 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.01.2018
16:40  Амстердамский суд оставил в силе "заморозку" казахстанских миллиардов
15:45  Асык, Кок-бору, Куштдепди и атлас. Что охраняет ЮНЕСКО в ЦентрАзии, - А.Гилева
15:37  Кыргызстан: хрупкость государства и радикализация, - Б.Бейшембиев
13:53  На орбите забарахлила китайская космо-станция "Тяньгун-1"
13:51  "Точиксодиротбонк" продает имущество, чтобы расплатиться с вкладчиками
11:16  Санжар Муканбетов станет новым вице-премьером Киргизии по экономике
10:31  Елбасы Назарбаев сегодня в 19:00 объявит о своей отставке?
10:15  Ербол Шорманов возглавил казахстанское выставочное АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
10:05  Нереальное заменило реальное! Читая последний роман В.Пелевина "iPhuck 10" (рецензия)
10:01  "Я мог стать первым миллиардером Узбекистана", - Рустам Усманов
09:53  Российские военные базы в Сирии Хмеймим и Тартус пытались атаковать 13 ударно-кустарных дронов
09:52  "Брак по расчету между Ираном и Россией превратился в стратегическую связь", - Сима Шайн
09:51  Страх перед детьми джихада, - Die Welt
09:47  Освобожден Синджар. Сирийская армия развивает успешное наступление в Идлибе
09:41  Преданные Саудовской Аравией палестинцы могут найти поддержку в Турции, - К.Гасанов
09:40  Южная Корея и США ищут "уязвимые" органы Ким Чен Ына, - В.Зимонин
09:37  В Пакистане хотят выгнать США со своей территории, - И.Субботин
08:21  Скончалась любимая внучка Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
07:55  Как американские спецслужбы недооценили Северную Корею, - New York Times
00:35  Семиреченский фронт в 1918 году: белогвардейские вооруженные формирования, - Д.Симонов
Понедельник, 08.01.2018
23:30  Бишкек. Предложен закон, обязывающий кыр-чиновников, в том числе президента, депутатов, премьер-министра, надевать калпак
23:13  В Узбекистане внедрена процедура банкротства физлиц
21:29  В Праге странно умер британский рокер-зять Юли Тимошенко, пытавшийся завести бизнес в Казахстане
20:25  В Нью-Йоркe горит небоскреб Trump Tower, есть пострадавшие (видео)
18:50  Сирийская армия планомерно зачищает анклав джихадистов в Восточной Гуте
18:47  Премьер Венгрии Орбан назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"
18:41  Тренды-2018. Для Казахстана и ЦентрАзии
18:35  Обманутые дольщики Астаны не могут пробиться к акиму Исекешеву
18:31  Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну
17:38  Российский тренер сборной Казахстана по футболу Бородюк подал в отставку
15:59  VIP-баня для друзей. Бывший минэконом Казахстана Бишимбаева дает показания
15:07  Мирзиеев назвал историческим соглашение с "Росатомом" о проекте АЭС
14:07  Ближний Восток: перспективы в 2018 году, - И.Шамир
14:06  Элита – это самые лучшие или самые подлые? - А.Халдей
14:01  Монах по имени папа. История отца Стефана из Кыргызстана
13:32  КазКНБ расследует дело "Золотой ОПГ"
12:24  Страсти по Азии: Соединенные Штаты уступают Китаю, - С.Мануков
11:14  Звездный час Чокая. К истории "советского" Туркестана, - Б.Махдумзод
11:08  Вечный огонь Исламской Республики. Прошлое и настоящее зороастрийцев Ирана, - Камиль Айсин
10:42  Белые рабыни. Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
10:37  "Дорогие кыргызстанцы...". Печальный финал экс-кыр-политика Бабанова, - "ВБ"
10:23  Экономическая личность. Против дезинтегрированного капиталистического "порядка" и хремастического индивидуума, - Александр Дугин
10:16  "Ирония судьбы" по-северокорейски. Ремейк культовой советской комедии стал частью государственной пропаганды КНДР
10:05  Блогера Х.Насреддинова обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана
09:58  Кыргызстанские "воры в законе" делят сферы влияния в Москве
08:09  В КырПравительстве увольнения и выговоры за новогодний бардак с ратификацией Таможенного кодекса
07:58  "Иран - это колосс на глиняных ногах", - Le Temps
07:46  Санжар Уметалиев освобожден от занимаемой должности представителя Киргизии в ЕАЭС
00:12  В Туркмении отныне без справки об окончании детсада не принимают в школу
Воскресенье, 07.01.2018
23:29  Повстанцы-хуситы завалили в Йемене саудовский "Торнадо"
23:03  Жену казахстанского футболиста Аршавина ссадили с самолета в Москве за дебош с памперсами
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Страх перед детьми джихада, - Die Welt
09:51 09.01.2018

ИГИЛ* радикализировал в духе своей идеологии множество несовершеннолетних детей и подростков. Многие граждане Германии, уехавшие на подконтрольные террористам территории, родили там детей, которые теперь получили право вернуться в ФРГ. Это становится серьезным вызовом не только для правоохранительных органов, констатирует Die Welt.

"Мальчишка настолько мал, что еле держит в руках пистолет, который вкладывает ему в руку террорист. Его жертва, предполагаемый шпион, стоит перед ним на коленях - его руки связаны. Камера наезжает на искаженное страхом лицо жертвы. Раздается выстрел (...). Десятилетний ребенок становится убийцей", - повествуют авторы публикации Мануэль Бевардер и Флориан Фаде.

Это кадры из пропагандистского видеоролика, снятого боевиками "Исламского государства"*, и они не уникальны. "Видео являются доказательством той промывки мозгов, которой джихадисты подвергают даже маленьких детей, используя их в своих человеконенавистнических целях", - говорится в статье.

"Халифат ИГИЛ* в Сирии и Ираке считается в целом поверженным, однако рожденные в его идеологии дети могут оказаться крайне опасным наследием. Тысячи мальчиков и девочек, по всей видимости, были радикализированы в школах, где изучался Коран, кто-то прошел муштру в специализированных тренировочных лагерях. Малыши впитывали экстремизм с молоком матери", - пишут авторы. Правоохранительные органы Германии опасаются, что рано или поздно в страну вернутся дети боевиков. Федеральное ведомство по охране конституции уже предостерегает от нового "поколения джихадистов", о котором надо позаботиться как можно быстрее.

По оценкам немецких правоохранителей, говорится в статье, в ФРГ могут вернуться более сотни детей джихадистов. Пока неясно, насколько они радикализированы. Это следует из ответа федерального правительства на запрос фракции Зеленых, который оказался распоряжении Die Welt. По информации МВД, речь идет преимущественно о "младенцах и маленьких детях".

За последние годы, говорится в статье, из Германии в зоны военных конфликтов выехали порядка 960 исламистов. Некоторые из уехавших женщин уже имели детей, некоторые уезжали беременными, другие обзавелись семьей и детьми уже на территории ИГИЛ*.

В беседе с изданием эксперт по внутренней политике из партии Зеленых Ирене Михалич посетовала, что федеральное правительство руководствуется лишь приблизительными данными, тогда как "необходимы точные сведения относительно несовершеннолетних, чтобы начать эффективную процедуру их реинтеграции в наше общество".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

8 января 2018 г.

Мануэль Бевардер, Флориан Фаде | Die Welt

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515480660
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  