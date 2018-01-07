Освобожден Синджар. Сирийская армия развивает успешное наступление в Идлибе

09:47 09.01.2018 Главари "Аль-Каида" созвали экстренное совещание полевых командиров из-за катастрофы на фронте и быстрого продвижения Сирийской армии в Идлибе. Исламисты находятся в критическом положении, так как САА готовится вернуть весь восточный Идлиб.



Правительственные войска добились большого успеха в южной части провинции Идлиб, захватив 25 городов и поселков за двое суток ожесточенной битвы с террористами.



Во главе с Tiger Force САА начала воскресенье с освобождения трех населенных пунктов, расположенных недалеко от стратегического городка Синджар.



После этого наступления армейцы переключили свое внимание на сам Синджар, начав обстреливать ракетами и минометными снарядами оборону исламистов, прежде чем начать штурм города.



У Сирийской армии не отняло много времени взятие под свой контроль Синджара после артподготовки, так как джихадисты из "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"/"Аль-Каида"*) и "Джейш Аль-Изза" быстро бежали из города, чтобы укрепить свою оборону вблизи военного аэродрома Абу-Духур.



В результате этих успехов Сирийская арабская армия оказалась в 14 км от стратегически важной авиабазы Абу-Духур, которая расположена в восточной местности провинции Идлиб.



Сегодня Вооруженные силы САР возобновили свое наступление в южной части Идлиба, громя оборону джихадистов вблизи недавно захваченного города Синджар.



Во главе с "Тиграми" САА сегодня утром нанесли удар по позициям "Хайят Тахрир аш-Шам" на фермах, расположенных к северу от Синджара, в целях обеспечения безопасности освобожденного города.



К вечеру в понедельник армейцы оказались на расстоянии 10 км от военного аэродрома Абу-Духур, теперь они угрожают не только захватить этот объект, но и соединиться с войсками, наступающими из южной части провинции Алеппо.



Если операция по захвату Абу-Дахура будет успешной, то Tiger Force окажутся в 8 км от подразделений САА на юге Алеппо.



Что еще более важно, при этом сирийская армия разрежет джихадистский Идлиб на два кармана, и это будет катастрофой для "Аль-Каиды" и других банд.



В это время ВКС России парализуют силы исламистов своими постоянными атаками вдоль оси Идлиб-Хама.



По данным арабских СМИ, российская авиация сегодня нанесла несколько десятков авиаударов в южном Идлибе, причем их основной целью является путь в аэропорт Абу-Духур. Источник - rusvesna.su

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515480420

Новости Казахстана

