60% общих обязательств банка, оставшиеся 40% обязательств банк будет погашать за счет возврата кредитов, продажи имущества и привлечения дополнительных инвестиций.



В ноябре прошлого года первый заместитель председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев подчеркнул, что размер обязательств данного банка перед клиентами с начала прошлого года сократился более чем на 2,3 млрд сомони ($261 млн) - с почти 3,9 млрд сомони ($442,6 млн) до 1,6 млрд сомони ($181,6 млн).



Список активов "Точиксодиротбонк"-а состоит из 52 объектов. Туда вошли главный офис и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО "Душанбе Молл" (гипермаркет "Ашан"), гостиница "Таджикистан" в Душанбе, восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие. Источник - ТаджикТА

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