|Освобожден Синджар. Сирийская армия развивает успешное наступление в Идлибе
09:47 09.01.2018
Главари "Аль-Каида" созвали экстренное совещание полевых командиров из-за катастрофы на фронте и быстрого продвижения Сирийской армии в Идлибе. Исламисты находятся в критическом положении, так как САА готовится вернуть весь восточный Идлиб.
Правительственные войска добились большого успеха в южной части провинции Идлиб, захватив 25 городов и поселков за двое суток ожесточенной битвы с террористами.
Во главе с Tiger Force САА начала воскресенье с освобождения трех населенных пунктов, расположенных недалеко от стратегического городка Синджар.
После этого наступления армейцы переключили свое внимание на сам Синджар, начав обстреливать ракетами и минометными снарядами оборону исламистов, прежде чем начать штурм города.
У Сирийской армии не отняло много времени взятие под свой контроль Синджара после артподготовки, так как джихадисты из "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"/"Аль-Каида"*) и "Джейш Аль-Изза" быстро бежали из города, чтобы укрепить свою оборону вблизи военного аэродрома Абу-Духур.
В результате этих успехов Сирийская арабская армия оказалась в 14 км от стратегически важной авиабазы Абу-Духур, которая расположена в восточной местности провинции Идлиб.
Сегодня Вооруженные силы САР возобновили свое наступление в южной части Идлиба, громя оборону джихадистов вблизи недавно захваченного города Синджар.
Во главе с "Тиграми" САА сегодня утром нанесли удар по позициям "Хайят Тахрир аш-Шам" на фермах, расположенных к северу от Синджара, в целях обеспечения безопасности освобожденного города.
К вечеру в понедельник армейцы оказались на расстоянии 10 км от военного аэродрома Абу-Духур, теперь они угрожают не только захватить этот объект, но и соединиться с войсками, наступающими из южной части провинции Алеппо.
Если операция по захвату Абу-Дахура будет успешной, то Tiger Force окажутся в 8 км от подразделений САА на юге Алеппо.
Что еще более важно, при этом сирийская армия разрежет джихадистский Идлиб на два кармана, и это будет катастрофой для "Аль-Каиды" и других банд.
В это время ВКС России парализуют силы исламистов своими постоянными атаками вдоль оси Идлиб-Хама.
По данным арабских СМИ, российская авиация сегодня нанесла несколько десятков авиаударов в южном Идлибе, причем их основной целью является путь в аэропорт Абу-Духур.