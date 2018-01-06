 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Пакистане хотят выгнать США со своей территории, - И.Субботин
09:37 09.01.2018

Приостановка американской помощи вызвала гнев Исламабада

Пакистан раскритиковал решение США приостановить помощь, предназначавшуюся Исламской Республике для борьбы с терроризмом. Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф в интервью местному телевидению сказал, что отношения между Вашингтоном и Исламабадом не похожи на альянс: "То, что сделали США, не похоже на то, как ведут себя союзники". Между тем, в экспертной среде видят в американо-пакистанском охлаждении потенциал для разрастания афганского конфликта.

Объясняя решение американского руководства, официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, заявила, что причиной столь жестких действий является продолжающаяся поддержка "Талибана" (запрещен в РФ) пакистанскими разведслужбами. "Пока пакистанское правительство не предпримет решительные действия против группировок, включая афганское движение "Талибан" и "сеть Хаккани", которые мы считаем дестабилизирующими регион и действующими против американского персонала, приостановка оказания этого содействия Пакистану в сфере безопасности будет сохраняться", – пообещала Науэрт.

Пентагон уточнил, что Вашингтоном заморожены как минимум 900 млн долларов, предназначавшихся Исламабаду для проведения антитеррористических операций. Представитель Управления военного сотрудничества Патрик Эванс пояснил, что под ограничения попали две линии финансового содействия. Первая – это Фонд поддержки коалиции (ФПК), которая во главе с США противостоит различным террористическим организациями. Вторая – это линия Госдепа. Что касается ФПК, то, по словам Эванса, "Конгресс США разрешил выделить на 2017 финансовый год до 900 млн долларов Пакистану, эта сумма до сих пор не переведена". Помимо этого, Соединенные Штаты решили оставить у себя $255 млн, которые предназначались пакистанской стороне еще в 2016 финансовом году в рамках иностранной военной помощи.

В разговоре с New York Times пакистанские официальные лица выражали как гнев, так и осторожность по поводу американских санкций. Некоторые из них указали на то, что пакистанским руководством активно разрабатывается вопрос о закрытии ряда наземных маршрутов, по которым идут поставки в Афганистан. Один из командиров пакистанских ВВС также предположил, что воздушное пространство Пакистана может быть заблокировано для пролета американской авиации. В частности, речь идет о беспилотниках. Пакистанский оппозиционный лидер Имран Хан призвал к сокращению дипломатических связей с США. "Мы должны немедленно избавиться от избытка дипломатического, недипломатического и разведывательного персонала США, чтобы установился дипломатический паритет устанавливался в соответствии с международно-правовыми нормами", - сказал оппозиционер, также призвав к закрытию наземных и воздушных маршрутов для американских войск.

Экс-министр внутренних дел Афганистана и бывший посол ИРА в Пакистане Мохаммад Омар Даудзай заявил, что оказывать подобное давление на Исламабад, которое сейчас демонстрирует Вашингтон, слишком поздно. По его словам, Исламская Республика давно нашла региональных союзников, которые помогут ей компенсировать финансовые потери. "Финансовые санкции не могут достать Пакистан, потому что он нашел альтернативы", - сказал Даудзай. Напомним, что после выхода новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии в экспертной среде заговорили о том, что новый план американцев невольно толкает Пакистан в объятья России и Китая. Очевидно, что Даудзай имел в виду такой региональный блок.

Так или иначе, западные аналитики предполагают, что сейчас Пакистан может нарастить помощь талибам: не исключено, что вооруженный конфликт только в Афганистане усилится.

Игорь Субботин
06.01.2018

Источник - Независимая газета
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