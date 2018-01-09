Южная Корея и США ищут "уязвимые" органы Ким Чен Ына, - В.Зимонин

09:40 09.01.2018 Пхеньян призвал к нормализации отношений между двумя корейскими государствами, но не это интересовало спецслужбы Республики Корея, напоминает эксперт



В Южной Корее проанализировал новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чен Ына с медицинской точки зрения.



"С помощью такого анализа нельзя судить о функциях внутренних органов председателя Кима, но по результатам его новогоднего выступления можно понять, что функции почек у него слабее других органов", - цитирует газета "Тона ильбо" профессора университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука.



Какие цели преследует Сеул в такого рода "медицинской диагностике"? На вопрос Информационного агентства "Реалист" ответил доктор исторических наук Вячеслав Зимонин:



"Как сообщалось в октябре прошлого года автором японского новостного портала Japan Today Кристин Ким, северокорейским хакерам удалось похитить большое число секретных военных документов, включая оперативные планы Южной Кореи и США на период военных действий с КНДР. Среди документов оказались и планы ликвидации северокорейского руководства.



Часть документов, по признанию Ри Чол Хи, члена комитета национальной обороны южнокорейского парламента, касались методов определения передвижения членов северокорейского руководства, способов определения их тайного расположения и нанесения по ним авиаударов с целью уничтожения с воздуха.



Следят южнокорейские спецслужбы и лично за лидером КНДР Ким Чен Ыном. Дело дошло до того, что по сообщениям в понедельник сеульских СМИ, в Южной Корее проанализировали новогоднее обращение к народу главы Северной Кореи, в котором, как известно, он призвал к нормализации между двумя корейскими государствами. Но не это интересовало спецслужбы Республики Корея, а диагностика голоса (вибрация, шумы и амплитуда в произношении ряда согласных звуков) Ким Чен Ына с медицинской точки зрения на предмет определения проблем с его здоровьем. Значительных изъянов в работе таких важных органов, как сердце и легкие, к огорчению заказчиков "исследования", у лидера КНДР не было обнаружено, но сам факт его проведения говорит о многом, в том числе, очевидно, о поисках "уязвимых" органов (по данным газеты "Тона ильбо", у Ким Чен Ына, судя по голосу, возможны проблемы с почками), на которые, видимо, можно через подставных лиц воздействовать медикаментозными или иными способами.



Что касается интереса соответствующих спецслужб КНДР к реальному содержанию замыслов руководства своего южного соседа и размещенных в Республике Корея разведывательных органов США, то в этом нет ничего особенного. Речь идет об обеспечении безопасности северокорейского государства и его руководителей, что вполне естественно.



Тем более что высказываются предположения, что Северная Корея, действительно имея соответствующие силы и средства, в состоянии "совершать подобные хакерские атаки на электросети, а также проникать в государственные и финансовые учреждения Южной Кореи", но при этом считается, что такие попытки, очевидно, нацелены на то, чтобы "сдерживать потенциальную войну", а в случае ее в соответствии с многочисленными угрозами со стороны США развертывания, и "сеять беспорядки" в стане противника во время вооруженного конфликта".



Вячеслав Зимонин – доктор исторических наук, профессор, директор Института проблем безопасности и развития Евразии, капитан I ранга, специально для Информационного агентства "Реалист"

Москва, 09.01.2018 Источник - realtribune.ru

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