Санжар Муканбетов станет новым вице-премьером Киргизии по экономике

11:16 09.01.2018 Санжар Муканбетов на посту вице-премьера будет курировать экономический блок



Санжар Муканбетов, кандидатуру которого депутаты рассматривают на пост вице-премьер-министра, будет курировать экономический блок. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша во вторник.



"Если Санжар Муканбетов придет на должность вице-премьера, он будет курировать экономический блок", - пояснил депутатам первый вице-премьер Аскарбек Шадиев, представивший кандидатуру Муканбетова.



По его словам, сам А. Шадиев курирует ТЭК, туризм и инвестиции.



Отметим, кандидатура главы государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжара Муканбетова на пост вице-премьера представлена премьер –министром Сапаром Исаковым.



Должность вице-премьер министра оставалась вакантной после назначения Толкнубека Абдыгулова на пост главы Национального Банка.

Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515485760

Новости Казахстана

