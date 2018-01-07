Нереальное заменило реальное! Читая последний роман В.Пелевина "iPhuck 10" (рецензия)

10:05 09.01.2018 Потемкин о Пелевине





Уважаемый Александр Петрович!



Ваш сайт prointellekt.com уделяет огромное внимание проблемам интеллекта, сверхинтеллекта, искусственного разума и его альтернативам. Что Вы скажете о новом романе Виктора Пелевина "iPhuck 10", главным действующим лицом которого стал искусственный интеллект? Или в писательской среде не принято писателю говорить о писателе?



Анна Ефремова, Омск



Да, это правда: писатели предпочитают не говорить о коллегах, тем более комплиментарно, - они любят говорить о себе звездным слогом. Я прочитал оригинальный роман Пелевина. Его мировоззренческая ментальность близка мне – и я полагаю, что развитие ИИ проблематизирует человеческую жизнь во всех ее сферах. Ведь высокий уровень современной цивилизации тысячелетиями создавался не столько высокой моралью, но деяниями грешников. Творцами же исхода человечества в нарождающемся мире прочно заявила о себе интеллектуальная элита. Она не способна прибавить к своим высоким показателям HIC (высшего выражения сознания) талант провидения, становясь могильщиком собственного вида.



Виктор Пелевин интересен мне своими предчувствиями, которые он поместил в роман: ведь всего-то в его сочинении речь идет о 2060 годе, но как тотально изменился мир! Виктор показывает, что реальность (объективный внешний мир) по сути вытеснена всевозможными типами технологий и категорически малоинтересна самим людям: все самое существенное, его "базовая потребность" – мысль, воля и эмоционально чувственный мир исчезли. Нереальное заменило реальное!



Физический контакт между полами признается всюду за изнасилование и вызывает всеобщее презрение. Либерализм и индивидуализм тут доведены до своего предела – симулякры и дорогие приборы, как "iPhuck 10" заменили человеку живого партнера.



Остроумно и талантливо Пелевин наделяет своего героя Порфирия Петровича (он же – искусственный интеллект, воплощенный в сложнейшей компьютерной программе) способностями делать то, что прежде было доступным только человеку: заниматься творчеством (он сочиняет романы), расследовать детективные сюжеты (они ложатся в основание романов), погружаться в "любовные приключения" (с искусствоведом Марухой Чо, она же Мара).



Роман коллеги Пелевина – это сочинение о конце: финале непосредственности, чувственности, конце искусства, религиозности. Собственно и о конце биологического интеллекта, мира: о версии новой жизни – без чувств, без света в душе! Изумляешься прозорливому взгляду художника в будущее. Это сочинение – надвигающаяся реальность, облаченная в высокую литературную форму.



Виктор Пелевин, я полагаю, мой сторонник по мироощущению. Его замечательный роман читается как грозное предупреждение человеку о приближении тотальной угрозы и тут же – узнаваемая современность, выписанная автором с высокой степенью иронии. Новая книга Пелевина – это сильный протест основному, не до конца обдуманному тренду современного мира – инвестированию неограниченных средств в искусственный интеллект. Пелевин – именно тот автор, которого в девятнадцатом и первой половине двадцатого века назвали бы истинным художником слова и мысли. Но, к великому сожалению, он именно тот, о ком не так много говорят нынешние эксперты литературного творчества, чьи произведения не отмечают премиями.



Не обращайте внимания на серую массу литературных лавочников! Мои аплодисменты, коллега Пелевин!



Мои же ощущения ближайшего будущего гомосапиенса – первые три-пять декад XXI века еще будут принадлежать человеку. Во второй половине он активно начнет уступать свое место ИИ. А в XXII веке ИИ вытеснит его окончательно, за что ему самому за ликвидацию собственного вида заплатят 47 триллионов долларов!



Я неоднократно пытался привлечь внимание к своему "Обращению об ограничении бесконтрольного развития искусственного интеллекта на платформе ООН и других международных площадках", направленному лидерам государств, религиозных конфессий и ведущим ученым (размещенному на сайте еще в мае этого года), но оно так и не получило широкой поддержки - ни один человек не поставил свою подпись, кроме главного раввина Берл Лазара и верховного муфтия, сопредседателя Совета муфтиев России Нафигуллы Аширова, видимо не представляя степень угрозы. Неудивительно, что мы на самом деле движемся к печальному исходу, о котором пишу я и мой коллега Виктор Пелевин.



Жалкий, недостойный финал человечества!



Александр Потемкин, 19 декабря 2017 Источник - prointellekt.com

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