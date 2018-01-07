Российские военные базы в Сирии Хмеймим и Тартус пытались атаковать 13 ударно-кустарных дронов

09:53 09.01.2018 Минобороны раскрыло детали атаки дронов на военные объекты в Сирии















В ночь на 6 января на российские военные объекты в Сирии пытались совершить атаку в общей сложности 13 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.



"С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам", - указано в сообщении ведомства.



В сообщении также говорится, что 10 ударных беспилотников приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.



В Минобороны считают, что террористы могли управлять дронами на расстоянии около 100 километров от Хмеймима и Тартуса.



Военные приступили к детальному анализу конструкции дронов, их технической начинки и самодельных боеприпасов. Минобороны показало фото захваченных дронов. Источник - rg.ru

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